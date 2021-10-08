Evden çalışırken sağlıklı kalmanın yolları

Pandemi döneminde yaygın hale gelen evde çalışma kültürüne ayak uydurmaya ve evde kendi çalışma alanınızı yaratmanın önemini keşfetmeye ne dersiniz?

Evden çalışmanın bu kadar yaygın hale gelebileceğini kim düşünebilirdi? Ama şimdi bakın, evden çalışmaya başlayalı neredeyse iki yıl oldu. Bu çalışma tarzı yaşamımızda birçok şeyi de değiştirdi. Örneğin, birçok insan ofiste sandalye yerine yatağında oturarak dizüstü bilgisayarlarında çalışmaya başladı.

Yatak odası evinizin en sessiz ve en çalışılabilir alanı olsa da, yatakta çalışmanın başlı başına fiziksel olarak hiç sağlıklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak yataktan çalışmanın sadece bu yan etkileri değil, zihinsel sağlığınız da dahil olmak üzere birçok başka dezavantajları da var. Yatak odanızda olsa, evde kendinize çalışma alanı yaratmanızı sağlayacak bilgileri sizler için toparladık…

YATAKTAN ÇALIŞMANIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Pandemi sırasında, birçok insan, özellikle yatakta olmak üzere, çoğunlukla özel bir iş istasyonu olmadan evden çalışıyor. Uzmanlar, yatarak çalışırken kişinin zihinsel ve duygusal sağlığın tepetaklak olduğunu söylüyor. İşte, yatak odasında çalışmanın üzerinizde yarattığı psikolojik ve fiziksel etkiler;

Artan stres ve kaygı seviyeleri: Yatak odasındaki loş ışık, psikolojik ve duygusal iş yükünü olumsuz yönde etkileyen yüksek düzeyde kaygıya veya strese neden olur. Bu uzun vadede sizin için kötü olabilir.

Düşük üretkenlik: Yataktan çalışmak uyku kalitenizi etkileyebilir ve bu da iş üretkenliğini, enerji düzeylerini ve yaşam kalitesini azaltabilir. Sonuçta, tüm bunlar stres seviyenizi artırarak zihinsel sağlığınıza zarar verebilir.

Düşük enerji ve ruh hali değişimleri: Yatak odaları, diğer odalara kıyasla yetersiz aydınlatmaya sahip olma eğilimindedir ve çoğu kişi pencereleri kapalı tutar. Bu nedenle, doğal bir güçlendirici olarak kabul edilen ve enerjik kalmanıza yardımcı olan güneş ışığı eksikliği vardır. Çalışırken loş ışık sizi yorgun hissettirebilir ve zihni olumsuz etkileyebilir.

Obezite: Yataktan çalışmak ve hiç hareket etmemek, aşırı kilo almanıza neden olarak obez veya fazla kilolu olmanıza neden olabilir.

Kötü duruş: Sürekli olarak bir yatakta yanlış pozisyonda oturuyorsanız, bu durum kötü duruşa neden olabilir. Böylece sırt, boyun, el, bilek ve göz ağrıları ile karşılaşabilirsiniz.

Uyku bozuklukları: Yatak esas olarak uyumak içindir. Ancak, kişi onu iş veya okuma için kullandığında bu düzen bozulabilir. Yatakta çalışmak uyku ile olan ilişkiyi zayıflatacak ve kişi düzgün bir şekilde uyuyamayacaktır.

Mide problemleri: Hiç hareket etmemek ve yatakta tek bir yerde oturmak mide asitliği ve ekşimesine davetiye çıkarabilir.

1. UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMI YARATIN

Yatak yerine bir masa ve sandalye kullanmak sorunları çözmenize yardımcı olacaktır. Masanızın ve sandalyenizin ergonomik ayarı ile tüm gün çalışırken duruşunuzu doğru tutabilirsiniz. Aslında çalışma masanızın yakınında bir veya iki iç mekan bitkisi bulundurmak, ortamı daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, kendinizi bunaltmaktan kaçınmak için dizüstü bilgisayar şarj kablolarınızı ve diğer eşyalarınızı masanızın üzerinde düzgün bir şekilde tutun.

2. DÜZGÜN GİYİNİN

Genel olarak iyi hissetmek için ofise gidermiş gibi giyinin. Yataktan pijamalarınızla işe başlamaktan kaçının. Ofise giderken kıyafetlerinizi değiştirin ve uygun bir program belirleyin. Normal koşullarda ofise giderken geçirdiğiniz süreci kendinize ayırmayı deneyin; böylelikle kendinizi daha pozitif ve motive hissedebilirsiniz.

3. HAREKET ETMEYE DEVAM EDİN

İşyerinde verimliliği korumak için kısa molalar vermek gerçekten önemlidir. Yataktan çalışıyorsanız, sırt, boyun, el ve göz ağrılarından kaçınmak için zaman zaman hareket etmeniz gerekir. Zaman zaman ev içerisinde hareket edebileceğiniz küçük molalar verin. Bu aynı zamanda obezite, stres, kaygı, sinirlilik, hayal kırıklığı ve depresyonla mücadele etmenize yardımcı olacaktır.