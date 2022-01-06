Geceleri uyurken yün kıyafetlerden kaçınmanız için 5 neden

Kış aylarında soğuklardan korunmak için yün kıyafetler giymeyi tercih ediyorsanız, vücutta yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle bu alışkanlığınıza geceleri ara vermek isteyebilirsiniz…

Kış geldi ve dondurucu soğuklar bizi tam anlamıyla battaniyelerimizin içine sığınmaya zorluyor. Ve bu yeterli değilse, ısıtıcılar bütün gün açık, çünkü mücadele gerçek. Ama geceleri uyurken kazak giyen bazı insanlar da var mı? Bu sizseniz, hemen DURUN çünkü sağlığınıza zarar verebilir.

Kişi kendini ve evdeki küçükleri bu soğuk havadan korumak için kesinlikle önlem almalıdır. Kendinizi kalın giysiler ve kazaklar ile örtmeniz her zaman tavsiye edilir, ancak geceleri çok fazla yün giymek tehlikeli olabilir. Vücut sağlığı üzerinde birkaç kötü etkisi olabilir. İşte, geceleri kazakla uyumanın vücudunuz için zararları;

1. VÜCUT ISISI DÜŞER

Geceleri yünlü veya kazak giymek vücuttan aşırı ısı kaybına neden olabilir ve ciltte kuruluğa neden olarak kızarıklıklara neden olabilir. Ayrıca, geceleri sıcak giysiler giymek de küçük çocuklarda dehidrasyona neden olabilir.

2. ALERJİ RSİKİ ARTAR

Cilt alerjisi ve atopik dermatit öyküsü olan kişiler ekstra dikkatli olmalıdır. Geceleri yünlü giysiler giymek bu durumları ağırlaştırabilir. Ayrıca gece kazak giyen çocuklarda, giysilerin içine hapsolan toz nedeniyle alerjik öksürükte artış olur.

3. TANSİYON SORUNLARI ORTAYA ÇIKAR

Geceleri fazla kalın giyinme nedeniyle aşırı terleme de tansiyonun düşmesine ve baş dönmesine neden olabilir. Bu da birçok insanda uyku bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca, kalp hastalığı öyküsü olanlar, uyurken sıkı yün giyerlerse göğüslerinde ağırlık hissedebilir veya nefes alma sorunları yaşayabilirler.

4. ASTIM ATAKLARINI ŞİDDETLENDİRİR

Üzerlerinde tüy bırakan yünlü giysiler ve kazakların astım insidansını gerçek anlamda artırabilir. Bunun nedeni, solunum güçlüğüne neden olabilecek alerjenlere maruz kalmanın artmasıdır. Bu nedenle, bundan kaçındığınızdan emin olun.

5. BAKTERİ ÜREMESİNE NEDEN OLUR

Birisi geceleri kazak ve hatta sıcak tutan çoraplar giyerse, terleme nedeniyle bakteriyel enfeksiyonlara yakalanma olasılığı çok daha yüksektir. Bu nedenle, uyumadan hemen önce daima çoraplarınızı ve kazaklarınızı çıkarın. Ayrıca, hafif üşüyerek daha hızlı uykuya dalabilirsiniz.