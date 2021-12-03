Evden çalışmak saçlarınız için avantaj sağlıyor

Pandemiyle birlikte yaygınlaşan evden çalışma modelinin saçlarınızı güzelleştirebileceğini ve daha sağlıklı olmalarını sağladığını biliyor muydunuz? Gelin detaylara birlikte göz atalım!

Hayatın yeni normalindeki moda kelimesi evden çalışmaktır. Kovid-19 salgınının dünyayı değiştirmesinin ardından bugünlerde çoğumuz hala evden çalışıyoruz. Aynı pozisyonda oturmak ve ekrana bakmak sadece zihinsel olarak değil fiziksel olarak da yorucu olabilir. Ancak, evden çalışmanın birçok avantajı olduğunu söylemeye gerek yok; sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmekten saçınızı şımartmaya kadar!

Evden çalışmanın saç sağlığına kattığı avantajlar sayesinde daha parlak ve güzel bir görüntüye kavuştuğunuzu biliyor muydunuz? İşte, pandeminin çalışma alanlarında yarattığı değişikliklerin saçlarınıza kattıkları;

EVDEN ÇALIŞMANIN SAÇINIZ İÇİN AVANTAJLARI

Kovid-19 pandemisi nedeniyle çoğumuz bilgisayar ekranlarının önünde neredeyse hiç sosyal etkileşim olmadan oturuyor ve evden çalışıyoruz. Evden çalışmak, bir sürü iş baskısı ve uygun bir program olmaması nedeniyle çok yorucu olabilir. Ancak konu cilt ve saç bakımı olduğunda evden çalışmak bir nimettir.

Dışarıya çıkmamak aynı zamanda saçınızı kurutma makinesi, rulo veya bukle maşası ile şekillendirmeye daha az maruz kalma anlamına geliyor. Bu ısıtma makineleri saçınıza zarar verme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, saçlarınız için oldukça mutlu bir tatil oldu.

Evden çalışma nedeniyle saç derinizin ve saçınızın normalden daha parlak ve sağlıklı göründüğünü fark ettiniz mi? İşte nedenleri;

- Evden çalışmanın tüm bu saç bakımı faydalarının ana nedeni, artık egzoz dumanı veya sigara dumanı gibi dış kirliliğin saldırısına uğramamamızdır.

- Evden çalışma nedeniyle, saçlarımızı boğan ince kirlilik tabakası yavaş yavaş yok olur ve saçları daha parlak hale getirir.

- Evden çalıştığımız için kafa derimiz rahatlamış hissediyor, çünkü günlük dış etkenler olmadan daha az oksidatif stres ve iltihaplanma üretiyor. Bu durum ise, saçın dekontaminasyonunu hızlandırıyor ve uygun şekilde temizlenmesini sağlıyor.

EVDEYKEN SAÇLARINIZA YAPABİLECEKLERİNİZ

Çalışma şeklinizin ev ortamında olmasını avantaja çevirebilir ve daha sağlıklı saçlara sahip olmanın kapılarını aralayabilirsiniz. Bunun için gün içerisinde çok vakit ayırmadan yapacağınız birkaç değişiklik yeterli olacaktır. Onlardan bazıları şunlar;

1. Evden çalışma sırasında, toplantılar arasında kendinize bakmak istediğiniz her zaman var. Saçlarınızı şımartabilirsiniz.

2. Evden çalışırken tüm saç bakım ritüelini uygulayabilirsiniz. Şampuan öncesi, şampuan, maske, durulanmayan bakım ve tüm saç bakım sıralamalarını yapabilirsiniz.

3. Evden çalışma nedeniyle içeride kalmanın başka bir faydası daha var; sert güneşin saçlarımıza verdiği zararı koruyor.

4. Kaba, kıvırcık tellerle başa çıkmak için saçlarımızı yağlamak, şampuanlamak ve bakım yapmak kadar önemlidir. Evden çalışma nedeniyle, bu rutinleri uygulayabilir ve doğal olarak kurumaya yetecek kadarını alabilir ve ardından tarağı nazikçe kullanabiliriz.

5. Bu süre zarfında saçlarımıza fön veya diğer saç şekillendirici, düzleştirici, kıvırıcı, jel, sabitleyici sprey gibi araçlardan uzak durabilirsiniz. Bu saçınızın sağlığı için çok faydalıdır ve birkaç gün boyunca saç derinize tam bir detoks sağlar.