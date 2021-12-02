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    Gizem aralandı! Külotların içindeki cebin amacı bakın neymiş

    Çoğu kadının merak konusu olan külotların içindeki kumaş bölmesinin ne işe yaradığı sonunda ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 17:04
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    Gizem aralandı! Külotların içindeki cebin amacı bakın neymiş

    Her kadının aklından en az bir kere geçen bir soru var...

    Muhtemelen daha önce birçok iç çamaşırının içinde bir tür cep olduğunu fark etmişsinizdir. Bu fazladan kumaş parçası kafamızda hep soru işaretleri oluşturmuştur. Peki bu kumaşın amacı tam olarak nedir?

    İşte o fazladan gibi duran kumaş parçasının aslında sağlık için kullanılıyor. Detayları inceleyelim...

    NEDENİ GENİTAL BÖLGE SAĞLIĞI

    Külotlardaki bu küçük ceplerin gerçekten bir işlevi var. Bu ekstra kumaş parçası, kalın dikişleri olması nedeniyle özellikle dar kot veya pantolon giyerken genital bölgenizi korumaya yardımcı oluyor.

    NEFES ALMASI ÖNEMLİ

    Kadın genital organı vücudun en savunmasız kısmıdır. Kadınların genital bölgesi nemli bir alan olması nedeniyle dışarıdan iltihaplanmaya neden olabilecek bir sürü etkiyle karşılaşır. Bu ekstra kumaş parçası zararlı olabilecek bakteriyel sorunlara karşı korur.

    Fazladan kumaş daha iyi nefes almasını sağlar. Bakteriler üreme şansı bulamaz.

    Gizem aralandı! Külotların içindeki cebin amacı bakın neymiş #1

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