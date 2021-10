Erken adet döngünüzün nedeni C vitamini olabilir

Yüksek miktarda C vitamini tüketmenin, adet döngüsünün normalden daha erken başlamasına neden olabileceğini biliyor muydunuz? İşte, C vitaminin hormonlar üzerindeki bilinmeyen etkileri…

Her kadın adetlerinin ne zaman başlayacağı konusunda kabaca bir fikre sahiptir; ama vücudumuz çoğu zaman bizi şaşırtma konusunda oldukça ustadır. Hormonlarımız ve doyasıyla adet dönemlerimiz birçok faktörden etkilenir ve onları her zaman anlayabilmek mümkün değildir. Stresten vitamin tüketimine kadar her şey adet dönemlerinin biraz erken gelmesine veya gecikmesine neden olabilir.

Son zamanlarda, sıkça C vitamini tüketmenin beklenenden daha erken gelen adet dönemlerine sebep olduğu öne sürülüyor. Sizce C vitaminin adet döngüsü üzerinde etkisi var mıdır? Gelin bu sorunun cevabını birlikte bulalım.

DEMİR EMİLİMİ İÇİN C VİTAMİNİ ŞART

C vitamini vücudumuz için her zaman son derece önemli bir besin olmuştur. Sadece bağışıklık sistemimizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kardiyovasküler sağlığı da korur, göz sağlıklını etkiler ve hatta kırışıklıkların görünümünü geciktirebilir. Aynı zamanda birçok kadın, adet döngüsünü bozabileceği ve adetlerin beklenenden daha erken başlamasına neden olabileceği inancı nedeniyle C vitamine karşı daha mesafelidir.

Kadınlar her ay adet görür ve kan kaybından dolayı demir seviyeleri düşer. Demir vücutta doğrudan emilemez. Bu durumun kadın doğurganlığı üzerinde de etkisi olduğunu söylemeye herhalde gerek yoktur. Aynı zamanda eksikliği gidermek için beslenmenizde demir tüketmek tek başına yeterli değildir.

Demir emilimini sağlamak için de C vitamini tüketmemiz gerekir. Yayınlanan bir araştırma, anemik olan kadınların da C vitamini eksikliğinin muhtemel olduğunu buldu. Bu nedenle, C vitamini tüketmek, vücudumuzun demiri emebilmesini sağladığı için adet döngüsünü düzenlemek için önemlidir.

C VİTAMİNİ ERKEN ADET DÖNEMİNE SEBEP OLUR MU?

Ortaya atılan iddia, C vitamininin menstrüasyonda rol oynayan hormonları etkileyebileceğidir. Birçok uzman, C vitamininin östrojen seviyelerini yükseltirken aynı zamanda progesteron seviyelerini düşürebileceğini düşünüyor. Bu hormonal değişiklik, rahmin kasılmasına ve rahmin iç tabakasının parçalanmasına neden olarak adet görmeye neden olur.

C vitamininin adetin normalden daha erken başlamasına neden olabileceğine dair hiçbir araştırma veya bilimsel kanıt yoktur. Aynı zamanda, C vitamini demirin emilimini sağlayarak adet döngüsünü etkiler. Ancak herhangi bir vitaminin yüksek miktarda tüketilmesi hekim yönlendirmesi olmadan yapılmamalıdır.