Evcil dostlarınızın sağlıklı kalmasını sağlayacak 8 yol

Köpeklerinizin ve kedilerinizin hayatlarını nasıl daha iyi hale getirebileceğinize dair birkaç yöntemi sizler için sıraladık…

Evcil hayvan sahiplerinin yüzde 45'i evcil hayvanları için sık sık doğum günü hediyesi aldıklarını söylüyor ve yüzde 95'i onları aile üyesi olarak görüyor. Özel bir köpek veya kedi evin bir parçası olduğunda, onların yaşam kalitelerini artırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak isteriz. Veterineri düzenli olarak ziyaret etmek, onları güvenli bir açık hava oyun alanıyla veya muhtemelen en sevdikleri şeyle şımartmak kadar basit olabilir. İşte, sevimli dostlarınız için yapmanız gerekenlerden bazıları;

1. EVCİL HAYVANINIZI AKTİF TUTUN

Oyun oynamasına önem verin; evcil hayvanınızı aktif ve eğlendirmek, vücutlarının, zihninin ve zekasının gelişmesini sağlayacaktır. Ek bir bonus olarak, köpek yürüyüşleriniz sayesinde düzenli egzersiz yaparak daha sağlıklı bir yaşam süreceksiniz.

2. EVCİL HAYVANINIZI KISIRLAŞTIRIN

Bazen evcil hayvanlarımızın anne ve baba olduklarını görmek istediğimizi biliyoruz; bu bizi gururlu büyükanne ve büyükbaba yapar. Ancak evcil hayvanınızın sağlığı için, onları mümkün olduğunca genç yaşta kısırlaştırdığınızdan emin olun. Bu, belirli hastalıkların olasılığını azaltır ve kedinizin mükemmel eşi aramak için kaçma olasılığını azaltır.

3. ONA SPA GÜNLERİ VERİN

Bazı zamanlarda kendimizi şımartmak için bir şeyler alırız. Tıpkı bizim gibi evcil hayvanlarımız da şımartıcı bir günü hak ediyor. Kediniz için harikalar yaratabileceğinden hafif bir vücut masajı ile başlayın. Küçük böceklerin peşinden koşarak, oyun oynayarak ve zıplayarak geçen bir günün ardından kaygıyı azaltabilir ve kedinizin kaslarını gevşetebilir.

4. VETERİNERİ DÜZENLİ ZİYARET EDİN

Gerektiğinde veterineri ziyaret ettiğinizden emin olun ve düzenli rutin kontrolleri gözden kaçırmayın. Bazen evcil hayvanlarımız normal görünebilir, ancak altta yatan bir durumları olabilir. Erken bir ziyaret, veterinerinize sıra dışı bir şey bulma şansı verir, böylece sevgili evcil hayvanınızın sağlıklı kalmasını sağlar.

5. DİŞLERİNİ FIRÇALAYIN

Tıpkı bizim gibi evcil hayvanlarımızın da dişlerinin bakımına ihtiyacı vardır. Evcil hayvanlarımızın günlük yapılacaklar listesindeki son şey diş fırçalama olduğundan, kulağa geldiği kadar kolay değil. 7 günlük diş fırçalama mücadelesini deneyebilirsiniz. Bu uzun bir süreç olabilir ve çok sabır gerektirir ve evcil hayvanınız ilk başta direnebilir. Ancak başarılı olamazsanız, reçeteli diş diyetleri veya çiğnemeler gibi başka alternatifler de vardır.

6. EVCİL HAYVANINIZI TIMAR EDİN

Köpeğinizi banyo yapmak veya saç kesimi için kuaföre getirmek, kedinizin kürkünü fırçalamak ve tırnaklarını kesmek evcil hayvanınızın kendisine bakıldığını hissetmesini sağlayabilir. Kuaförden çıktığınızda ve kendinizi yeni bir insan gibi hissettiğinizde o duyguyu biliyor musunuz? Herhangi bir cilt tahrişi veya enfeksiyonuna karşı önleyici bir önlem olan tımarlamayı rutinine dahil ederek evcil hayvanınızın aynı duyguya sahip olmasına yardımcı olun.

7. KEDİNİZİ İÇERİDE TUTUN

Kedinizin ömrünü uzatmanın en kolay yollarından biri onu içeride tutmaktır. Harika dış mekanlarda, tatlı kürklü bebeğiniz, ister hızlı sürücülerden isterse diğer yırtıcılardan olsun, travmaya maruz kalabilir ve rota dışında dolaşmasına izin vermemeyi seçtiğinizde hastalık taşıyan haşerelerle karşılaşma şansı azalır. Dışarıdaki temiz havayı gerçekten solumalarını istiyorsanız, açık havada korunaklı bir düzen oluşturabilirsiniz.

8. NE YEDİĞİNE DİKKAT EDİN

50 bin köpek üzerinde yapılan bir araştırma, diğer gruptaki köpeklere göre yüzde 25 daha az beslenen köpek grubunun 2 farklı kategoriye yol açtığı sonucuna varmıştır: zayıf köpekler ve aşırı kilolu köpekler. Yağsız köpekler, benzerlerinden ortalama 18-24 ay daha uzun yaşadılar. Bu, kediler için de geçerlidir. Kedinizin öz kontrolü varsa, serbest beslenme tamamdır, ancak kedinizin iştahı yüksekse, atıştırmayı seviyorsa ve kilo alıyorsa, onları denetlemek daha iyidir. Herhangi bir kilo değişikliğine her zaman dikkat ettiğinizden emin olun.