Evliliğinizi olumsuz yönde etkileyebilecek 8 davranış

Mutlu bir evlilikte çiftlerin karşılıklı olarak kaçınması gereken davranış biçimlerini keşfederek ailenizin iç huzurunu korumaya ne dersiniz?

Herkes iyi bir karaktere sahip değildir. Her insanın benzersiz bir kişiliği vardır ve zorluklarla nasıl başa çıkılacağı konusunda kendi anlayışı vardır. İlgili kişiler, nahoş davranışları nedeniyle dayanılmaz koşullar yaratmak yerine, birbirlerine saygıyla davranmayı ve uzlaşmaya giden yolu açmayı kabul ederse, bir tartışmada bir sonuca varmak genellikle daha kolaydır. Evlilikte de karşılıklı karakter çatışmaları ev içerisindeki olumsuzlukları tetikleyebilir. İşte, aile ortamında kaçınmanız gereken davranışlar…

1. İKİ KİŞİLİK KARAR VERME ALIŞKANLIĞI

Bazen birinin tüm sorunlarınızı çözmesi ve hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmaması gerçekten güzel olsa da, bu her zaman bir sevgi işareti değildir. Birisi her zaman sizin için tüm kararları veriyorsa ve sizin fikrinizi dikkate almıyorsa, bu kişinin sizi gerçekten umursadığını mı yoksa sadece hükmetme ihtiyacı mı hissettiğini kendinize sormaya değer.

2. HER ŞEYİ KONTROL ETME ARZUSU

Bazı insanlar planlayıcıdır; bir planları olduğunda ve her şey planlarına göre gittiğinde kendilerini sakin ve güvende hissederler. Bununla birlikte, bir kişi kontrol edici davranış sergiliyorsa ve her şeyi kontrol etme ihtiyacı, kendinizi sakin ve güvende hissetmenize engel oluyorsa, o zaman eşinizle tartışmaya değer bir şey olabilir.

3. GEREKÇELENDİRME ALIŞKANLIĞI

Karşılıklı saygı, sağlıklı bir ilişkinin temelidir. İki kişi bir arada kendilerini rahat hissederse, neredeyse senkronize yaşamaya başlarlar. Partnerlerden biri diğerinden çöpü çıkarmasını isterse, diğeri ilişkiyi uyumlu tutmakla ilgileneceği için kabul edecektir. Ancak, bir ilişkide çözülmemiş sorunlar varsa, bir tarafın isteklerinin göz ardı edilmesi ve diğerinin mazeretleriyle karşılanması muhtemeldir.

4. BAĞIMLILIK

Çiftlerden birinin diğerine bağımlı olduğu bir ilişki kurmaya değmez. İlişkilerde finansal bağımlılık oldukça yaygındır, ancak birçok soruna yol açabilir. Başlangıçta, her iki taraf da birbirlerine karşı duygularına daha fazla odaklandıkları için farklılıklara fazla dikkat etmezler. Ancak tutku bir kez yatıştığında, finansal olarak bağımlı olan ortak kendini rahatsız hissetmeye başlayabilir. Bu nedenle, her iki eş de kendi kendine yeterli olduğunda ve yaklaşık olarak aynı mali düzeyde ve ortak çıkarlara sahip olduğunda flört etmek ve evlenmek daha iyidir. Ortakların eğitim düzeyleri, mali durumları ve ilgi alanları arasında büyük bir fark varsa, ilişkiler zarar görebilir ve hatta sona erebilir.

5. ÖĞRETME VE ELEŞTİRME ALIŞKANLIĞI

Evde, okulda, üniversitede ve işte eleştiri aldığımız için eleştirilmeye alışırız. Bu nedenle eleştiri, genellikle rahatlamayı tercih edeceğiniz partnerinizden duymak istemeyeceğiniz bir şeydir. Partneriniz sizi istediğinizden daha fazla eleştiriyorsa, konuyu tartışmaya açın ve eleştiriden başka bir şey duymak istediğinizi açıklayın.

6. KİN TUTMAK

Belki de bu karakter özelliği en kötülerinden biridir. Kavgaları çabucak unutan ve ateşkes teklif eden bir kişiyle yaşamak kolay ve keyiflidir. Ancak partneriniz geçen yıl olan bir şeyi unutamıyorsa ve size başarısızlıklarınızı günde birkaç kez hatırlatıyorsa, bu onunla bu konuyu konuşmak için iyi bir nedendir.

7. KISKANÇ TAVIRLAR SERGİLEME

Uzun süreli ilişkiler karşılıklı saygı üzerine kuruludur ve bu temel kural olmadan bir ilişki ayakta kalamaz. Bir durumu dramatize etmeye ya da bir anda kıskançlık ortamı yaratmaya gerek yok. Herhangi bir şüpheniz varsa, eşinizle nasıl hissettiğiniz hakkında konuşun. Belki de hiçbir şey için endişelenmiyorsunuz ve eşiniz korkularınız ve şüpheleriniz üzerinde çalışmanıza yardımcı olabilir.

8. SABIRSIZLIK

Bazen istediğiniz her şeyi istediğiniz zaman elde etmek imkansızdır. Sabır bir erdemdir ve istediğiniz bir şeyi yapabilmek veya elde edebilmek için genellikle bir süre beklemek gerekir. Birçok genç çift, istenen sonuçları hemen göremediklerinde sıklıkla şikayet ederler. Ancak bir süre sonra insanlar işleri hızlandırmanın ilişkilere yarardan çok zarar getirebileceğini anlarlar. Sabır bir ilişkide önemli bir rol oynar.