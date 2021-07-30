Ev işlerinde size zaman kazandıracak ipuçları

Evdeki temizlik işlerine saatlerinizi harcıyorsanız, görmezden gelinebilecek ayrıntıları keşfederek artan zamanı kendinize ayırmaya hazır olun…

Temizlik, ütü ve bulaşık yıkamak tarzı işler hem yorucu hem de gereklidir. Ancak, her şeyi tamamen temiz tutmaya çalışırken, insanlar bazen kendini o kadar kaptırırlar ki, çalışmak için çok fazla zaman harcarlar ve hatta işleri bazen mahvederler. Bazı ev işlerinin çok daha basit hale getirilebileceğini ve hatta tamamen atlanabileceğini biliyor muydunuz? Elbette, , bir şeyi ne sıklıkta temizlediğiniz, evinizin konumu, orada yaşayan aile üyelerinin sayısı ve evcil hayvan olup olmadığı gibi farklı faktörlere bağlı olarak bu durumlar değişkenlik gösterebilir.

1. TÜL VE ÇARŞAFLARIN ÜTÜLENMESİ

Perde gibi büyük bir kumaşı ütülemek uzun zaman alıyor ve ıslakken astığınızda kırışıklıklar kendiliğinden de kaybolabiliyor. Peki, ütülemek için çok zaman ve çaba harcamaya değer mi? Ayrıca malzemeyi yakma veya üzerinde sarı lekeler bırakma riski de vardır.

Ayrıca çarşafları ütülemeye gerek yoktur. Bunun yerine bir buharlı pişirici kullanabilirsiniz. Ya da su kullanabilirsiniz: kumaşı yatağın üzerine koyun, biraz gerin ve üzerine biraz su serpin. Kumaşı kurumaya bırakın. Kırışıklıklarla başa çıkmak için fazlasıyla yeterlidir.

2. AHŞAP ZEMİNLERİ BOL SUYLA YIKAMAK

Su ve ahşap zeminler en iyi arkadaşlar değildir. Bu, zemini hiç yıkamamanız gerektiği anlamına gelmez, sadece çok fazla su yüzeyde leke bırakabilir. Ve eğer çatlaklar varsa, su zeminin altına girerek ahşabı bozabilir. Yani, ne kadar az su o kadar iyi. Her santimini yıkamaya çalışmayın.

3. TUVALETİ SIK SIK KLORLU ÜRÜNLERLE TEMİZLEMEK

Tuvaletiniz temiz görünüyorsa ve görünür leke yoksa yıkamanıza gerek yoktur. Haftada bir kez yapmanız yeterlidir. Aslında, tuvalet evdeki en kirli yer değildir: mutfak lavabosunda tuvaletten çok daha fazla bakteri vardır. Klor içeren ürünler kullanmak genellikle sağlığınız için tehlikeli olabilir. Ve ciddi yanıklardan kaçınmak için kloru diğer kimyasallarla karıştırmadığınızdan emin olun.

4. HER GÜN KURU BEZLE TOZ ALMAK

Birçok kişi yüzeyleri eski bir tişört veya başka bir kumaş parçasıyla temizlemeyi tercih eder. Ancak tozu her gün yapmaktansa haftada bir temizlemek daha iyidir. Öncelikle kuru bir bez mobilyaya zarar verebilir çünkü yüzeyde küçük çizikler olacaktır. İkincisi, toz kumaşın üzerinde kalmayacak, havaya girecek ve başka bir yere inecek. Dolap ve dolapların içindeki rafları temizlemek için biraz zaman kazanmak için üzerlerine fırın parşömen koyup 2 haftada bir değiştirebilirsiniz.

5. BANYO AYNASINI DÜZENLİ OLARAK SİLMEK

Aynanın üzerinde parmak izi veya birkaç damla diş macunu varsa, çıkarmak için ıslak bir mikrofiber havlu kullanmak daha iyidir. Kullanılması yüzeye zarar verebilir çok sık aynalar için özel sıvılar. Sıvıyı aynanın üzerine serpmek de iyi bir fikir değil, kumaşın üzerine koymak daha iyidir.

6. KİTAPLARI SÜREKLİ TEMİZLEMEK

Kitaplık temizliği söz konusu olduğunda, genellikle onları kuru bir havluyla siliyoruz. Ama kitaplara zarar verebilir. Kitaplar 3-4 ayda bir yumuşak bir kumaş parçası ile yumuşak hareketlerle temizlenmelidir. Kitapları kapalı raflarda tutmak daha iyidir çünkü toz ve nem kağıt kitaplar için kötüdür.

7. PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLERİN PARLATILMASI

Paslanmaz çelikten yapılmış cihazlar ve diğer şeyler lekeler için bir mıknatıstır. Herhangi bir su damlası veya parmak izi hemen görülebilir. Ama onları çok sert temizlemeyin. Paslanmaz çeliği temizlemek için klor veya alkol içeren ürünler kullanmayın. Yüzey ve renk bozulabilir.

8. FIRINI ÇOK SIK YIKAMAK

Fırını çok sık kullanmıyorsanız, ayda bir defadan fazla temizlemenize gerek yoktur. Sık sık sert kimyasallar kullanırsanız, bunlar cihaza zarar verebilir. Eğer özel temizlik maddeleri satın almak istemiyorsanız şunları yapabilirsiniz; fırınınızı hafif ısıtıp karbonatlı suyla döküp 1 saat bekletin. Ardından durulayarak silin. Hem kokuları hem de kirleri yok etmenize yarayacaktır.

9. BUZDOLABINI ÇOK SIK SİLMEK

İçinde leke yoksa buzdolabını 3 ayda bir defadan fazla yıkamanıza kesinlikle gerek yoktur. Lekeleri önlemek için rafları parşömen kağıtla kaplayabilirsiniz. Parşömen yoğunlaşmış suyla kaplanmaz ve daha çevre dostudur. Kötü kokulardan kurtulmak için birkaç kullanılmış çay poşetinin içine bir kutu kabartma tozu koyabilirsiniz.

10. HASSAS KUMAŞLARIN ELDE YIKANMASI

Hassas kumaşların genellikle elde yıkanması gerekir. Ama çok sert yaparsanız kumaşı esnetir ve mahvedersiniz. Bu tarz kıyafetleri 30 dakika boyunca deterjanlı soğuk suda bekletmek elle yıkamanızdan daha kolay olacaktır. Sonrasında kirini suya bırakan kıyafetleri durulayıp kurutmak yeterlidir.

11. PLASTİK KAPLARI OVMAK

Gıda lekelerini çıkarmak için plastik kapları çok sert ovmak iyi bir fikir değildir. Yüzeyde çatlak ve çizikler bakteriler için mükemmel yerlerdir. Sosların kaplarınızı lekelememesi için içlerine sıcak yemek koymayın. Sıcaklıklar sadece kapları bozmakla kalmaz, aynı zamanda kötü kimyasalların ortaya çıkmasına da katkıda bulunabilir. Yiyecek parçalarını elle temizlememek için içlerine pişirme kağıdı veya folyo koyabilirsiniz.

12. HALILARI ÇOK FAZLA SÜPÜRMEK

Halılarınızı haftada 1-2 kez elektrikli süpürgeyle temizlemeniz yeterlidir. Ama bir parça yün ve diğer çöpleri gördüğümüzde hepimiz ne yaparız? Elektrikli süpürgelerimizi çıkarıp çalıştırıyoruz. Ancak çok az insan, yünü ıslak bir lastik eldivenle veya evcil hayvanları tımarlamak için özel bir eldivenle kolayca çıkarabileceğinizi biliyor. Bu arada, halıda kir, pudra veya allık varsa, çıkarmak için elektrikli süpürge kullanmamalısınız. Bu cihazınızı bozabilir.