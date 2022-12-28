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    Felsefeci ve Simgebilimci Göktuğ Halis, Eden Bahçesi-Cennet söylencesini değerlendiriyor

    Felsefeci ve Simgebilimci Göktuğ Halis bu kitapla, Eden Bahçesi-Cennet söylencesinin nihai anlamını oluşturmaya çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 15:10
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    Felsefeci ve Simgebilimci Göktuğ Halis, Eden Bahçesi-Cennet söylencesini değerlendiriyor

    Yaşadığımız çağda Cennet öyküsünü çözümleyebilmek için sadece kutsal kitapların referansları yeterli mi?

    Dahası bugün pek çok farklı alan okuması yapılabilecekken Cennet Bahçesi Miti’ni yalnızca dini dağarcık üzerinden yorumlamak doğru mu?

    adem ve Havva’nın yaratılışı, ilk günah, sürgün ve dünya yaşamlarıyla ilgili tüm sorularınıza bu kitapla ulaşacaksınız

    Felsefeci ve Simgebilimci Göktuğ Halis, Eden Bahçesi-Cennet söylencesini değerlendiriyor #1

    Sayfa: 128

    Tarihselci okuma yöntemi

    Felsefeci ve Simgebilimci Göktuğ Halis Eden adlı yeni kitabında Eden Bahçesi-Cennet söylencesini dini dağarcığı bir kenara atmadan konuları derinlemesine irdeliyor.

    Fakat psikoloji, işlevselci antropoloji, din fenomenolojisi, felsefe, göstergebilim, yapısalcı antropoloji ya da tarihselci okuma yöntemlerinin önerilerini de göz ardı etmeden değerlendiriyor ve bu mitin gerçek anlamını inşa etmede bu disiplinlerin açıklamalarından yararlanıyor.

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     


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