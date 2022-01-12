Evden çalışırken akıl sağlığını korumanın 7 etkili yolu

Artan Kovid-19 vakalarının ortasında evden çalışma senaryosuna geri döndüğünüze göre, ruh sağlığınızı kontrol altında tutmak için uygulayabileceğiniz yöntemleri sizler için hazırladık…

Dizüstü bilgisayarın önünde uzun saatler oturmak, uzun soluklu toplantılara katılmak ve günü geceden önce bitirmeye çalışmak yeterli değilse, ev işlerini yönetmenin de baskıları vardır. Evden çalıştığınızda, fazla çalışma tuzağına düşmek kolaylaşır. Yıkıcı programlar, düşük üretkenlik ve artan ekran süresi nedeniyle yorucu olabilir. Ve tüm bunların arasında, akıl sağlığı kimin umurunda değil mi?

Evden çalışmak her birimiz için giderek daha zor hale geldi. Rahatlamak ve çalışmak arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı. Bu nedenle, çoğu insan evde çalışma modeline döndüğü için, işte verimli olmanıza ve zihinsel sağlığınızı kontrol etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları getirmeyi düşündük. İşte, evden çalışırken ruh sağlığını kontrol altında tutmanın yolları;

1. KENDİNİZE ÇALIŞMA ALANI BELİRLEYİN

Mesai saatleri içinde kendinize bir çalışma alanı ayarlamanız önemlidir. Sizi sağlam tutar, doğru duruşta tutar, konsantrasyon oluşturur ve özveriyle çalışmanıza izin verir. Sizi tembelleştirdiği ve sağlıksız bir çalışma ortamı yarattığı için yatakta otururken çalışmamanız gerektiğini belirtmek önemlidir.

2. ÖNCEKİ RUTİNİNİZİ TAKLİT EDİN

Önceki rutininizi taklit edin. İşe hazırlanıyormuş gibi yapın. Kendinizi taze hissetmek için erken kalkmaya, giyinmeye veya en azından temiz giysiler giymeye çalışın. Bir ofiste çalışıyormuş gibi hissetmek için güne aynı anda başlayıp bitirmeye çalışın çünkü ev konforu büyük bir avantaj olabilir. Ancak bazen aşinalığı nedeniyle aynı zamanda en büyük yaratıcılık katilidir. Bu nedenle ofis çalışma ortamına benzer bir ortam oluşturmak verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırır.

3. İŞ ARKADAŞLARIYLA SANAL ÇAY MOLALARI VERİN

Ofis çalışma alanına benzer bir ortam oluşturmak için sanal bir ara oturumu veya sanal aralar oluşturun. Bu, çalışma arkadaşlarınızla sağlıklı bir çalışma ortamıyla bağlantı kurmanızı sağlar. Ayrıca, daha iyi hissetmek için duygularınızı meslektaşlarınıza açıklayın; deneyimlerinizi, sorunlarınızı vb. paylaşın. Bu uygulama sağlıklı bir zihin başlatacak ve zihinsel sağlığınızı stabilize edecektir.

4. ÇALIŞIRKEN AİLE ÜYELERİNİZ İÇİN KURALLAR BELİRLEYİN

Bu uygulama, dikkatinizi hem işinize hem de ailenize ayırmanıza olanak tanır. Kişisel ve iş-yaşam dengenizi en iyi şekilde korumanızı sağlar. Evde temel kuralları belirlemek, evde çatışmaları en aza indirmeye, kesintileri azaltmaya ve evde açık bir beklenti oluşturmaya olanak tanır.

5. MOLA VERİN

Çalışırken arada molalar vermek önemlidir. Son dakika kaosu yaratmamak veya molalarla durmadan çalışmak zorunda kalmamak için zaman yönetimi tekniklerini telkin edin. Aralarda mola vermek zihinsel sağlığınızı kontrol altında tutar, stresi ve baskıyı azaltır. Ayrıca, işteki verimliliğinizi artırır.

5. EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz, meditasyon gibi sağlıklı uygulamaları yapmak konsantrasyonu, iş verimliliğini artırmaya ve zihninizi sakin tutmaya yardımcı olabilir. Sağlıklı bir zihnin düzenlenmesine yardımcı olur. Ayrıca evden çalışırken fiziksel aktivitemiz azalır. Egzersiz, yoga, meditasyon bizi zinde tutar.

6. KENDİNİZE KARŞI NAZİK OLUN

Kendinize karşı nazik ve sabırlı olun. Çok çalışıyorsunuz ve bazı günler, beklentileri ve son teslim tarihlerini karşılamamak sorun değildir. Kendinizi çok fazla zorlamayın ve kendinizi kısıtlanmış ve baskı altında hissediyorsanız, işten biraz zaman ayırın. Akıl sağlığınızı bir öncelik haline getirin.

7. SEVDİKLERİNİZLE BAĞLANTI KURUN

Arkadaşlarınız ve ailenizle düzenli olarak bağlantı kurun. Kovid-19 zamanları bizler ve ilişkilerimiz için zor geçiyor. Evden çalışırken bile sosyal etkileşimlere girmemiz, günlük deneyimlerimizi paylaşmamız ve zihnimizi sakinleştirmemiz çok önemlidir. Bu nedenle, arkadaşlarımız ve ailemizle bağlantı kurmak, daha iyi bir zihinsel sağlık için sağlıklı bir uygulamadır.