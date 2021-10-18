Geceleri uyumakta güçlük çekmenin altında yatan 7 neden

Yatağa yattığınız anda uykunuz kaçıyor ve dalmak için saatlerinizi dönerek geçiriyorsanız, bu durumun altında yatan olası nedenleri keşfetmeye ne dersiniz?

Birçoğumuz rahat bir uyku çekmekte zorlanıyoruz ve çoğu zaman geceyi düşüncelerimize dalarak ve yatakta dönüp durarak geçiriyoruz. Farklı insanlar farklı uyku kalitesine sahiptir ve bu da kişinin yaşam tarzını ve sağlık durumunu ortaya çıkarır. Uyku kalitesini bozan faktörlerin tespiti ve düzeltilmesi, sirkadiyen ritmin düzelmesi ve konforlu bir uykunun sağlanması için önemlidir.

Vücudumuz bizimle iletişim kurar ve iyi uyumadığımıza dair işaretler verir. Bu nedenle, kötü bir uyku döngüsüne katkıda bulunan işaretleri sizler için sıraladık…

1. UYUMAYA YAKIN EGZERSİZ YAPMAK

Geleneksel olarak, gece egzersiz yapmanın sağlıklı bir uygulama olduğuna inanılmaktadır. Ancak bu durumun, uyku döngünüz üzerinde etkili olabilecek önde gelen faktörlerden biri olan sabit kalp atış hızınızı bozabileceği ortaya çıktı. Ayrıca, egzersiz yapmak stres hormonlarını serbest bırakır ve spor salonlarındaki parlak ışıklar melatoninin (uyku hormonu) üretilmesini durdurabilir.

2. AKŞAMLARI KAHVE TÜKETMEK

Düzenli kafein tüketimi uykusuzluğa neden olabilir veya önceden var olan uykusuzluğun kötüleşmesine neden olabilir. Yatmadan önce içeceğiniz kahve fikri, vücut saatini bozabileceği ve uykusuzluğa, kaygıya, kabuslara yol açabileceği ve uyku kalitesini düşürebileceği için kötü bir fikirdir.

3. ÇOK FAZLA EKRAN IŞIĞINA MARUZ KALMAK

Işıklar doğal uyku ve uyanma döngünüzü yönettiğinden, uyku sırasında çok fazla ışığa maruz kalmak beynin derin durum gevşemesini gerçekleştirmesini zorlaştırır. Aslında, cep telefonunuzdan gelen mavi ışık da önde gelen bir faktördür, çünkü bu ışık gece uyku yeteneğini azaltabilen melatonini baskılayabilir.

4. GEÇ SAATTE YEMEK

Gece geç saatlerde atıştırmalık yemek, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı etkileyebilir. Uyumanız gerektiği zaman atıştırmak, vücudunuzun uyku hormonları üretme yeteneğini değiştirebilir, bu da uyku yoksunluğu, yavaş zihinsel tepki ve dikkat eksikliği ile sonuçlanabilir. Ayrıca, uykusuzluğa, depresyona ve kilo alımına neden olabilir.

5. STRESLİ OLMAK

Muhtemelen kötü uyku düzeninizin gösterebileceği en yaygın şey, stres, endişe ve endişelerle çevrili olmanızdır. Birçok insan, geceleri zihninizi ve bedeninizi uykuya odaklanmaktan alıkoyabilecek hızlı endişeli düşüncelere ve endişelere tanık olmuştur. Stresle mücadele etmek için, stres seviyelerini azaltmak için yoga veya meditasyon yapmayı deneyin.

6. AŞIRI SOĞUK YA DA SICAK OLMASI

Yatak odanızın sıcaklığının hoş bir sıcaklığa ayarlandığından emin olun, ne kadar soğuk olursa o kadar iyidir. Sağlıklı bir uyku için rahat bir ortam şarttır, aksi takdirde sıcak bir oda vücudunuzun sıcaklığını yükselterek uyumanızı zorlaştırabilir. Benzer şekilde, soğuk bir oda da rahatsızlığa neden olabilir ve uyku kalitesini bozabilir.

7. UYKU HASTALIKLARINA SAHİP OLMAK

Huzursuz bacak sendromu, jet lag ve uykusuzluk gibi uyku bozuklukları rahat uyumanıza engel olabilir. Diyetinizi iyileştirmeyi deneyin ve bu bozukluklarla mücadele etmek için stres yönetimi uygulayın ve etkili tedavi için bir doktora danışın.