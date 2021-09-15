Gebelik zehirlenmesinin 7 belirtisi

Genellikle gebelikte yaşanan problemlerle karıştırabilecek belirtiler veren preeklampsi hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler…

Gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi, gebeliğin ikinci yarısında ve doğumdan sonraki ilk birkaç haftada ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Gebeliğin son döneminde daha sık görülür. Aslında, preeklampsi semptomlarınız ne kadar erken olursa, sonuçlar anne ve bebek için o kadar kötü olur. Hamile kadınların yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 5'i preeklampsi yaşamaktadır. Bu oran azımsanacak düzeyde değildir ve her anne adayının belirtilerini iyi gözlemlemesi gerekir. İşte, gebelik zehirlenmesi yaşadığınızı gösteren belirtilerden bazıları;

1. YÜZDE VE ELLERDE ŞİŞLİK

Yüzde, özellikle göz çevresinde veya ellerde meydana gelen her türlü şişlik hamilelikte endişe kaynağı olabilir. Ayaklarda şişlik yaşanması hamilelik boyunca çok normal olsa da vücudun geri kalanındaki farklılıklar mutlaka gözlemlenmelidir. Birkaç günden uzun süren şişliklerin kontrol edilmesinde fayda vardır.

2. HAFTADA EN AZ 2,5 KİLO ALMA

Elbette diğer haftalardan daha fazla kilo aldığınız haftalar olacak, ancak genel olarak hamilelikte kilo alımı yavaş ve sabittir. Hiçbir açıklamanız olmadan ve fazla yememenize rağmen hızlı bir kilo artışınız olduğunu fark ederseniz, hemen doktorunuza başvurmakta fayda var.

3. GEÇMEYEN BAŞ AĞRISI

Elbette, bazı hamileler hamilelikte baş ağrısı çeker; hatta bazıları diğerlerinden daha sık. Ancak, ilaçlar da dahil olmak üzere tedaviye yanıt vermeyen bir baş ağrınız varsa, bunun sebebi gebelik zehirlenmesinden kaynaklanıyor olabilir.

4. GÖRMEDE ZORLANMA YA DA KAYIPLAR

Hamilelikte görüş alanınızda yıldızlar veya noktalar görürseniz, birini aramanın zamanı gelmiştir. Bazen lekeleri gerçekten görüp görmediğinizi söylemek zordur. Görme kaybı, kesinlikle anlatılması daha kolay olabilecek bir şeydir. Her iki durum da göz ardı edilmemesi gereken önemli bir semptomdur.

5. ANİ BULANTI VE KUSMA

Bu, bazen hamileliğin sonlarına doğru geri gelebilen tipik sabah bulantısı hissiniz değildir. Çoğu hamile insan için bu çok hızlı gerçekleşir. Hangisinin sizin için olduğundan emin değil misiniz? Bulantınızın sebebini öğrenmek için mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidin.

6. ÜST KARIN AĞRISI

Üst karında rahatsızlık daha çok hamileliğin ilerleyen dönemlerinde mide problemlerine bağlı olarak gelişir. Özellikle reflü şikayetleriyle birlikte midede ekşime şikayetleri sık görülür. Bu üst karın ağrısı mide semptomların farklı şekilde ilerler ve oldukça rahatsızlık vericidir. Yapılacak şey belli; doktorunuza başvurun.

7. NEFES ALMADA ZORLUK

Hamileliğin son ayların sıkça görünse de nefes almada ciddi zorluklar çekiyor olabilirsiniz. Bu çok korkutucu bir semptom olabilir. Bunu hemen yorgunluğa veya göbeğinizin büyüklüğüne bağlamayın. Şüpheye düştüğünüzde, doktorunuzu arayın. Preeklampsiye sahip olmak için bu semptomların yedisine birden sahip olmanız gerekmez. Bazı kadınların hiçbir semptomu olmaz.

PREEKLAMPSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Preeklampsi teşhisi konulursa, siz ve bebeğiniz daha yakından izlenirsiniz. Tipik olarak, bebeğinizi tıbbi olarak belirtilen bir doğum indüksiyonuyla erken doğuracaksınız demektir. Bu olduğunda, gebelik sürenize ve belirtilerinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Amaç, sizi güvenli bir şekilde mümkün olduğu kadar uzun süre hamile tutmaktır, ancak şikayetleriniz risk oluşturuyorsa, erken doğum muhtemeldir.

Preeklampsi; eklampsiye, felce, nöbetlere ve annenin ve/veya bebeğin ölümüne yol açabilir. Bu çok ciddi bir hastalıktır. Aslında, artık anne için uzun vadeli sağlık sonuçları olabileceğini biliyoruz. İnme, tiroid hastalığı, diyabet gelişimi ve kalp hastalığı için uzun vadeli bir risk faktörüdür. Bu nedenle, gebelik zehirlenmesi belirtilerini göz ardı etmeyin.