Evinizdeki nemi yok etmeye yarayan 10 bitki

Havadaki nemi yaprakları aracılığıyla emebilen ve ardından köklerine taşıyabilen bu harika bitkilere evlerinizde yer açamaya ne dersiniz?

Evdeki nem, birçok insanın muzdarip olduğu yaygın bir sorundur. Sadece duvarlara ve tavanlara zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda iyi bir havalandırma ile sorun kısa sürede çözülmezse, sonunda küf ve diğer mantar türlerine neden olur. Bu gibi ortamlara maruz kalmak, burun tıkanıklığından kaşıntılı gözlere veya cilde kadar rahatsızlığa neden olabilir. Nemi ve bundan kaynaklanabilecek küfü kontrol etmenin doğal bir yolu, belirli bir odanın havasındaki aşırı nemin doğal emicileri olarak ev bitkilerini kullanmaktır. İşte, nemi emebilen çiçeklerden bazıları;

1. DUVAR SARMAŞIĞI

Duvar sarmaşığı, genellikle asılı saksılarda yetişen bir tırmanma bitkisidir. İnsanlar genellikle duvarlara veya evin diğer bölümlerine tırmanmaması için oraya yerleştirir. Avrupa Atlantik kıyılarına özgüdür. Doğal yaşam alanı nemli ve ılıman ormanları içerir. Bu bitki ideal olarak evinizin en nemli odalarına yerleştirilir. Banyo ve mutfak bu çiçek için oldukça uygun yerlerdir. Ayrıca mutfak lavabosunun üzerine veya bir pencerenin yanına asmak için mükemmeldir.

2. BARIŞ ÇİÇEĞİ

Bilimsel adı aslında Spathiphyllum olan barış çiçeği, Amerika'nın bazı bölgelerine özgü tropikal bir bitkidir. Bununla birlikte, bu güzel bitki dona veya cereyanlara tolerans göstermez, bu nedenle genellikle nispeten sabit bir sıcaklıkta gelişebileceği iç mekanlarda yetiştirilir. Haftada sadece bir kez sulamanız yeterli, üstelik fazla aydınlatmaya da ihtiyacı yok. Bütün bunlar barış zambakını harika bir seçim haline getiriyor. Banyoya bile koyabilirsiniz.

3. KURDELE ÇİÇEĞİ

Kurdele bitkisi ve bazen tavuk olarak da bilinen bu bitki, çevresel nemi emebilir, bu nedenle evde olması idealdir. Öyle ki, ev ortamında yaygın olarak bulunan formaldehit ve ksilen gibi toksinleri yok eder. İç mekanlarda, sadece orta ışığa ihtiyaç duyar. Gölgeye yerleştirilirse, kendisini karakterize eden beyaz bandı kaybedebilir. Ancak doğrudan güneş ışığına koyarsanız kolayca yanabilir. Su kıtlığını oldukça iyi tolere eder, çünkü esas olarak onu kalın kök sisteminde saklar, böylece çok sık sulamanız gerekmez. Ancak yaz aylarında veya hava sıcak olduğunda, bitkiyi sulama sıklığını artırmanız gerekir. Örneğin, bir küvete asmak için mükemmel bir bitkidir.

4. HAVA KARANFİLİ

Tüm epifitik bitkiler gibi, hava karanfilleri de havadaki nemi emer. Resimden de görebileceğiniz gibi, bu bitki, diğer bitkilerin tipik olarak besin veya su çıkardığı toprakta kök salmaz. Bu tür, çoğunlukla deniz seviyesinden birkaç yüz metre yüksekliğe kadar dünyanın yağışlı bölgelerinde yetişir. Doğal olarak yetiştiği bölgelerin doğası gereği, hava karanfil yaprakları üzerlerinde biriken suyu hızla emebilen trikom adı verilen özel hücrelerle kaplıdır.

5. AŞK MERDİVENİ

Nephrolepis exaltata evde sahip olunması gereken popüler bir bitkidir. Genellikle asma saksılarda yetiştirilir, ki bu da onu sever. Bu güzel bitkinin bir diğer özelliği de nem alma özelliğinin yanı sıra havadaki kimyasalları filtrelemesidir. Evde soluduğunuz havayı doğal yollarla arındırmak istiyorsanız bu kullanışlı olabilir.

6. NANE

Bu popüler aromatik bitki, evdeki nemi emmek için mükemmeldir. Nemli ortamlarda ve topraklarda yetişme kabiliyeti, onu bahçelerde, mutfakta, banyoda veya evde gelişeceği diğer taze ama nemli yerlerde sahip olmak için ideal bir bitki yapar. Genel olarak, nane bitkileri çok çeşitli iklim ve sulama koşullarını tolere eder ve tam güneşe maruz kaldıklarında bile büyüyebilirler. Yıl boyunca büyür ve ayrıca yemek pişirmede veya infüzyon hazırlarken bir bileşen olarak kullanılabilir.

7. DUA ÇİÇEĞİ

Brezilya ve Peru'ya özgü olan Calathea ailesi, süs bitkileri söz konusu olduğunda popüler bir seçimdir. Bu bitkinin bazı çeşitleri pregarya veya zebra olarak bilinir. Bir orman bitkisi olan Calatheas, doğal yaşam alanlarını taklit eden yüksek nemli bir ortama ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, doğru bakım ve doğru koşullar altında verildiğinde, bu egzotik bitkiler, geniş yapraklı, yaklaşık 1 m uzunluğa kadar büyüyebilir. Yavaş büyüyen bitkilerdir ve tam boylarına ulaştıklarında büyümeyi bırakacaklar, bu da akılda tutulması uygun olabilir.

8. ORKİDE

Bunlar, evinizi daha sıcak hale getirmenin yanı sıra, yerleştirdiğiniz odadaki nemi azaltmaya yardımcı olacak güzel çiçekli bitkilerdir. Kökleri toprakta olmadığı için daha önce bahsettiğimiz diğer türler gibi besinlerini çevrelerindeki havadan alırlar. Ek olarak, bazılarının su depolamada uzmanlaşmış ve kuraklık koşullarıyla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olan bir parça olan yalancı ampul geliştirdiği bilinmektedir. Onları banyoya yerleştirmek, duşlardaki nemi emebileceklerinden iyi bir fikirdir.

9. AREKA PALMİYESİ

Bir palmiye ağacı, özellikle bu tür şeylerin yaygın olduğu banyolarda nem seviyelerini kontrol etmeye ve küflenmeyi uzak tutmaya yardımcı olmak için mükemmel bir seçimdir. Bu ağaçlar yaprakları aracılığıyla nemi emer. Onları evde bulundurmayı düşünmek için çeşitler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, areka veya bambu avuç içi, cüce hurma avuç içi ve kamış avuç içi bulunur.

10. DRACAENA ÇİÇEĞİ

Batı Afrika, Tanzanya ve Zambiya'ya özgü olan bu bitki genellikle beyaz tonlarda çiçeklere sahiptir ve harika bir kokuya sahiptir, dolayısıyla türün bilimsel adı Dracaena Fragrans'tır. Bitkiler toprakta büyüdüğünde, 6 metreden daha yüksek bir yüksekliğe ulaşabilirler, ancak saksıdayken büyümeleri sınırlıdır. Bu bitkinin en faydalı özelliklerinden biri, havayı bazı zararlı kimyasallardan arındırması ve temizlemesidir ve elbette nemi emmeleridir.