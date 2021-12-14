Eve gelince kıyafet değiştirmeniz için 4 neden

Dışarıdan eve girer girmez kendinizi işlerin ortasında buluyorsanız, en azından kıyafetlerinizi değiştirmek ve kişisel hijyeninize özen gösterecek zamanı yaratmaya ne dersiniz?

Yoğun bir iş gününden sonra nihayet eve döndüğünüzde, genellikle o kadar bitkin olursunuz ki kıyafetlerinizi değiştirmek için enerjiniz kalmayabiliyor. Akşam yemeğini pişiriyor, bulaşıkları yıkıyor ve sabah giydiğiniz kıyafet ile çocuklarınızı uyutuyorsunuz. Ancak bu alışkanlık o kadar da zararsız değil; sonunda sağlığınızı ve görünüşünüzü bozabilecek bazı etkilere yol açabilir.

Özellikle koronavirüs salgını hayatımıza dahil olduğundan beri dışarıyla olan etkileşimi olabildiğince hijyenik duruma getirdik. Hatta her eve girişimizde kendimizi direk duşta bulduğumuz zamanlarda oldu. Koronavirüs tehlikesi dışında, gün boyu dışarıda geçirdiğiniz kıyafetlerle evde durmaya devam ettiğinizde neler olduğuna gelin birlikte bakalım!

1. DOLAŞIMINIZ İÇİN İYİ DEĞİLDİR

En sevdiğiniz skinny jean pantolonunuz sizi kesinlikle harika gösterebilir, ancak eve döndüğünüzde onları çıkarmazsanız, sağlığınız için bu hiç de iyi olmayabilir. Dışarı çıktığımızda giydiğimiz kıyafetler rahat ev kıyafetlerine göre çok daha dardır ve kan dolaşımınızı olumsuz etkileyebilir. Kısıtlayıcı giysiler kan akışını yavaşlatabilir ve sürekli giyerseniz damarlarınıza zarar verebilir.

2. BAKTERİLERİ EVİNİZE GETİREBİLİRSİNİZ

Bütün gün aynı kıyafetleri giyerek hasta olamazsınız, ancak yine de evinize çeşitli enfeksiyonlara neden olabilecek mikropları getirme şansınız var. Bunlardan bazılarına bakteriler de dahildir: Acinetobacter, solunum yolu enfeksiyonlarına ve Staphylococcus aureus, vücudun çeşitli yerlerinde iltihabına neden olabilir.

Doktorlar, bu bakterileri eve kıyafetlerinize getirme konusunda aşırı endişelenmemeniz gerektiğine inansa da en iyi çözüm, dışarıda kıyafetlerinizle evinizde dolaşmamak olacaktır.

3. VÜCUTTA AKNEYE NEDEN OLABİLİR

Omuzlarınızda veya sırtınızda can sıkıcı sivilceleriniz varsa, giyim tarzınıza daha yakından bakmak isteyebilirsiniz. Sentetik kumaşlardan yapılan giysiler çekici görünse de cildinizin nefes almasına izin vermez ve ısıyı vücuda hapsederek sivilcelere neden olur.

Boynunuzdaki veya göğsünüzdeki sivilcelerin bir başka nedeni de eve geldiğinizde spor kıyafetlerinizle kalma alışkanlığınız olabilir. Atletik giysiler, egzersiz yaparken kendinizi iyi hissetmeniz için tasarlanmıştır, ancak spor seansınız bittikten sonra çıkarmazsanız, gözeneklerin tıkanmasına ve siyah noktalara neden olabilir.

4. MİDE SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Belinizi sıkan dar giysiler, rahatsızlığın ötesine gerçek sağlık sorunlarına neden olabilir. Karna baskı yapan giysiler, en yaygın bağırsak şikayetlerinden biri olan asit reflüsü de dahil olmak üzere çeşitli sindirim sorunlarını tetikleyebilir. En sevdiğiniz skinny jean pantolon veya kalem eteğinizden vazgeçemiyorsanız, onları günlük olarak giymemeye çalışın ve eve gelir gelmez rahat bir şeyler giyin.