Gebeler ve emziren anneler için aşı olun uyarısı

Koronavirüse yakalanan anne ve anne adaylarıyla ilgili acı haberler gelirken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, anne adaylarına aşı çağrısında bulundu.

Tüm dünyada ve Türkiye’de son haftalarda Kovid 19’a yakalanan anne adaylarının sayısında artış gözlendi. Uzmanlar, delta varyantının bulaştırıcılığının yüksek olmasının yanı sıra korku nedeniyle aşılanma düzeylerinin düşük olmasının, bu artıştan sorumlu olduğunu söylüyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, koronavirüse karşı tüm dünya aşı politikalarını sıkılaştırırken aşıya karşı en çok hassasiyet gösteren hamile kadınlar ve emziren anneler için aşı olun çağrısında bulundu.

GEBELİĞİN HER DÖNEMİNDE AŞI YAPTIRILABİLİR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, dünyada gebelik dönemlerinde yapılan aşılama çalışmalarını örnek gösterdi. Tunçay, “Gebelikte aşılama bazı ülkelerde 12 hafta sonrasında yapılmaktadır. ABD’de yayınlanan bir araştırma raporunda 20 haftadan küçük 2 bin 500 gebe aşılandığı, düşük oranın artmadığı bildirilmiştir. Bunun üzerine ABD’de gebeliğin herhangi bir döneminde de yapılmaya başlanmıştır. İngiltere’de aşılanma sonrası gebelik planlarının ertelenmesine gerek olmadığı bildirilmiştir. Bir gebede oluşan antikorların plasentayı geçerek bebeğin bağışıklığına da yardımcı olması muhtemeldir.” diye konuştu.

Tunçay, emziren annelerin aşılanma sonrası emzirmeye devam edebileceğini belirtirken tüp bebek tedavisi sırasında Kovid-19 aşısı yapılabileceğini ve aşılamalarından sonra gelişen yan etkilerin gebe olmayanlardan farklı olmadığına dikkat çekti.

Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, aşı takvimini tamamlamanın ciddi hastalıkları, hastane yatışlarını ve ölümü önlediğini belirtirken bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler içinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.