Evinizdeki her odayı güzel kılacak 6 ev bitkisi

Kokusuyla evinizin havasını değiştirmeye yardımcı, görüntüsüyle dekoratif ev bitkilerini sizler için sıraladık…

Uçucu yağları eve yayan hava ferahlatıcıları, güzel kokulu bir ev için fazla maliyetli olabilir. Ayrıca araştırmalar onların içeriğindeki kimyasalların akciğerlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerine rastlamış ve sağlığımız için zararlı olabileceğini bulmuştur. Ancak bu, risk almadan evdeki kokuyu daha iyi hale getiremeyeceğimiz anlamına gelmez; iç mekan bitkileri bize bu konuda yardımcı olabileceği birçok şeyden biridir. İşte, o bitkilerden bazıları;

1. MUM ÇİÇEĞİ

Balmumu bitkisi veya porselen çiçeği olarak da adlandırılan Hoya'nın hoş ve tatlı bir kokusu vardır. Örneğin, birçok insan Hoya çiçeğinin çikolata veya vanilya gibi koktuğunu söyler. Bakımı zor değil: bitki yeni başlayanlar için bile uygun. Toprağı nemli tuttuğunuzdan ve yapraklar üzerinde doğrudan güneş ışığından kaçındığınızdan emin olun.

2. SARDUNYA

Sardunyalar dokunduğunuzda değişik kokular yayarlar. Ve onların kokuları çeşitliliği gerçekten etkileyicidir. Kokusu limon, çikolata, gül, zencefil, ve daha farklı kokulu yapraklı sardunyalar olabilir. Gelişmek için çok fazla güneş ışığına ve nemli toprağa ihtiyaç duyarlar.

3. YASEMİN

Güzel yıldız benzeri beyaz çiçeklerine ek olarak, bu bitki, özellikle geceleri dikkat çeken hoş bir tatlı kokuya sahiptir. Yasemin güneş ışığına maruz kaldığında daha hızlı büyür, bu nedenle yaz aylarında arada bir dışarı çıkarın ve güneye bakan bir pencerenin yanında tutun. Ek olarak, toprağı nemli tutun ama ıslak olmasın.

4. KÜBA KEKİĞİ

Bazen Meksika nanesi olarak da adlandırılan Küba kekiği ne kekik ne de nanedir. Bu, kadifemsi yapraklara sahip, sadece hoş nane kokusuyla değil, aynı zamanda yemek pişirmek için taze veya kurutulmuş olarak da kullanabileceğiniz, hoş bir bitkidir. Küba kekiği haftada bir kez sularsanız güneşli bir pencerenin yanında en iyi şekilde büyür.

5. GARDENYA

Farklı bir çiçek kokusu ile en güzel kokulu bitkilerden biri olan Gardenya, birçok bahçıvanın kalbinde haklı bir yere sahiptir. Muhteşem beyaz çiçekleri ve parlak yeşil yaprakları vardır, ancak bakımı zor olabilir. İhtiyaç duydukları birçok koşul arasında orta düzeyde nem, oldukça düşük sıcaklıklar ve çok fazla ışık vardır.

6. LAVANTA

Bu çok yaygın bir ev bitkisi olmasa da evde lavanta yetiştirmek size birçok fayda sağlayabilir. Muhteşem mor çiçekli görüntüsü ve evinize verdiği hoş kokuyu görmezden gelemezsiniz. Ek olarak, bitki aromaterapide sıklıkla kullanılır ve stresi azaltmanıza yardımcı olabilir. Işığı seven lavantalara yeterince su verdiğinizden emin olun.