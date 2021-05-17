Gençliğinize ve güzelliğinize zarar veren 8 etken

Cildinizdeki yaşlılık görünümüne neden olacak çevresel faktörlere karşı önlem alarak gençleşmeye ne dersiniz?

En rahat olduğunuz yer olan evinizde sizi daha hızlı yaşlandıran nesneler içerebileceğini hayal bile edemiyorsunuz. Yastık kılıfından cilt bakımına, yapılan yanlış uygulamalar ve seçimler maalesef kırışıklıklarınızı artırabiliyor. Bu öğeleri ne kadar çabuk bulur ve etkisiz hale getirirseniz, genç vücudunuzun ve pürüzsüz cildinizin keyfini uzun süre sürebilmek için şansınız o kadar artar. İşte, yaşanma belirtilerinizi görünür hale getiren o etkenler ve onları önlemenin yolları…

1. HAVALANDIRMA VE KLİMALAR

Dışarıdaki hava ne kadar soğuksa, tutabileceği nem o kadar azdır. İçerisi soğuduğunda hava ısınır ancak su buharı miktarı artmaz. Bir evdeki hava bu şekilde kurur. Ve cildimiz ve mukoza zarlarımız ilk acı çekenlerdir. Yüzümüz ve vücudumuz çok hassas hale gelir, kaşınmaya başlar ve soyulmaya başlayabilir. Bu sizi donuk cilt ve kırışıklıklara götürür. Hava nemlendiriciler kullanın, ultra nemlendirici kremler satın alın ve her zaman yanınızda termal su spreyi bulundurun.

2. SABUN

21. yüzyıl hijyen yüzyılıdır. İnsanlar vücutlarını pürüzsüz, temiz ve hoş kokulu tutmak konusunda oldukça çaba gösteriyor. Ancak temizlik ürünleriyle günlük cilt temizliği, cildin doğal savunma bariyerinin yıkanmasına neden olabilir. Bu bariyer bizi bakterilerden kurtarır ve hatta erken cilt yaşlanmasını önler. Sabununuzun veya duş jelinizin içerik etiketlerini daima okuyun. Ve yine de günlük temizleyicilerle yıkamaktan kaçınmanız önerilir.

3. YASTIKLAR

Çoğu insan pamuklu veya keten keteni tercih ediyor çünkü oldukça ucuzlar, kaymıyorlar ve yıkanması kolay. Ancak bu malzemelerden yapılan yastık kılıfları, görünümlerine önem veren insanlar için kötü olabilir. Birincisi, bu daha çok yan veya yüz üstü uyumayı seven insanlar için sorun olur. Kalın pamuk ciltte kırışıklık riskini artırabilir ve bu daha sonra kırışıklıklara dönüşür. Ayrıca, bu malzemeler bakterilerin büyümesi için iyi bir ortamdır.

Pamuklu kumaşları ipekle değiştirin. İpek daha pahalıdır ancak birçok avantajı vardır: Dayanıklıdır, pürüzsüz olduğu için ciltte kırışıklık yaratmaz ve bakteri oluşumunu engeller.

4. AKILLI TELEFONLAR VE BİLGİSAYARLAR

Mavi ekranlar sabahtan akşam geç saatlere kadar neredeyse her birimizi takip ediyor. Birçok kişi, boynu aşağı doğru bükülmüş bir telefon aracılığıyla mesaj yazmanın gıdıya neden olabileceğini bilir. Ayrıca, ekranın mavi ışığının (Yüksek Enerji Görünür Işığı) UVA ve UVB ışınları kadar zararlı olabileceğini iddia eden araştırmalar var.

Bilgisayarın önünde geçirdiğiniz zamanı azaltmanın bir yolu yoksa, özel bir mavi ışık önleyici ekran koruyucu takabilirsiniz. HEV kremleri adı verilen, kullanabileceğiniz koruyucu kremler de vardır.

5. HAVA KİRLİLİĞİ

Son zamanlarda bilim adamları, hava kirliliği ile erken yaşlanma arasında doğrudan bir ilişki buldu. Ancak endüstriyel tesisler hava kirliliğinin tek nedeni değil. Büyük şehirlerde, otoyolların yakınında, sigara içen komşularda yaşam ve daha birçok gerçek çevre kirliliğine neden olabilir. Daireniz veya iş yeriniz kirlilik kaynağına çok yakınsa, pencerelerinizi açmamaya çalışın. Günümüzde, iç mekan havanızı temizlemek için kirletici partikülleri ortadan kaldıran ve hatta nem seviyesini kontrol etmeye yardımcı olan bir cihaz edinebilirsiniz.

6. SÜTYENLER

Sert göğüsler gençlikle ilişkilendirilir. Sütyenlerin yer çekimine karşı savaştığı ve göğüsleri canlı tuttuğuna dair bir teori var. Ancak bu teorinin bilimsel bir gerekçesi yoktur. Sütyenlerin göğüs kaslarını zayıflattığını söyleyen zıt bir teori de var. Uzmanlar, yalnızca belirli özelliklere sahip kadınların (örneğin, büyük meme bezleri) rahat hissetmek için sütyen giymesi gerektiği söylüyor. Gerekirse sütyen giyin veya sütyen giymekten kaçının.

7. ŞEKER

Hepimizin bildiği gibi, şeker aşırı kilo alımına neden olur. Ancak son araştırmalar, erken yaşlanmaya ve cilt iltihabına da neden olduğunu gösteriyor. Bir organizmanın içinde şeker, güzel ve pürüzsüz bir cilt için sorumlu olan kolajen ve elastine saldıran moleküller üretmeye başlar. Şeker tüketimini kısıtlayarak bunun yerine doğal tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.

8. İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

Et ürünleri (sosis ve hamburger gibi) çok miktarda yağ ve farklı takviyeler içerir: örneğin, fosfor ve sülfitler. Bu kimyasallar cildin durumunu kötüleştirir ve vücudun yaşlanma sürecini hızlandırır. Bu yiyeceğin tüketimini azaltarak olumsuz etkilerinden kurtulabilirsiniz.