Evde yemeyi alışkanlık haline getirmenin 5 yolu

Ani açlık anlarında dışarıdan yemek yemenizi önleyerek bütçenizi kontrol edebilmenizi sağlayacak pratik çözümler…

Yoğun iş ve hayat temposuyla evde yemek pişirebilmek bazen imkansız hale gelebiliyor. Özellikle akşamları eve geldiğinizde açken sağlıklı kararlar veremeyebiliyor, hızlı pişen paketli ürünlere ya da dışarıdan yemek siparişine yönelebiliyoruz. Bu durum zaman içerisinde sağlığımızı olumsuz yönde etkilerken aynı zamanda da bütçe kontrolünü kaybetmemize zemin hazırlıyor. Vakitsiz zamanlarda açlığınızı hem sağlıklı hem de lezzetli yemeklerle bastırmanın yollarını keşfetmeye hazır olun!

1. HAŞLANMIŞ KURU BAKLİYAT STOKLAYIN

Kuru bakliyat pişim süresi olarak biraz zaman alıcı olsa da, önceden haşlayıp buzdolabı poşetlerine porsiyonlayabilirsiniz. Böylelikle yemek istediğiniz zaman protein oranı oldukça yüksek olan bu doyurucu bakliyatları çorbalarınıza, pilavlarınıza ya da salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Haşlanmış kuru bakliyatlarınızı baharat ve yağa bulayıp fırınlayabilir, akşam film izlerken sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Yemeksiz bir günde bu bakliyatların kurtarıcı gücüne inanın ve buzluğa stoklamayı ihmal etmeyin.

2. YAPTIĞINIZ YEMEKLERDEN BİR PORSİYON AYIRIN

Bazen stres atmak istediğimiz zaman kendimizi mutfakta vakit geçirirken buluruz ve çeşit çeşit yemekler yaparız. Hatta bazen o kadar fazla gelir ki, yemeğe arkadaşlarımızı davet ederiz. İşte böyle durumlarda, birkaç gün yetecek kadar miktarda olan yemeklerinizi porsiyonlara ayırın ve buzluğa atın. Yemeksiz günlerde hemencecik çözdürerek aynı lezzeti damaklarınızda tekrar hissedin. Hatta biraz daha ileriye gidip, hafta sonundan donuk lazanya hazırlayarak iş günlerinde rahat etmenin yollarını keşfedebilirsiniz.

3. SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN

Bazen oturup yemeye vaktimiz olmuyor ve paketli ürünlere yöneliyoruz. Böyle durumlarda bayatlama süresi uzun olabilecek ya da buzlukta saklanabilecek atıştırmalıklar imdadınıza yetişebilir. Sağlıklı atıştırmalık dediysek, illa glutensiz, şekersiz olacak diye bir kaide yok. Evde yaptığınız mahlep kokulu bir paskalya çöreği bile dışarıdan satın aldığınız birçok paketli ürüne göre daha sağlıklı olabilir. Unutmayın, başlıca amacımız dışarıdan hazır gıda tüketimini kesebilmek. Tabi ki, beslenme şeklinize göre yulaf barları, granolalar ya da grisiniler de hazırlayabilirsiniz.

4. SEBZELERİNİZİ YIKAYIP KURULAYIN

Sebze satın aldığınızda yıkayıp ve kuruladıktan sonra buzdolabına koyarsanız, emin olun sebzelerin çöpe gitmesini büyük ölçüde önlemiş olursunuz. Yıl içerisinde çöpe giden yeşillik miktarını hesaplarsanız, emin olun ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Dolabınızda temiz ve yemek için hazır sebzeleriniz olduğu sürece beş dakikada bir salata hazırlamak size hiç de zor gelmeyecek. Böylelikle hem sebzeleriniz çöpe gitmemiş olacak hem de her zaman hayalini kurduğunuz fitliğinize ılaşmak için akşam yemeğinde istediğiniz çeşitte bir salatayı hemencecik hazırlayabileceksiniz.

5. MAKARNA SOSLARI HAZIRLAYIN

Pratik yemek denince akla ilk gelen yiyeceklerden biri olan makarnayı haftada en bir kez tüketiyoruz. Tam buğdaylı, kepekli, glutensiz ya da taze istediğiniz makarnaya ulaşabilirken, haliyle sosları da hazır olarak tüketiyoruz. Halbuki, evde hazırlayabileceğiniz makarna soslarını konserve ederek ya da buzlukta dondurarak saklayabilirsiniz. Emin olsun soslar konusunda kendinizi sürekli yenilemek isteyecek ve farklı tatlar deneyimleyebileceksiniz. Ben bu işin ustası olurum diyorsanız; makarna hamuru tariflerine göz atmaya başlayabilirsiniz. Hazırladığınız taze makarnaları da buzluğunuzda saklayabilirsiniz.