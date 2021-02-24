Geceleri aynı kabuslarla uyanmanın altında yatan sebepler

Çeşitli temalarla kabusa dönen ve belli aralıklarla tekrarlanan rüyalarınızla zihniniz size bir mesaj veriyor olabilir.

Ortalama bir insan hayatının üçte birini uyuyarak geçirir. Vücudumuz uyku sırasında dinleniyor olsa da beynimiz, vücudu bir sonraki güne hazırlamak için bu dinlenme saatlerini oldukça işlevsel bir durumda geçirir. Bu, rüyalarımızın gerçekleşebileceği durumdur ve bu rüyalar, hoşumuza gitsin veya gitmesin, tekrar tekrar olma eğilimindedir.

TEKRARLAYAN RÜYALAR OLDUKÇA YAYGIN

Birden çok kez sizi rahatsız eden belirli bir rüyanız varsa, üzülmeyin. Gençlerin yüzde 35'inde, ergenlerin ve yetişkinlerin yüzde 60-75'inde tekrarlayan rüyaların gerçekleştiği bulunmuştur. Bu rüyalar hayatınızın herhangi bir noktasında yaşanabilirken araştırmalar, insanların neredeyse yüzde 40'ının çocukluklarında tekrar eden rüyalar görmeye başladığını, yüzde 15'inden fazlasının ise yetişkinlikte başladığını göstermiştir. Tekrarlayan rüyalar için popüler temalar vardır. Yapılan bir ankette belirlenen en popüler temalar şu şekilde;

- Düşmek,

- Kovalanmak,

- Okula geri dönmek,

- Bir test veya önemli bir olay için hazırlıksız olmak,

- Uçmak.

Bu rüyaların çoğu olumsuz ve endişeye neden olan duyguları uyandırır. Araştırmalar, zihinsel ve psikolojik iyilik hali düşük olan kişilerin bu tür tekrarlayan rüyalara daha yatkın olduğunu göstermiştir.

HİSSEDİLENİN BİR YANILSAMASI OLABİLİRLER

Bir sınava hazırlıksız olma hayali kurmak, özellikle sınav dönemlerinde öğrenciler arasında ortak bir tema olabilir. Bu, beynin bir öğrencinin hissedebileceği fiziksel ve zihinsel stresi canlandırma yöntemidir. Düşmeyle ilgili rüyalar, belirli durumlar hakkındaki korkulara ve güvensizliklere bağlanabilir. Düşen dişlerle ilgili bir rüya, utangaç bir kişinin kendini ifade etmekteki zorluğunun bir yansıması olabilir.

STRESLE ARANIZA MESAFE KOYUN

Genellikle olumsuz düşünce yapısına sahip olunduğunda ve yoğun stresli zamanlarda kendini gösteren bu sorunu hafifletmek için en iyi yol aşağı stres seviyelerini azaltmak olacaktır. Kabuslarınızı tetikleyen sorunları çözmenin yanı sıra, yeterince uyumak, rahat koşullarda uyumak, dengeli bir yaşam ve diyet sürdürmek gibi faktörleri göz önünde bulundurmak da önemlidir. Rüyalarınız genel ruhsal durumunuzu olumsuz etkiliyorsa, bir psikiyatrist veya uyku terapistini ziyaret etmeyi de deneyebilirsiniz.