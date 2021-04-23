Gece kaygısıyla başa çıkabilmenin 9 yolu

Geceleri sizi uykunuzdan eden endişelerinize sebep olan etkenler ve onları yok etmenin yollarını sizler için hazırladık…

Gündüz çalışanların dinlenme, ders çalışma ve hobileri için geceler, kendilerine zaman ayırabildikleri anlardır. Güneşin geri çekilmesi, rutinlerden ve zorunluluklardan kaçmanıza olanak sağlar. Çoğu kişi için kendiyle baş başa kaldığı bu saatler, kaygılarınızın artmasına ve gece uykunuzdan olmanıza sebep olabilir. Endişeler geceyi rahatsız edici ve belirsiz hale getirebilir.

GECE KAYGISI NEDİR

Rahat, tanıdık, sıcak bir odadasınız, yatağınızda oturuyorsunuz, sizi iyi bir gece uykusundan ne alıkoyabilir? Hiçbir şey, değil mi? O kadar basit değil. Belki koşullar pek doğru değil. Belki de rüyaları yakalamak o kadar kolay değildir ve biz yatağa dönüp dönerken odamızda gece nöbeti titrer, rüyalar gitgide uzaklaşır.

Hepimiz böyle bir durum yaşadık ve sonuçlarının ne olacağını çok iyi biliyoruz. Ertesi gün zor olacak çünkü yeterince dinlenemeyeceğiz. Gece kaygısı, gözlerimizi kocaman açarak yaşadığımız bir kabusa benzer. Bununla birlikte, bununla yüzleşmenin ve hatta üstesinden gelmemize yardımcı olmanın yolları vardır.

Güneş batarken, endişelerimiz genellikle devam eder. Bazen başkalarının arkadaşlığı, zihnimizi dinlendirebilecek bazı faaliyetlerle birlikte korkularımızı geçici olarak ortadan kaldırabilir. Ancak sessizce ve yalnız yattığımızda, tüm endişelerimiz ve sorunlarımız geri gelebilir.

Gecenin ortasında bazı endişeler ortaya çıkabilir ve bununla başa çıkamayız. Bir korku diğerine, diğerine ve bir başkasına yol açar. Gerçek endişelerin gece doğan kaygıyla karıştığı ve uyumanın neredeyse imkansız hale geldiği bir gece dünyasında son buluruz. İşte, gece kaygısından kaçınmanıza ve bununla daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları.

1. KAYGIYI TETİKLEYEN ETKENİ BULUN

Daha önce de söylediğimiz gibi, kendinizi gece kaygısında kaybettiğinizde, aynı anda birçok endişeye kapılırsınız. Bunların hiçbiri gerçek değildir ve bu kadar ilgiyi hak etmiyordur. Bu yüzden gerçekten çözmek istediğimiz şeyi belirlemeliyiz.

Örneğin, işte bir hata yaptınız. Belki bu büyük bir hata değildi, ama kaygımız onu daha da büyütüyor. Onu bir canavara dönüştürerek işyerindeki geleceğiniz için endişelenmenize neden olur. Kiranızı yakında ödeyemeyeceğinizi ve taşınmanız gerektiğini düşünüyorsunuz, ama nereye? Nasıl?

Dolayısıyla, problemi gerçekten düşünmek ve önemini ölçmek yerine, hiçbir anlam ifade etmeyen bitmek bilmeyen endişeler içinde kendinizi kaybettiniz. Gerçek soruna dikkat edin ve bunun yerine ertesi gün onu nasıl çözebileceğinizi düşünün.

2. GÜN BOTUNCA MEŞGUL OLUN

Gün boyunca kendinizden çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersiz talep ederseniz, gece yatağınıza vurduğunuzda, tek seçeneğiniz uyumak olacak. Bu nedenle, gece kaygısını önlemenin mükemmel bir yolu, rahatlaması için yer bırakmamaktır. Vücudunuzla ve günün aktivitelerinden yorgun düşen zihninizle yatağınızda uzanmak, dinlendirici bir uykuya yol açacaktır. Sizi gece gündüz görmek için bazı ek spor aktivitelerini ve hobileri deneyin.

3. GECE RUTİNİ YAPIN

Can sıkıntısının kötü bir itibarı olsa da bazen yardımcı olabilir. Hepimiz eğlenmeyi severiz, ancak dinlenmek istiyorsak, bunun bir durması gerekir. İnsanlar alışkanlık yaratan varlıklardır. Yemek yemek, bulaşık yıkamak, çay içmek ve yatmak için belirli saatlerle gece rutinine alışırsanız, doğal olarak uykuya dalacaksınız. Aynı zamanda uyumak da sirkadiyen ritmimizi düzenlememize yardımcı olur ve bu da bizi daha doğal ve faydalı bir şekilde uyumaya yönlendirir.

4. SAĞLIKLI BESLENİN

Bu önemli bir noktadır. Yatmadan önce yüksek yağlı yiyecekler yemek uykuya dalmanın en iyi yolu değildir. Hazımsızlık çekiyorsanız iyi uyuyamazsınız. Bu nedenle, akşam yemeğiniz sebzeler ve diğer sindirimi kolay sağlıklı yiyecekler açısından zengin, hafif tarafta olmalıdır.

5. ENERJİ İÇECEKLERİNDEN KAÇININ

Bu başka bir hayati nokta. Uykuya dalmadan önce, alkol veya kafein gibi uyarıcı içeren diğer içecekler içerseniz, yukarıdakilerin hepsini yapmanın bir faydası yoktur. Yemeğinizi maden suyu veya bir bardak ılık süt ile yemek her zaman en iyisidir.

6. UYKU ORTAMINI KONFORLU HALE GETİRİN

Kendinizi uyumaya hazırladığınız oda iyi bir dinlenmeye katkıda bulunmalıdır. Kendinizi rahat hissettiğiniz, temiz, düzenli ve yeterli havalandırmaya sahip bir yatak odasında uyumak sizin için daha kolay olacaktır. Uyumak için ideal bir oda tüm bu özelliklere sahip olmalı ve aynı zamanda göze “sıcak” olmalıdır.

7. YATAK ODANIZI SADECE UYUMAK İÇİN KULLANIN

Hepimiz yatağımızın cazip olduğunu kabul etmeliyiz ve sık sık onun cazibesine teslim oluruz. Bu yüzden onu sadece uyumak için değil, her türlü aktivite için kullanıyoruz: Ders çalışmak, okumak, internette gezinmek, televizyon izlemek ve hatta yemek yemek. Günün büyük bir bölümünü yatak odasında geçirebiliriz. Sonra, yatma vaktinde vücudumuz rutindeki değişikliği algılamayabilir ve uyku zamanının geldiğini fark edebilir.

Öyleyse, yatak odanızı yalnızca uykuya dalmanız gerektiğinde kullanabileceğiniz kutsal bir yer yapmakta sorun yok. Diğer tüm faaliyetler onun dışında yer almalıdır.

8. NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN

Sığ veya kontrolsüz nefes, hiç şüphesiz dinlendirici uykunun düşmanıdır. Nefes egzersizlerini gece rutininize dahil etmek iyi bir fikirdir. Hem bedeninizi hem de zihninizi gerekli bir uyuma kavuşturacaklar. İlk başta alışmak biraz zor olabilir, ancak yakında faydalarını hissedeceksiniz ve bu egzersizler onu sağlıklı gece rutininizin bir parçası haline getirecektir.

9. PSİKOLOJİK YARDIM İSTEYİN

Gece kaygısının çoğu insanın zaman zaman yaşadığı bir durum olduğunu söylemiş olsak da, sizi düzenli olarak etkiliyorsa bir uzmandan yardım isteyin. Huzurlu uyku, sağlığınız ve refahınız için çok önemlidir. Sık sık gece kaygısı yaşadığınızı fark ederseniz, yardım için bir psikoloğa gitmelisiniz. Bu bozukluğun nedenini belirleyebilecek ve bunun üstesinden gelmenize yardımcı olacak uygun bir tedavi planı bulabilecektir. Unutmayın: hayatın size tamamen uyanık kalması gerekiyor ve bunun için iyi uyuyabilmeniz gerekiyor.