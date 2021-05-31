Gece yoğunlaşan düşünceleri durdurmanın 9 yolu

Yatağa yattığınızda düşüncelerinizi dizginleyerek daha hızlı bir şekilde uykuya dalmanın yollarını öğrenmeye ne dersiniz?

İşte yine geliyor. Yatağınıza gözleriniz açık bir şekilde uzanıyorsunuz ve düşünceler ses hızında kafanızdan akmaya başlıyor. Rahatlatıcı bir banyo, bir bardak ılık süt, koyun sayma; hiçbir şey bu çılgın düşünce atlıkarıncasından atlamanıza yardımcı olmaz. Uyku sorunu olmayan bizler bile bazen endişeli veya stresli hissedebiliriz ve işte o zaman yarışan zihinlerimiz bize saldırır. Ama endişelenmeyin, derin uykunuzu geri kazanmanın yolları var. İşte, onlardan bazıları;

1. ŞİMDİYE VE BURAYA ODAKLANIN

Bize uykuya dalmak izin vermeyin düşünceler sıklıkta geçmişe veya geleceğe bağlıdır. Ne olabileceği konusunda endişeleniriz ya da geçmişte bir şeyler yapmaktan ya da yapmamaktan pişmanlık duyarız. Başınıza gelen buysa, tam burada, şu anda neler olduğuna odaklanmaya çalışın. Geçmişi değiştiremesek de geleceği tahmin edemesek de, şimdiki an kontrol edebileceğimiz bir şeydir ve bu odak değişikliği bize beynimizin ihtiyaç duyduğu rahatlamayı verebilir.

2. ELEKTRONİK CİHAZLARINIZDAN KURTULUN

Uyumadan önce telefonları, dizüstü bilgisayarları ve tabletleri kullanmak, özellikle sizi endişelendiren veya beyninizi meşgul eden haberleri veya diğer şeyleri okuyor veya izliyorsanız, endişe ve stres düzeyini artırabilir. Ayrıca bu elektronik cihazlardan gelen ışık vücudunuzdaki melatonin üretimini kötü bir şekilde etkileyerek uykuya dalmayı daha da zorlaştırır.

3. DİKKATİNİZİ DAĞITIN

Okumak, boyama kitabı kullanmak, müzik dinlemek, yürüyüşe çıkmak veya yemek pişirmek gibi size en uygun sakinleştirici bir hobi veya rahatlatıcı bir aktivite deneyebilirsiniz. Yarışan düşünceleriniz yüzünden uykuya dalamadığınızda, rahatlatıcı bir aktivite yapmak, odağı bu düşüncelerden ve uykuya dalamayacağınız gerçeğinden daha hoş bir şeye kaydırmanıza yardımcı olacaktır.

4. ENDİŞELERİNİZ İÇİN BELİRLİ BİR ZAMAN AYARLAYIN

Alışverişe gitmek, arkadaşlarınızla buluşmak veya ev işleri yapmak için bir zaman planladığınız gibi, endişeleriniz için günde 15 ila 30 dakika planlamayı deneyebilirsiniz. Bu zamanı sizi rahatsız eden düşüncelere ayırın ve muhtemelen akşama doğru geri gelmeyeceklerdir. Bu endişe verici zaman sırasında stresli düşüncelerinizi kağıda yazın ve sizi endişelendiren sorunu çözmek için atabileceğiniz bazı pratik adımları düşünün. Kalıcı olun ve daha iyi sonuçlar elde etmek için bu tekniği rutininizin bir parçası haline getirmeye çalışın.

5. LAVANTA KOKUSUYLA RAHATLAYIN

Lavanta esansiyel yağı aromaterapide stres atma, dinlenme ve daha iyi bir uyku için sıklıkla kullanılır. Bir havlu veya bez üzerine birkaç damla damlatabilir veya banyonuza biraz yağ ekleyebilirsiniz. Uçucu yağlar alerjik reaksiyonlara neden olabilir, bu yüzden kullanırken dikkatli olun.

6. KAS GEVŞETME TEKNİĞİ DENEYİN

Bu rahatlama tekniğini yatağınızda kullanabilirsiniz. Ayak parmaklarından başa doğru hareket ederek tek tek kaslarınızı gerin ve gevşetin. Bu egzersiz, gergin kasları gevşetmenize yardımcı olacak ve dikkatinizi herhangi bir yarış düşüncesinden uzaklaştıracak, vücudunuzun bu bölümlerine odaklanmaya zorlayacaktır.

7. KENDİNİZİ UYKUYA DALMAK İÇİN ZORLAMAYIN

Uyumaya çalışıp başarısız olmak yerine, yataktan kalkın ve bir şeyler yapın. Biraz çay içmek, kitap okumak ya da günlüğüne yazmak uykuya geçişinizi kolaylaştıracaktır. Yatakta kalmak ve kendinizi uyumaya zorlamak beyninizi yatağı uykusuzluk ve endişelerle ilişkilendirerek yatak odanızı uyumanın zor olduğu bir yere dönüştürebilir.

8. TELEVİZYONU AÇIN

Yatmadan önce tüm cihazlarınızdan kurtulmanızı önerdiğimizi biliyoruz, ancak hiçbir şey yardımcı olmazsa, en sevdiğiniz TV şovu beyninizin umutsuzca ihtiyaç duyduğu dikkat dağıtıcı olarak çalışabilir. TV'nin yaydığı ışık, telefonunuzdan gelen ışıktan gözlerinizden daha uzak olduğundan uyku hijyeninize daha az zarar verir. Aslında birçoğumuz gözlerimiz kapalıyken sadece televizyon dinleyerek kolayca uykuya dalabiliriz.

9. NEFES EGZERSİZLERİNİ DENEYİN

Yatış düşünceleri genellikle stresle bağlantılıdır ve stres kalplerimizin daha hızlı atmasını sağlar ve nefes alma hızımızı artırır. Yavaş, derin nefes alma düşüncelerinizi sakinleştirmenize ve susturmanıza yardımcı olabilir. Stres ve kaygıyı önlemek için istediğiniz zaman uygulayabileceğiniz diğer nefes egzersizlerini ve tekniklerini de deneyebilirsiniz.