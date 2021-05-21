Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülüyor

Fibromiyalji sendromunun fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açtığını belirten Uzman Fizyoterapist Ayşegül Şahin, erişkin kadınlarda daha sık görüldüğünü söyledi.

Fiziksel muayene ve testler sonucunda teşhis konulabilen fibromiyalji sendromu, kişinin günlük yaşantısını olumsuz yönde etkileyen hastalıklardan biridir. Beykent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. Ayşegül Şahin, fibromiyalji sendromunun toplumda özellikle erişkin kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade etti. Uzman Fizyoterapist Ayşegül Şahin, kronik kas iskelet ağrısı, yorgunluk, hafıza problemleri, uyku bozukluğu, duygu durum değişiklikleri gibi şikâyetlere yol açan fibromiyalji sendromu hakkında önemli bilgiler aktardı.

“18 NOKTADAN EN AZ 11’İNDE AĞRILI YANIT ALINMALI”

Fibromiyalji sendromlu bireylerde ağrının yerleşiminin değişken olduğunu ve ağrının vücudun farklı bölgelerinde farklı şiddette hissedildiğini belirten Şahin, “Tek bir noktaya yerleşmiş veya bir bölgeye odaklanan ağrı fibromiyalji olarak tanımlanmaz. Fibromiyalji sendromu tanısı için 18 muhtemel tetik noktadan en az 11 tanesinde ağrılı yanıt alınması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Kronik yaygın ağrı ve belli bölgelerde artmış hassasiyet ile birlikte yorgunluk, uyku bozukluğu, parestezi (ciltte karıncalanma, uyuşma hissi), şişlik hissi, baş dönmesi, güçsüzlük, bilişsel problemler ve psikolojik stres fibromiyalji sendromlu bireylerde en sık rastlanan belirti ve bulgular arasındadır. Fibromiyalji sendromunda görülen sürekli ağrı, uyku, yorgunluk gibi semptomlar, fiziksel ve duygusal bir stres de oluşturmaktadır. Bununla birlikte sürekli ağrı nedeniyle bireylerde hareket etmek istememe ya da hareket korkusu gelişebilmektedir.”

Hastalığın tedavisinde ilaç uygulamalarının yanı sıra destek tedavi olarak fizyoterapi uygulamalarından da yoğun olarak faydalanmanın mümkün olduğunu söyleyen Şahin, “Ağrı en belirgin şikayetlerden biridir ve yanıcı, batıcı, sızlayıcı gibi farklı biçimlerde ifade edilebilmektedir. Tüm vücuda yayılım gösteren sabah tutukluğu, yorgunluk, uyku bozukluğu ve yorgun uyanma, özellikle ellerde ve kollarda uyuşma ve karıncalanma hissi görülebilmektedir. Bunların haricinde daha az sıklıkla gerilim tipi baş ağrısı, migren, anksiyete, depresyon, irritabl bağırsak sendromu, irritabl mesane sendromu, bilişsel bozukluklar, huzursuz bacak sendromu gibi tablolar da fibromiyalji sendromunda eşlik edebilmektedir ancak bu belirtilerin hiçbiri görülmeyebileceği gibi yalnızca birkaçı da görülebilir.”