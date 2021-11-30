Erteleme alışkanlığının stresinden kurtulmanın 5 yolu

Çoğu zaman tembellikle karıştırılan erteleme alışkanlığını ve ortaya çıkardığı stresi yok etmeye yarayacak yöntemleri sizler için sıraladık…

Herhangi bir göreve başlamak için son dakikaya kadar bekler misiniz? Hedefleriniz son teslim tarihleriyle tanımlanıyor mu? Atanan bir görevi başlatmayı zor buluyor musunuz? İşinizi geciktirdiğiniz için suçluluk duyuyor musunuz? Bu soruların çoğuna evet cevabı verdiyseniz, erteleme ile mücadele ediyor olabilirsiniz.

İnsanların işlerini son dakikaya kadar askıda tutma eğiliminde oldukları ve son teslim tarihi geldiğinde yüksek düzeyde stres ve kaygı yaşadıkları sıklıkla görülür. Araştırmalar, insanların yüzde 63'ünün sosyal medyayı kullanmak veya internette gezinmek gibi faaliyetlerde bulunurken işlerini son dakikaya bırakma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

İşte, erteleme alışkanlığından vazgeçmenizi sağlayacak tüyolar;

1. İŞLERİNİZİ KÜÇÜK GÖREVLERE AYIRIN

Herhangi bir göreve veya projeye yaklaşırken, çok bunaltıcı görünmemesi için daha küçük adımlara bölün. Daha küçük işler için kendinize bir zaman çizelgesi oluşturduğunuzda, iş size külfetli gelmiyor ve teslim tarihlerine bağlı kalarak zamanında çalışmaya başlıyorsunuz.

2. İŞE EĞLENCE KATIN

Görev çok sıkıcı göründüğü için ertelerseniz, onu eğlenceli veya zorlu hale getirmenin benzersiz yollarını düşünün. Bir beyin fırtınası oturumu ekleyebilir ve monotonluğu kırarken işi ilginç ve çekici kılmak için bunu birleştirmeyi düşünebilirsiniz.

3. ZAMAN ÇİZELGELERİ OLUŞTURUN

Elinizde büyük bir görev olduğunda, bitirmeniz için kendinize daha küçük zaman çizelgeleri oluşturun. Kapasitenize bağlı olarak görevi tamamlamak için planınızı ve nasıl ilerlemek istediğinizi not ederek başlayabilirsiniz. Bunları günlük veya haftalık her görev için yapabilirsiniz.

4. KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN

Ertelemenin üstesinden gelmenin en önemli yöntemlerinden biri, kendinize bir ödül sistemi kurmaktır. Bu, her seferinde bir fincan kahve almak gibi küçük ödüller ve akşam yemeğine çıkmak gibi görevi tamamladığınızda büyük bir ödül ayarlamanızı içerebilir. Ertelemenizi takip etme ve erteleme alışkanlığını edindikten sonra, ödüllerin sıklığını azaltabilirsiniz.

5. ALTI ADIM TEKNİĞİNİ KULLANIN

Altı adım tekniği, eldeki konuyu ele almayı, ertelemeye neden olan faktörleri belirlemeyi ve bu düşüncelere meydan okumayı amaçlayan en etkili tekniklerden biridir.

Duraklatma: Genellikle bireyler fazla düşünmeden ertelemeye girerler, ancak herhangi bir göreve yaklaşırken, duraklayın ve görevinizi gerçekleştirme yolunda neyin geldiğini düşünün.

Kullanın: Ertelemenize neden olan faktörleri belirledikten sonra, sahip olduğunuz zamanı en iyi şekilde kullanmanın yollarını belirleyin.

Yansıtın: Bu adımda, ertelemek istemenize neden olan düşünce ve duyguların neler olduğunu iç gözlemleyin ve belirleyin.

Sebep: Görevler, düşünceler ve duygular açısından sizi neyin rahatsız ettiğini belirledikten sonra, yanıt vermeye çalışabilir ve ilk önce eldeki göreve yaklaşmanın neden daha önemli olduğunu öğrenebilirsiniz.

Yanıt: Göreve devam etmeye karar verdiğinizde, şimdi harekete geçmeyi kendinize hatırlatmaya devam edin. Bunu birleştirmeye başladığınızda, daha büyük görevler için bunu yapmaya başlayın.

Tekrar Et: Bu davranışı tekrarlamaya devam edin, yavaş yavaş göreve yaklaşma başlayacak ve erteleme geri planda kalmaya başlayacaktır.