Erkekler de rahim ağzı kanseri aşısı olmalı

Rahim ağzı kanserinin dünyada 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Ünal, erkeklerin de HPV aşısı olması gerektiğini söyledi.

Son yapılan istatistiklere göre rahim ağzı kanserinin, Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında ve görülme oranının 12’nci sırada olduğu bildirildi. Yılda 500 bin vaka görülen rahim ağzı kanserinin yaşam kaybı oranları çok fazla olabiliyor. Dünyada 45 yaş altındaki kadınlarda en sık görülen ikinci kanserin rahim ağzı kanseri olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, önemli bilgiler verdi.

AŞILAR 9 YAŞINDAN İTİBAREN ÖNERİLİYOR

Rahim ağzı kanserinden korunmak adına HPV aşısının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Ünal, "Aşılama 9 yaşından 26 yaşına kadar yapılabilir. 9-11 yaşları arasında 2 doz, 12-26 yaş arasında 3 doz şeklinde (2 ay ve 6 ay arayla) öneriliyor. Bu aşıların tiplerine bakacak olursak bir 2'li (HPV 16,18), bir de 4'lü (HPV 6,11,16,18) aşılar var. 2'li aşı HPV'nin en çok kansere yol açan tipine karşı uygulanıyor. Düşük riskli tiplerde ise kanser oranları daha düşük. Aşı olunsa bile rahim ağzı kanseri taramalarına devam etmek gerekiyor. Nasıl ki Kovid-19 aşısı olunmasına rağmen kişiler maske ve mesafeye devam ediyorsa, HPV aşısı sonrasında da aynı şekilde taramalar devam etmeli. Çünkü aşı olunca HPV’nin diğer tiplerinin hastalığa yol açmasına engel olunamıyor." uyarısında bulundu.

"ERKEKLER DE AŞILANMALI"

HPV aşısının sadece kadınlara değil erkeklere de yapılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Ünal, şu uyarılarda bulundu: "Cinsel temasla bulaşan HPV 6,11 tiplerinin etkili olduğu siğiller de var. Bunlar sık görülen rahatsızlıklar arasında. Dolayısıyla bunlarda da 4'lü aşıyı uyguluyoruz. Rahim ağzı kanserine yol açan ya da kanserojen dediğimiz tiplerin sayısı fazla. Bir de HPV’nin 9 tipine de etkili olan dokuzlu aşı çıktı. Ancak bu aşı henüz Türkiye'ye gelmedi. O nedenle 4'lü aşının erken yaşlarda yapılmasını öneriyoruz. Çünkü vücudun antikor oluşturması 5 yılı bulabiliyor. O nedenle erken yaşta aşılamanın yapılması, erken yaşta cinsel yaşam başlamadan antikor gelişimini sağlıyor. Bu aşı 45 yaşına kadar yapılabilir ama en fazla antikorun oluşacağı dönem, erken yaşlardır. HPV aşısının erkeklere de yapılması gerekiyor. Özellikle Avustralya'da bu aşılar devlet politikası halinde uygulanıyor. Çünkü hastalık erkeklerden de bulaşabilir. Hatta bu virüsü alan erkeklerde, baş boyun kanserlerine rastlamak mümkün. Çok eşlilik, erken yaşta cinsel yaşama başlamak, çok fazla doğum yapmış olmak, uzun süre doğum kontrol haplarının kullanılması ve sigara alışkanlığı gibi koşullar, kanserin oluşmasında risk arttırıcı nedenler arasında sayılıyor. Sonuç olarak hem bu virüsün üzücü sonuçlarına maruz kalmamak ve hem de kadınlara bulaştırmamak adına erkeklerin de aşılanması gerekiyor."