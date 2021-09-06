Evdeki işlerle daha fazla kalori yakmanın 7 yolu

Kendi ev yaşantınıza göre evdeki hareketliliğinizi artırarak gün içerisinde daha fazla kalori yakmanıza ve fazladan kas edinmenize yardımcı olacak hareketleri keşfedin.

Günlük ev işleriyle fazlasıyla zaman harcıyoruz. Yemek yapmak, ev temizlemek, çamaşır yıkamak vs. gün içerisinde yapmak zorunda olduğumuz işleri keyifli ve kilo vermeye yardımcı hale getirecek yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Üstelik ekipman satın almanıza, programınızı değiştirmenize ve hatta terlemenize bile gerek yok. Sadece bu kolay ev egzersizini gün boyunca fırsat buldukça uygulamaya çalışın. Her biri bir veya iki dakika sürecek olan bu egzersizler sayesinde, akşama kadar tüm vücudunu çalıştırmış olacaksınız. İşte, dönüşümünüze başlayabileceğiniz bazı hareketler;

ÇAMAŞIRLARI KALDIRIRKEN ADIM EGZERSİZLERİ YAPIN

Kaldırdığınız her çamaşır sepeti için bir dizi evde gezintiye çıkın ve bunu 5 kez tekrarlayın. Her yolculuğun sonunda çamaşır sepetini omuz hizasına kadar beş kez kaldırın. Temiz çamaşırları dolaplara yerleştirirken sepeti en uzak noktaya koyun ve parçalara halinde taşıyın.

HEDEFLER: Kardiyovasküler sistem ve kol kasları

KAHVENİZ DEMLENİRKEN DUVARDA OTURUN

Sırtınızı, boynunuzu ve başınızı bir duvara yaslayın, ayaklarınız yaklaşık 45 cm uzakta, sonra dizlerinizi bükün, vücudunuzu uyluklarınız paralel olana kadar yere doğru kaydırın ve 15 saniye tutun. (1 dakikaya kadar çalışın.)

HEDEFLER: Uyluk ve kalça kasları

BULAŞIK MAKİNESİ BOŞALTIRKEN SQUAT YAPIN

Bir tabağa her uzandığınızda, eğilmek yerine hayali bir sandalyede oturuyormuş gibi çömelin, tabağı tutun ve sonra bacaklarınızı düzeltin. Squat yaparken dizlerinizin ayak parmaklarınızı geçmemesine dikkat edin. (Bulaşık makinesinde bir seferde yalnızca bir parçaya ulaşın.) Daha iyi etki için otururken, baldır kaslarınızı da çalıştırmak için parmak uçlarınızı yukarı doğru bastırın.

HEDEFLER: Alt gövde

ELİNİZİ YIKARKEN AYAKTA ŞINAV ÇEKİN

Bir tezgahtan yaklaşık 60 cm uzakta durun ve kollarınız omuz hizasında olacak şekilde avuçlarınızı tezgaha dayayın. Vücudunuzu düz bir çizgide tutarak 20 ayakta şınav çekin. Ellerinizi her yıkayışınızda bunu alışkanlık haline getirin.

HEDEFLER: Göğüs ve kol kasları

MASADA OTURURKEN MASAYI İTTİRİN

Bir masaya çok yakın çekilmiş bir sandalyeye oturun. Avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde, onları masanın altına yerleştirin ve 30 saniye boyunca masayı yerden kaldırmaya çalışıyormuşsunuz gibi olabildiğince sert bir şekilde yukarı itin. 10 saniye dinlenin, ardından iki kez tekrarlayın.

HEDEFLER: Üst gövde

YATAKTA YATARKEN YARIM KÖPRÜ ŞEKLİNDE DURUN

Sırt üstü yatın (yastık yok), dizler bükülü ve ayaklar yatakta düz. Karın kaslarınızı sıkın, kalçalarınızı sıkın ve dizlerinizden omuzlarınıza kadar düz bir çizgi oluşturmayı hedefleyerek kalçalarınızı kaldırın. 15 saniye bu şekilde durun ve 10 saniye dinlenin, ardından 3 kez tekrarlayın.

HEDEFLER: Kalçalar, kalçalar, abs ve sırt

ÇOCUKLARINIZLA OYNARKEN PLANK YAPIN

Yere yüzüstü yatın, ardından sadece ayak parmaklarınız ve ön kollarınız yerde olacak şekilde vücudunuzu yukarı itin. (Eğer bu çok zorsa, dizlerinizi de yerde tutun.) Çocuklarınız küçükse, üzerinizde veya altınızda emeklemelerine izin verin.

HEDEFLER: Dayanıklılık