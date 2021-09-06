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    Evdeki işlerle daha fazla kalori yakmanın 7 yolu

    Kendi ev yaşantınıza göre evdeki hareketliliğinizi artırarak gün içerisinde daha fazla kalori yakmanıza ve fazladan kas edinmenize yardımcı olacak hareketleri keşfedin.
    • Özel İçerik
    • 06.09.2021 - 15:32
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    Evdeki işlerle daha fazla kalori yakmanın 7 yolu

    Günlük ev işleriyle fazlasıyla zaman harcıyoruz. Yemek yapmak, ev temizlemek, çamaşır yıkamak vs. gün içerisinde yapmak zorunda olduğumuz işleri keyifli ve kilo vermeye yardımcı hale getirecek yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

    Üstelik ekipman satın almanıza, programınızı değiştirmenize ve hatta terlemenize bile gerek yok. Sadece bu kolay ev egzersizini gün boyunca fırsat buldukça uygulamaya çalışın. Her biri bir veya iki dakika sürecek olan bu egzersizler sayesinde, akşama kadar tüm vücudunu çalıştırmış olacaksınız. İşte, dönüşümünüze başlayabileceğiniz bazı hareketler;

    Evdeki işlerle daha fazla kalori yakmanın 7 yolu #1

    ÇAMAŞIRLARI KALDIRIRKEN ADIM EGZERSİZLERİ YAPIN

    Kaldırdığınız her çamaşır sepeti için bir dizi evde gezintiye çıkın ve bunu 5 kez tekrarlayın. Her yolculuğun sonunda çamaşır sepetini omuz hizasına kadar beş kez kaldırın. Temiz çamaşırları dolaplara yerleştirirken sepeti en uzak noktaya koyun ve parçalara halinde taşıyın.

    HEDEFLER: Kardiyovasküler sistem ve kol kasları

    Evdeki işlerle daha fazla kalori yakmanın 7 yolu #2

    KAHVENİZ DEMLENİRKEN DUVARDA OTURUN

    Sırtınızı, boynunuzu ve başınızı bir duvara yaslayın, ayaklarınız yaklaşık 45 cm uzakta, sonra dizlerinizi bükün, vücudunuzu uyluklarınız paralel olana kadar yere doğru kaydırın ve 15 saniye tutun. (1 dakikaya kadar çalışın.)

    HEDEFLER: Uyluk ve kalça kasları

    Evdeki işlerle daha fazla kalori yakmanın 7 yolu #3

    BULAŞIK MAKİNESİ BOŞALTIRKEN SQUAT YAPIN

    Bir tabağa her uzandığınızda, eğilmek yerine hayali bir sandalyede oturuyormuş gibi çömelin, tabağı tutun ve sonra bacaklarınızı düzeltin. Squat yaparken dizlerinizin ayak parmaklarınızı geçmemesine dikkat edin. (Bulaşık makinesinde bir seferde yalnızca bir parçaya ulaşın.) Daha iyi etki için otururken, baldır kaslarınızı da çalıştırmak için parmak uçlarınızı yukarı doğru bastırın.

    HEDEFLER: Alt gövde

    Evdeki işlerle daha fazla kalori yakmanın 7 yolu #4

    ELİNİZİ YIKARKEN AYAKTA ŞINAV ÇEKİN

    Bir tezgahtan yaklaşık 60 cm uzakta durun ve kollarınız omuz hizasında olacak şekilde avuçlarınızı tezgaha dayayın. Vücudunuzu düz bir çizgide tutarak 20 ayakta şınav çekin. Ellerinizi her yıkayışınızda bunu alışkanlık haline getirin.

    HEDEFLER: Göğüs ve kol kasları

    Evdeki işlerle daha fazla kalori yakmanın 7 yolu #5

    MASADA OTURURKEN MASAYI İTTİRİN

    Bir masaya çok yakın çekilmiş bir sandalyeye oturun. Avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde, onları masanın altına yerleştirin ve 30 saniye boyunca masayı yerden kaldırmaya çalışıyormuşsunuz gibi olabildiğince sert bir şekilde yukarı itin. 10 saniye dinlenin, ardından iki kez tekrarlayın.

    HEDEFLER: Üst gövde

    Evdeki işlerle daha fazla kalori yakmanın 7 yolu #6

    YATAKTA YATARKEN YARIM KÖPRÜ ŞEKLİNDE DURUN

    Sırt üstü yatın (yastık yok), dizler bükülü ve ayaklar yatakta düz. Karın kaslarınızı sıkın, kalçalarınızı sıkın ve dizlerinizden omuzlarınıza kadar düz bir çizgi oluşturmayı hedefleyerek kalçalarınızı kaldırın. 15 saniye bu şekilde durun ve 10 saniye dinlenin, ardından 3 kez tekrarlayın.

    HEDEFLER: Kalçalar, kalçalar, abs ve sırt

    Evdeki işlerle daha fazla kalori yakmanın 7 yolu #7

    ÇOCUKLARINIZLA OYNARKEN PLANK YAPIN

    Yere yüzüstü yatın, ardından sadece ayak parmaklarınız ve ön kollarınız yerde olacak şekilde vücudunuzu yukarı itin. (Eğer bu çok zorsa, dizlerinizi de yerde tutun.) Çocuklarınız küçükse, üzerinizde veya altınızda emeklemelerine izin verin.

    HEDEFLER: Dayanıklılık

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