Etkili cilt bakım ürünleri satın almanın 6 sırrı

Cilt bakım ürünleri alırken dikkat! Cilt tipinden son kullanma tarihine kadar, işte alışveriş çılgınlığınızda dikkat etmeniz gerekenler…

Bol ürünle cildinize bakmak için çok fazla çaba harcayan, ancak cildiniz her şeye meydan okuyan biri misiniz? Cilt bakımı son derece önemlidir ancak olumlu sonuçlar için doğru şekilde uygulanması gerekir. Bununla birlikte, geleneksel bilgeliğimiz ve bilgimiz, söz konusu olduğunda her zaman en güvenilir bilgi kaynağı olmayabilir.

Uzun vadeli bir çözüm sağlamak için cilt bakımı sorunları kökten ele alınmalıdır. Bu yüzden cilt bakımı seçimlerimize daha fazla dikkat etmemiz çok önemlidir. İşte, cilt bakımı alışveriş ipuçlarından bazıları;

1. CİLT TİPİ

Cilt tipinize uygun olmayan ürünleri kullanmak sizin için cilt problemlerini ağırlaştırabilir. Örneğin, cildiniz daha kuruyken yağlı ciltler için bir yüz temizleyici kullanmak, cildinizdeki temel nemi uzaklaştırabilir ve cilt sorunlarını sizin için daha da kötüleştirebilir.

Cilt bakım ürünleriniz cildinizin yağlı, kuru, normal, akneye meyilli, pigmentli, karma veya hassas olmasına bağlı olacaktır.

2. PROBLEM TESPİTİ

Cilt tipimize ve hassasiyetimize bağlı olarak hepimiz belirli cilt sorunları yaşarız. Karşılaştığınız birkaç cilt sorunu akne, kırışıklıklar, pigmentasyon, ince çizgiler, sarkık cilt, egzama, kızarıklıklar, açık gözenekler, kızarıklık ve güneş hasarıdır. Bir cilt bakım ürünü için karar vermek, uğraştığınız cilt sorununa bağlıdır. Örneğin, cildiniz güneş hasarına karşı çok hassassa, size daha iyi sonuçlar verebilmek için tüm cilt bakım ürünlerinizde UV koruması olmalıdır.

3. İKLİM

Mevsimsel değişiklikler veya seyahat nedeniyle iklimdeki değişiklik cilt tipinizi etkileyebilir ve cilt endişelerinizi hafifletebilir. Cilt tipi sıcaklığa göre değişir. Örneğin, kışın normal cilt kuruyabilir ve yağlı ciltler normale dönebilir. Cilt bakımınızı mevsimlere ve iklime göre değiştirmeniz cilt uzmanları tarafından tavsiye edilir.

4. HORMONAL DURUM

Hormonlar cilt tipimizi ve cilt problemlerimizi de etkileyebilir. Bir kişinin Poliskistik over sendromu varsa, cilt yağlanabilirken, hipotiroidizmi olan bir kişi her zaman kuru cilt yaşayabilir. Bu yüzden, öncelikli olarak hormonal problemlerin ortadan kalmasını sağlamak için doktor kontrolünde uygun bir tedaviye başlanabilir.

5. İLAÇLAR

Bazı ilaçlar da cilt sorunlarına neden olabilir. Tansiyon ilaçları ve kolesterol ilaçları verilen kişilerde kuru cilt görülebilir. İzotretinoin gibi sivilce merhemleri de cildinizi pul pul ve kuru hale getirebilir. Cilt problemlerinin tespiti için mutlaka bir dermatoloğa başvurmak gerekir. Böylece, doğru ürünleri kullanabilirsiniz.

6. SON KULLANMA TARİHİ

Kozmetik etiketlerinde raf ömrünü belirten son kullanma tarihlerini görmüş olmalısınız. İyi bir cilt bakım markası, raf ömrünün daha uzun olduğundan ve ürünlerinde mikrobiyal büyüme olmadığından emin olmak için ürünleri için hızlandırılmış stabilite testlerinden geçecektir. Verilen miktarı kullanana kadar üründen faydalanmak için daha uzun raf ömrüne sahip bir cilt bakım ürününe yatırım yapılmalıdır.