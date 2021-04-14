Göz altı torbaları için salatalık maskesi tarifi

Yorgun günlerin ve ilerleyen yaşların kronik problemi göz altı torbalarını, kolayca uygulayabileceğiniz bir maskeyle mucizevi bir şeklide yok etmeye hazır olun.

Bazen tam bir gece uykusundan uyanırız ve aynada ilk gördüğümüz şey göz altı koyu halkalardır. Dermatologlar, yaşlandıkça cildimizin yenilenme yeteneğinden yoksun olduğunu ve bunun da koyu halkaların görünürlüğünün artmasına yol açtığını söylüyorlar. Bunları geçici olarak makyajla kapatabiliriz, ancak uzun vadede sorunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olmayacaktır.

Salatalık, damar dolaşımına yardımcı olan antioksidanlar ve kan dolaşımını uyaran K vitamini içerir. Pirinç ununun beyazlatma etkisi vardır. E vitamini aynı zamanda cildi taze ve genç görünümlü tutan bir antioksidan kaynağıdır. Buğday unu ayrıca koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. İşte, gözlerinizin altındaki siyah halkaları ortadan kaldırmaya yardımcı olacak maske tarifi;

SALATALIK MASKESİ TARİFİ

Malzemeler

- 1 adet salatalık

- 3 yemek kaşığı pirinç unu

- 1 kapsül E vitamini

- 3 yemek kaşığı buğday unu

Yapılışı

Bir salatalığı küçük parçalara ayırın ve mutfak robotunda çekin. Sonra suyu almak için süzün. Salatalık suyuna 3 yemek kaşığı ince öğütülmüş pirinç unu ekleyin.

1 kapsül E vitaminini de ekleyin ve bu 3 malzemeyi karıştırın. 3 yemek kaşığı buğday unu ekleyin. Evde buğday unu yoksa bunun yerine çok amaçlı un kullanabilirsiniz. Bu maskeyi gözaltı bölgenize uygulayın ve 15 dakika bekletin. Sonuçtan memnun kalana kadar her gün kullanabilirsiniz.

Bu maske 9 güne kadar buzdolabında saklanabilir.