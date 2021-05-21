Evde yetiştirmesi tehlikeli olabilecek 7 bitki

Görüntüsüne aldanarak yetiştirmeye başladığınızda etrafına tehlike saçmasıyla bilinen bitkilerin en yaygın olanlarını sizler için sıraladık…

Dünyada 450 binden fazla bitki türünün bulunduğu tahmin ediliyor ve bunlardan bazıları evlerimize biraz renk ve hayat katmanın en iyi yollarından biri haline geldi. Bununla birlikte, bu bitkilerden bazıları aslında farkında olmadığınız risklerle birlikte gelebilir. Evlerinizde sıklıkla yetiştirdiğiniz, en popüler bitkileri araştırdık ve aralarından en tehlikeli olanlarından oluşan bir liste çıkardık. İşte, güzel olmalarına rağmen zehir saçan o bitkilerden bazıları;

1. ARDIÇ AĞACI BONSAİ

Ağaçları seviyorsanız, bir bonsai almak isteyebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce, ne tür bir bonsai aldığınıza dikkat etmek iyidir. Bonsailer arasaında ardıç ağacı türü, dağ olarak geçenlerle benzer özelliklere sahiptir; burun tıkanıklığı ve göz sulanması gibi alerji belirtilerine neden olabilirler.

2. SUKULENT

Bu bitkiler son zamanlarda giderek daha popüler hale geldi ve bunun birkaç nedeni var, küçük, ucuz ve kullanımı kolay. Ancak, bu çiçek türünün unlu bitler denilen bir böcek tarafından enfekte olma ihtimali oldukça yüksektir. Ayrıca, bu bitler diğer bitkilere kolayca yayıldıkları ve kurtulmaları inanılmaz derecede zor olduğu için bir sorun haline gelecektir.

3. ZAKKUM

Zakkum çiçeği, masum görünüşlü güzel çiçekli olmasına rağmen son derece zehirli bir bitkidir. Evinizin içinde bulundurmanız kesinlikle tavsiye edilmez ve ayrıca dışarıdan geçerseniz kol mesafesinde kalmak en iyisidir.

4. DİFENBAHYA ÇİÇEĞİ

Dilsiz kamış olarak da bilinen bu bitkilerin yetiştirilmesi ve bakımı kolaydır, bu da onları yetiştirmek için oldukça popüler bir bitki yapar. Ancak evcil hayvanınız varsa, bu maalesef sizin için uygun bir bitki değil. Kedi ve köpeğiniz tarafından kemirilen yaprakların içerisinde bulunun kalsiyum oksalat, toksik etki yaratarak zehirlenmelerine sebep oluyor.

5. KALADYUM

En çok melek kanatları veya fil kulakları olarak bilinen bu bitkiler, evlerimize uygun değildir. Tıpkı aptal bastonlar gibi, evcil hayvanlar ve insanlar için zehirli kabul edilirler. Bakımı kısmen kolay olan bu bitkilerin görselliği sizi cezbetmesin.

6. BENJAMİN

Ficus ağacı olarak da bilinen Benjamin, özellikle astımınız varsa veya latekse alerjiniz varsa, birkaç soruna neden olabilecek başka bir yaygın ev bitkisidir. Mumsu yaprakları çok fazla toz toplayabilir ve bu bitkide yüksek konsantrasyonlarda lateks bulunduğundan, bir lateks alerjisini tetikleyebilir.

7. AREKA PALMİYESİ

Altın kamış palmiyesi, sarı palmiye veya kelebek palmiyesi olarak da anılır ve iç mekanlara biraz tropikal bir hava vermesiyle bilinir. Özellikle bu bitkinin örümcek akarları ve et böceği gibi istenmeyen zararlıları barındırmaya oldukça yatkın olduğunu bilmelisiniz.