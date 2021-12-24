Göz kapağı şişliği ile ilişkili 7 durum

Şişmiş ve kabaran göz kapaklarıyla güne başlamak rahatsızlık veriyorsa, bu durumu tetikleyen nedenleri ve çözüm yollarını öğrenmeye ne dersiniz?

Üst veya alt göz kapağınız veya her iki göz kapağınızda büyüme olursa, duruma göz kapağı iltihabı veya göz kapağı şişmesi denir. Bilimsel olarak blefarit olarak da bilinir. Bu durum, aşırı sıvı birikiminin veya göz dokusu iltihabının bir sonucudur. Vücut bir enfeksiyonla savaşırken veya bir yaralanma veya alerjiden muzdarip olduğunda, şişmiş göz kapakları oluşabilir.

Durumun göz kapaklarınızı kırmızı, kaşıntılı ve biraz şişmiş hale getirdiğine dikkat etmek önemlidir. Özetle, blefarit, genellikle göz kapaklarının iltihaplanmasına ve kaşınmasına neden olan rahatsız edici bir durumdur, ancak görme yetisine kalıcı olarak zarar vermez. En sık görülen göz rahatsızlıkları arasındadır. İşte, blefarit ile ilişkili bazı sağlık komplikasyonları veya durumlar;

1. ARPACIK

Göz kapaklarınızdaki bezler tıkandığında ve enfekte olduğunda arpacık oluşur. Kötü hijyen, toz ve kirli bir çevrenin neden olduğu akut bir enfeksiyondur. Bu nedenle el ve göz hijyeninin korunması çok önemlidir.

2. KURU GÖZ

Meibomian bezlerindeki bir anormalliğin neden olduğu azalan yağ salgıları, gözyaşlarınızdaki yağ miktarını etkileyebilir ve kuru gözlere neden olabilir. Böyle durumlarda, gözyaşı damlası kullanmak akıllıca bir çözüm olabilir.

3. ALERJİ

Göz ilaçlarına, kontakt lens solüsyonlarına veya göz makyajına karşı alerjik reaksiyonlar dahil alerjiler. Bu yüzden, alerjilerinizi iyi tespit etmeli ve ona göre önlemlerinizi almalısınız.

4. KİRPİK DÖKÜLMESİ

Tedavi edilmediğinde, blefarit yanlış yönlendirilmiş kirpiklere, yani anormal şekilde büyümesine veya kirpiklerinizin dökülmesine neden olabilir.

5. AŞIRI YIRTILMA

Anormal yağlı salgılar ve kepekle ilişkili pullanma gibi göz kapaklarından dökülen diğer kalıntılar gözyaşı filminizde birikebilir. Bu kalıntılar genellikle gözyaşı oluşturan su, yağ ve mukus solüsyonudur.

6. ŞALAZYON

Şalazyon arpaya benzer, çünkü aynı zamanda göz kapağındaki yağ bezlerinin iltihaplanmasından da kaynaklanır ve göz kapağında kırmızı bir yumru oluşmasına neden olur. Ancak şalazyon ağrısızdır. Şalazyon, cerrahi olarak boşaltılması gereken lokalize apsenin enfeksiyon sonrası bir koleksiyondur.

7. İKİNCİL ENFEKSİYON

Göz kapağının enfeksiyonlu bölgesine dokunmak ve ovalamak, bakterilerin yayılması nedeniyle ikincil bir enfeksiyona neden olabilir. Şu anda doktorlar bu bozukluğun kesin nedenini belirleyemediler, ancak çoğu zaman, blefarit, kirpiklerinizin tabanında göz kapaklarınızda çok fazla bakteri bulunduğundan olur.

BLEFARİTE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Peki blefaritin tedavisi var mı? Blefaritin tipine bağlıdır. Ancak, bu durumu aşağıdaki yöntemlerle yönetebilirsiniz:

1. Sıcak kompres

En az 5 dakika boyunca gözlerinize sıcak kompres uygulayın. Bu her gün bir veya iki kez yapılmalıdır. Sıcak kompres yapmak için temiz bir bezi sıcak suyla ıslatıp, sıkıp kapalı göz kapaklarınızın üzerine koyabilirsiniz.

Sıcaklığı daha uzun süre tutan başka bir seçenek de bir torba pirinç veya bir jel paketini mikrodalgada ısıtmaktır. Ne yaparsanız yapın, kompresi cildinizi yakacak kadar sıcak yapmadığınızdan emin olun.

Ilık kompresler, kirpiklerinizin etrafındaki kepek ve kabukları gevşetecektir. Ayrıca yakındaki yağ bezlerinden yağın parçalanmasına yardımcı olur.

2. Hijyeni koruyun

Göz kapağı temizliği günde bir veya iki kez yapılmalıdır. Bu nedenle, ılık suyla seyreltilmiş bebek şampuanına temiz bir bez, pamuk top veya tüy bırakmayan ped batırın. Kirpik diplerinizi şampuanla nazikçe ovalayın ve ılık suyla durulayın.

3. Salatalık dilimleri

Bir salatalığı soğutun ve dilimleyin ve dilimleri on dakika boyunca kapalı göz kapaklarınızın üzerine yerleştirin.

4. Soğuk kompres de yardımcı olabilir

Bir pamuğu buzlu suya batırın ve hafifçe sıkın. Kapalı göz kapaklarınızın üzerine bir seferde 10 dakikaya kadar yerleştirin. Soğuk, kan damarlarını daraltmaya ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olacaktır.

5. Makyajı çıkarın

Gece yatmadan önce her zaman tüm makyajı, özellikle göz makyajını çıkarmalısınız. Bu, göz kapaklarındaki bezlerin tıkanmasını önler. Ayrıca mineral bazlı makyaja geçebilirsiniz.

6. Tuz alımını sınırlayın

Tuz alımınızı azaltın. Diyetinizdeki aşırı tuz, su tutulmasına neden olur ve cildin ince ve hassas olduğu gözlerinizin çevresinde şişlik olarak kendini gösterebilir.

7. Nemli kalın

Yeterince su için. Vücudunuz susuz kaldığında, su tutmaya başlar ve göz çevresindeki cildin şişmesine neden olabilir.

8. Çay poşetleri

10 dakika boyunca gözlerinize soğuk çay poşetleri koyun. Hem siyah hem de yeşil çay, şişme ve su tutulmasını ortadan kaldırmaya yardımcı olacak kafein ve tanik asit içerir.