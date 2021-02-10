Geceleri uykuya geçişinizi kolaylaştıracak yöntemler

Yatağa yattığında uyuyamayanların hayatlarını kolaylaştıran ve uykuya geçiş sürelerini hızlandıran yöntemleri sizler içi araştırdık…

Hepimizin kendine göre uyku ritüelleri vardır. Kimimiz cilt bakımı yapıp dişlerimizi fırçalarız, kimimiz ılık bir duş alarak kaslarımızı rahatlamaya çalışırız. Ancak yatağa yattığımız işler hiç istemediğimiz şekilde ilerleyebilir. Saatlerce yatakta dönerek uyumaya çalışmak daha uykuya geçmeden kabus yaşatır bize. İşte böyle durumlarda sizi o döngüden söküp alacak 10 yöntem;

1. Yatak içinde kaslarınızı gerin: Uykuya dalmaya çalışırken saatlerce yatakta yatabilirsiniz, ancak hiçbir şey işe yaramaz çünkü vücudunuzdaki her şey gergindir. Germe işlemleriyle vücudunuzu uykuya hazırlayabilirsiniz.

Çalışma alnına için ayak parmakları gelen ve kademeli olarak tüm kaslarınızı gevşetin. Her kas grubunu 5 saniye boyunca sıkıca gerin. Anında rahatladığınız hissedeceksiniz.

2. Yatak odanızı soğuk tutun: Yatak odanızın sıcak olmasını seviyorsanız, bu kötü bir alışkanlık olabilir. Yapılan araştırmalara göre serin bir odada uykuya dalma süreniz kısalırken bu ek olarak, uyku kalitenizde ciddi bir artış yaşanıyor.

En iyi yatak odası sıcaklığı yaklaşık 18°C. Ancak uzmanlar, sizin için daha rahat olana bağlı olarak, onu 15°C ila 19°C arasında tutmanızı öneriyor. Bunun nedeni, vücudun akşamları sıcaklığını düşürmeye programlanmış olmasıdır. Radyatörünüzü daha serin bir moda ayarlarsanız, vücudunuza uyku zamanının geldiğine dair bir sinyal olarak çalışır.

3. Başınız dönerse bir ayağınızı yere koyun: Bazen uykuya dalmaya çalışırken başımız dönebilir. Ancak sağa sola savurmak işleri daha da kötüleştirebilir. Sırt üstü yatarken bir ayağınızı yere koyun. Bu pozisyon yeniden hesaplamak için beyin yardımcı olacaktır ve baş dönmeniz duracaktır.

4. Öğleden sonra şekerleme yapmayın: Çoğu insan şekerlemelerden etkilenmez ve geceleri iyi uyur. Ancak uykusuzluk veya diğer uyku bozukluklarınız varsa, şekerleme bu sorunları daha da kötüleştirebilir. Gün içinde dinlenmeyi seviyorsanız bu kurallara uyun.

Kısa uykularınızı yapın. Yaklaşık 10 ila 20 dakika sürmelidir. Ne kadar uzun şekerleme yaparsanız, uyandıktan sonra kendinizi kötü hissetme olasılığınız o kadar artar. Öğleden sonra 3'ten sonra şekerleme yapmayın. Sessiz, serin ve karanlık bir yerde kestirin.

5. Karnınızdan nefes alın: Uykuya dalmaya çalışırken endişeli veya gergin hissedebilirsiniz. Nefes alıp vermenizi hızlanır ve uykuya dalma olasılığınız çok düşer. 4-7-8 nefes alma tekniğini deneyin. Diyafram nefesi denen şeyde göğsünüz yerine karnınızı genişletin.

Ciğerlerdeki havayı boşaltın. Burundan 4 saniye sessizce nefes alın. Karnınız yukarı kalkmalı. Nefesi 7 saniye tutun. 8 saniye boyunca ağızdan nefes verin. Döngüyü 4 defaya kadar tekrarlayın.

6. İkinci bir yastıkla rahatlığı yakalayın: Omzunuzda ağrı varsa ve sırt üstü yatmak sizin için rahat değilse, bu yöntemi deneyin. Herhangi bir özel cihaz almanıza gerek yok, sadece daha kaliteli yastıklar alın ve yastıkları üst üstü koyarak yan yatın. Böylece boynunuzu rahatlatırken kolunuz için de bir kanal oluşturmuş olacaksınız.

7. Yatmadan önce yazın: Garip gelebilir ancak araştırmalar, yatmadan önce olumlu olayları yazmanın stresi azalttığını ve uyku kalitenizi artırdığını gösteriyor. Gününüz hakkında yazmak için her gece 15 dakikanızı ayırın. Ancak sadece iyi şeylere değil, aynı zamanda nasıl hissettiğinize de odaklanmaya çalışın.

8. ‘Düşünme’ kelmesinin sihrini keşfedim: Uzmanlar, bu numaranın sihir gibi çalıştığını söylüyor. Yöntemi tamamlamak için tam 120 saniyeye ihtiyacınız var. Kendinize defalarca “düşünme” deyin. Son 10 saniye, uykuya dalmaya başlayacağınız için en tatlı nokta olmalıdır.

9. Kendinize uyanık kalmanız gerektiğini söyleyin: Ters psikolojiyle deneyebileceğiniz bir yöntem daha var. Kendinize uyanık kalmanızı söylemek, daha hızlı uykuya dalmak için harika numaralardan bir tanesi. Yapılan bir araştırmada, bu ters psikolojiyi uygulayan insanların uygulamayanlara göre daha hızlı uykuya daldığı görüldü. Uykusuzluk çekenler için bu yöntem kurtarıcı nitelikte olabilir.

10. Gevşeme akupuntur noktalarına masaj yapın: Akupunkturdaki belirli noktalar da daha iyi uykuyu tetikleyebilir. İlk nokta, kol bileğinizin dış tarafında kalan küçük oyuk olan yerdir. İkinci nokta ise, bilek kıvrımınızdan üç parmak genişliğinde, tendonlarınızın hemen arasında bulunur. Bu bölgelere 2 ila 3 dakika boyunca dairesel veya yukarı aşağı hareketlerle hafifçe basınç uygulayın. Kaslarınızın gevşediğini hissedin. Diğer bilekte tekrarlayın. Rahatladığınızı ve gevşediğinizi hissedeceksiniz.