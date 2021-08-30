Eşinizle birlikte daha sağlıklı olabilmenin 5 yolu

Eşinizle ortak bir çalışmayla kalp sağlığınızı koruyabilmenin ipuçlarını öğrenerek, birlikte geçireceğiniz zamanı daha kaliteli hale getirmeye ne dersiniz?

Bir düşünün: Eşiniz bir kase dondurma yediğinde, sizin de canınız mı istiyor? Birlikte olmayı teklif ederse, yürüyüşe çıkmak için daha fazla motive oluyor musunuz? Cevabınız evet ise, eşinizin sağlığınız üzerindeki etkisinin ne kadar önemli olabileceğini biliyorsunuzdur. Yapılan bir araştırma, bir partner daha fazla egzersiz yapmaya başladığında, kilo verdiğinde veya sigarayı bıraktığında, diğerinin de olumlu bir değişiklik yapma ihtimalinin yüksek olduğunu buldu. Doğrudan kalp sağlığını etkileyen bu alışkanlıkları hayatınıza dahil etmenizi sağlayacak ipuçları…

1. ORTAK BİR HEDEF BELİRLEYİN

Daha sağlıklı ve fit bir görüntüye kavuşmak istiyorsanız, eşinizle birlikte ortak hedefler belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Gün içerisinde işle geçen zamanınızı telafi etmek için eşinizle geçirebileceğiniz ortak aktiviteler ilişkinizi daha canlı tutmaya yarar. Bu etkinliklerin arasına keyifli yürüyüşleri, dans kurslarını ya da pilates derslerini dahil ederek hareketliliğinizi artırabilirsiniz. Ayrıca, birlikte hazırlayabileceğiniz yeni sağlıklı tarifler sayesinde düzenli bir diyetin parçası olabilirsiniz.

Sağlığınız açısından istediklerinize yönelik ortak bir hedef belirlemek, motivasyonunuzu ve kararlılığınızı artırmanın en kolay yolu haline gelebilir. Arada ufak kaçamaklarla kendinizi ve sevdiğinizi ödüllendirerek kurallara daha bağlı kalmayı sağlayabilirsiniz.

2. UYKUNUZU SENKRONİZE EDİN

Uyku bozukluklarının genel anlamda kalp hastalığı riskini artırdığı biliniyor. Uzmanlar, günde en az 7 saat kesintisiz bir uykunun bağışıklığınızı güçlü tutmak için gerekli olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Eşinizle birlikte kaliteli bir uyku düzenine sahip olabilmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Çünkü, birinizin uykusuz kalması demek diğerinin uykusunun bölünmesine yol açabilir. Rutin bir uyuma saati belirleyin ve öncesinde uyarıcı ekranlardan uzak durun. Biriniz uyumaya tam olarak hazır olmasa bile, uykunun bölünmesini önlemek için her gece aynı saatte yatmaya söz verin.

3. BAZI SAĞLIKLI YARIŞMALAR AYARLAYIN

Biraz rekabet, hesap verebilirliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Kilo, egzersiz ve diyet yarışmaları aradaki rekabeti perçinleyerek sağlığınıza kavuşmanızı sağlayacak hedeflerden biri haline gelebilir. Sizin veya eşinizin her hafta en fazla adımı atıp atmadığını görmek için telefonunuzda ücretsiz adım sayacını kullanın ve en lezzetli vejetaryen yemeğini kimin yapabileceğini görmek için arkadaşlarınızı ekip yemeklerine davet edin. Malzemeler hazırsa, yarış başlasın!

4. EKİP OLARAK ÇALIŞIN

Alışverişe gittiğinizde kontrolden çıkarcasına kendinizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız, birbirinizi frenlemenin yollarını keşfedebilirsiniz. Sepete koyduğunuz her malzemeye ‘Acaba, bunu gerçekten tüketmeliyiz?’ gözüyle bakın ve ortak kararla eleme yoluna gidin. Arada bir, herkesin kendi istediği bir şeyi alma özgürlüğü koyarak, motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

Keri Gans, "İkiniz de mağazaya giderseniz, beyaz ekmekten kepekli buğdaya geçme veya yeni bir sağlıklı tarifin malzemelerini satın alma seçimini birlikte yapabilirsiniz ve kimse kırgın hissetmeyecektir" diyor. Küçük Değişim Diyeti . Oradayken, soda ile değiştirebileceğiniz aromalı bir köpüklü su seçin.

5. DOKTOR KONTROLÜ İÇİN TEŞVİK EDİN

En iyi bahsiniz, olumluya odaklanmaktır. Birlikte uzun bir hayat yaşamak istediğinizi ona bildirin ve bunun için gerekli olan rutin doktor kontrolleriniz için birbirinizi teşvik edin. Sağlık durumunuzu kontrol altında tutarak hayatınızda neleri değiştirmenizi gerektiğini daha iyi anlayabilir ve ailenizin huzurunu sağlayabilirsiniz. Özellikle belli bir yaştan sonra bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi keşfedeceksiniz.