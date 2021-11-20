Evde saç boyarken olası alerji riskine dikkat

Saç boyalarının ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini ve boya kaynaklı alerjilerin vücutta kızarıklık, kaşıntı ve ödeme neden olabileceğini biliyor muydunuz?

Kendini daha güzel ve daha mutlu hissetmek, görünümünde farklılık yaratmak isteyen kadınlar işe saç rengini değiştirmekle başlıyor. Özellikle pandemi döneminde saçını evde boyamayı tercih eden kadınların sayısında artış oldu. Ancak maalesef karşılaşabilecekleri sağlık risklerini göz ardı ediyorlar.

Bilinçsizce alınan saç boyalarının bazı kişilerde yan etki yaratarak alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Neyse ki, alerjik reaksiyonlar tehlikeli bir boyuta gelmeden önlem alabilir ya da uzman ellerden yardım isteyebilirsiniz.

GÜZELLEŞMEK İSTERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Boya kaynaklı alerjilerin yüzde, göz kapaklarında ve kulak arkasında kızarıklık, kabuklanma, kaşıntı ve vücutta ödem gibi sorunlara yol açabiliyor. Kadınlar güzelleşmek isterken sağlıklarından olabilir.

Kişinin boyaya alerjisi olup olmadığını basit bir testle anlayabilmesi mümkündür. Boyayı dirseğinizin iç yüzünde ya da kulağınızın arkasında test edebilirsiniz. Uyguladığınız bölgeyi 1 ya da 2 gün boyunca yıkamayın. Eğer bu bölgelerde sulanma, kızarma ya da kaşıntı olursa o boyayı kesinlikle kullanmayın.

ALERJİ BELİRTİLERİ VARSA SAÇINIZI BOL SUYLA YIKAYIN

Kişinin saçını ilk defa boyatacaksa kesinlikle bir uzmandan yardım alması gerekmektedir. Genel anlamda ilk boyama işleminin evde yapılmamasında fayda vardır. Boyama işleminden sonra kaşıntı, yanma gibi belirtiler hissederseniz hemen saçınızı bol suyla yıkayın. Eğer ciddi bir alerji söz konusuysa vakit kaybetmeden bir doktora başvurun. Bazı vakalarda kremler yeterli olurken, bazıları için antibiyotik ve hatta kortizon tedavisi bile gerekebilir. Sağlığınızı riske atmamanız ilk kez saçlarınızı boyayacaksanız, kuaför salonlarında işin uzmanlarından yardım alabilirsiniz.