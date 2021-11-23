Eşinizle olan ilişkinizi güçlendirmenin 4 sırrı

Arkadaşlık, güçlü bir romantik ilişkinin temel taşıdır. Eşinizle aranızdaki arkadaşlık ve dostluk bağını güçlendirecek ipuçlarını sizler için hazırladık…

Eşinizle aranızda yadsınamaz bir sevgi olabilir, ancak ikiniz arasında dostluk yoksa o zaman sıkıntılı zamanlarınızdan kurtulamazsınız. Kim ne derse desin hayat bir gül bahçesi değildir. Diken gibi etrafta dolaşan sorunlar var ve etrafında size destek veren bir yoldaşın olmasından daha iyi ne olabilir ki? Yalnızca ikiniz de iyi arkadaşsanız, ayrıntıları ve sorunları rahatça paylaşabilirsiniz.

İlişkilerinin arkadaşlık yönüne değer veren romantik çiftlerin, başlarına gelen sorunları ve aksaklıkları yönetmek için gizli bir silaha sahip olduklarını gösteren bir araştırma var. Genel olarak, bu insanlar arasında zamanla sevgi duygularının, karşılıklı cinsel hazzın ve romantik bağlılığın arttığı bulundu. İşte, partnerinizle olan ilişkinizi geliştirebilecek bu arkadaşlık kurallarından bazıları;

1. BİRBİRİNİZE KARŞI DÜRÜST OLUN

Partnerinizin dürüst olması ve hissettiklerini size söylemekten çekinmemesi her zaman harikadır. Aynısı sizin içinde geçerlidir. Ancak, yargılayıcı olmak anlaşmayı bozar. En yakın arkadaşlarımızı her zaman sabırla dinleyip, onlara kaba davranmadan veya onları incitmeden dürüst tavsiyelerde bulunmaz mıyız? Aynı kuralı ilişkinize de uygulayın.

2. HER ZAMAN ARKASINDA DURUN

Ne olursa olsun, en yakın arkadaşlarınıza güvenebileceğinizi bilmek rahatlatıcı olmaz mıydı? Herhangi bir yanlış karar verirsek, bizi bunun için çağırabilirler, ancak yine de destek sunarlar. Partnerinle tam olarak böyle olmalı. Sonuca bakmadan her zaman birbirinizin arkasını kollayın.

3. ÖNCE DİNLEYİN

Toplum olarak hızla büyüdük ama birbirimizi dinlemeyi bıraktık. Her zaman konuşmak ve günün ayrıntılarını paylaşmakla ilgilidir. Ama unutmayın, her şey sizinle ilgili değildir. Partneriniz de hayatında neler olup bittiğini paylaşmak istiyor olabilir. Bu yüzden sabırlı olun ve onları dinleyin. Bu sadece ilişkinizi güçlendirecektir.

4. HER FİKRE AÇIK OLUN

Siz ve eşiniz, hayatınızdaki birkaç konu veya olay hakkında farklı fikirlere sahip olabilirsiniz ve bu tamamen sorun değildir. Hatırlanması gereken önemli olan şey, birbirinize karşı koymaya çalışmamanız, ancak birbirinizin farklılıklarını anlamanız gerektiğidir. Bu yüzden, soğukkanlılığınızı kaybetmeyin ve birbirinizle aynı fikirde olmayı kabul etmeyi öğrenin.