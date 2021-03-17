Gece uyandığınızda tekrar uykuya dönmenin 7 yolu

Geceleri uyandığınızda tekrar uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız, hazırladığımız ipuçları sayesinde bu sorunu aşabilirsiniz.

Uyumakta güçlük çekerseniz, birçok insan size meditasyon yapmaya veya uyku günlüğü tutmaya başlamanızı söyleyecektir. Ancak, sabah 3'te uyandığınızda ihtiyacınız olan tek şey tekrar uykuya dönmek. Bazen uykuya dönmeye çalışırken kendimizi strese sokar ve konudan giderek uzaklaşırız; özellikle sabah yetişmemiz gereken bir yer varsa. İşte, bu yüzden sizler için uykuya dönmenin yollarını araştırdık…

1. PARMAK GERME EGZERSİZİ YAPIN

Aşamalı kas gevşetme egzersizleri, vücudunuzu gevşetmenize ve stresten kurtulmanıza yardımcı olur. Bacaklarınızı birlikte sıkarak esnetin ve yavaşça gevşetin. Ek olarak, ayak parmaklarınızı kıvırabilir, yukarı doğru serbest bırakabilir ve ardından normal pozisyonlarına geri dönebilirsiniz. Parmaklarınızı gevşetmeden önce her pozisyonda 10 saniye tutun.

2. EVCİL HAYVANINIZI ODADAN ÇIKARIN

Evcil hayvanınızla uyumak hem iyi hem de kötü olabilir. Bir çalışmanın gösterdiği gibi, evcil hayvanlar stres seviyemizi azaltmamıza yardımcı olabilir, ancak bir diğeri de uykumuzu bozabileceklerinden bahsediyor. Bu, evcil hayvanınızın sağlam bir uyuyan olup olmadığına veya gece boyunca sallanıp dönüp dönmediğine bağlıdır. Alerjisi olanlar için en iyisi yatakta evcil hayvanlara izin vermemek olacaktır.

3. KİTAP OKUYUN

Melatonin, onarıcı uyku için gerekli bir hormondur. Gecenin ortasında uyanıksanız, melatonin eksikliği yaşarsınız ve telefon kullanımı melatonin düzeylerini artırmaz. Aksine, ekrandan gelen ışık onu daha da azaltacak ve tekrar uykuya dalmanızı imkansız hale getirecektir. Yapmanız gereken şey telefonunuzu odanızdan tamamen çıkarmak.

Tekrar uykuya dalmanıza yardımcı olmaya çalışabileceğiniz bir şey kitap okumaktır. Evet, bazı ışıkları açmanız gerekecek, ancak kağıttaki kelimeler sizi uykulu hale getirecek. Ebeveynlerimizin uyumadan önce bize okumasının bir nedeni var. Ve okuduğunuz şey ilginizi çekmiyorsa, daha hızlı uyumak için canınızı sıkacaktır.

4. ILIK BİR DUŞ ALIN

Birçok doktor yatmadan yaklaşık bir saat önce duş almanızı önerir. Bunun nedeni, uykulu hissetmek için vücudumuzun sıcaklığının düşmesi gerektiğidir. Bu nedenle, yatmadan hemen önce duş alırsanız, vücudunuz enerji dolu hissedecek ve uykuya hazır olmayacaktır.

Bazen gecenin ortasında uyandığımızda aşırı sıcak hissederiz. Ilık ve hatta soğuk bir duş alarak vücut ısımızı düşürebilir ve zihnimizi temizleyebiliriz, bu da çok daha hızlı uykuya dalmamıza yardımcı olur.

5. LAVANTANIN YATIŞTIRICILIĞINDAN FAYDALANIN

Lavantanın uykusuzluğu iyileştirdiği ve uyumakta güçlük çeken insanlara yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bir çalışma, 6 ila 8 damla lavanta yağının, herhangi bir yan etkiye neden olmadan hem uyku kalitesini hem de süresini iyileştirdiğini göstermiştir. Uçucu bir yağ çıkarıcınız yoksa, uçucu yağ damlalarını yatak odanızda bir yere bırakabilirsiniz.

Lavanta yağı senin işin değilse, yatak odanda bir lavanta bitkisi tutmaya başlayabilirsin. Bu şekilde, koku ne olursa olsun her zaman mevcut olacaktır. Kalp atış hızınızı düşürmeye yardımcı olan bir fincan lavanta çayı da hazırlayabilirsiniz.

6. ÇORAP GİYİN

Çoraplar, ayağımızdaki kan damarlarını genişletme ve ısısını vücudun geri kalanına aktarma özelliğine sahiptir. Küçük bir araştırma, yatakta çorap giymenin uyku kalitesini ve süresini iyileştirdiğini gösterdi. Ancak, herhangi bir çift çorap iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olmaz. Kan dolaşımını engelleyecek sıkı çoraplar giymediğinizden emin olun. Kaşmir ve merinos yünü çorapların ayaklarınızı ısıtmak ve aynı zamanda sizi rahat ettirmek için en iyisi olduğu düşünülmektedir.

7. YATAKTAN KALKIP BAŞKA ŞEYLERLE İLGİLENİN

20 dakikadır yataktaysanız ve uyumaya çalışıyorsanız zihnin hala aktif demektir. Sadece orada oturmak yerine kalkıp başka bir odaya geçebilirsiniz. Bir sandalyeye veya kanepeye rahatça oturun ve rahatlatıcı bir şeyler yapın. Müzik dinlemek veya kitap okumak iyi seçeneklerdir, ancak en önemlisi yatağınızdan çıkın ve başka bir odaya gidin. Yatakta kalırsanız, zihniniz yine de uyanık durumda kalacaktır. Ayrıca, çalışmak gibi stresli şeyler yapmaktan kaçının. Sabah bu şeylerle uğraşmak için bolca vaktiniz olacak.