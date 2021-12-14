Göz altı halkalarından kurtulmanın doğal yolu; zerdeçal

Göz altı şişlikleriyle mücadele edenlerin imdadına yetişecek, doğal ve hazırlaması oldukça kolay bir maskeyle tanışmaya ne dersiniz?

Kaçınız en sevdiğiniz programları izlemek için bütün gece uyanık kalıyor? Yoksa gecenin geç saatlerine kadar çalışmak mı zorundasınız? Daha biz farkına varmadan, göz altı torbaları ve koyu halkalar hayatımıza giriyor. Ne yazık ki bu durum, gözlerinizi yorgun gösterir ve şişkinliğe katkıda bulunur.

Serumlardan kremlere kadar her şeyi denemenize rağmen sorunu ortadan kaldıramıyorsanız, beki de çözüm mutfağınıza gizlenmiştir. Şimdi harcadığınız paralar için hayıflanmayı bir kenara bırakın ve düzenli olarak kullanacağınız bu göz altı maskesiyle şişlik ve koyu halkalardan kurtulmanın keyfini çıkarın…

GÖZ ALTI ŞİŞLİKLERİ İÇİN ZERDEÇAL MASKESİ

Zerdeçal, her türlü cilt sorunu için nesiller boyu kullanılmaktadır. Cildinizi gerçekten aydınlatan ve şişkinliği azaltan antioksidanlar ve anti-inflamatuar özelliklerle doludur. Öte yandan yoğurt, cildin pul pul dökülmesine yardımcı olan laktik asitle doludur. Göz altındaki ölü deri hücrelerini yok ederek daha parlak ve daha az kabarık görünmelerini sağlar. İşte, hemencecik hazırlayabileceğiniz mucizevi maske;

Malzemeler

- 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

- 1 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı

Her iki malzemeyi de iyice karıştırın. Bu macunu elinize alın ve göz altı bölgenize nazik daireler çizerek nazikçe uygulayın. Yaklaşık 10-15 dakika bekletin ve ardından ılık suyla durulayın.

Gözlerinizin çok sarı göründüğünü düşünüyorsanız ( o rengin arkasında zerdeçal bırakır), merak etmeyin yakında çıkacaktır. Bu maskeyi haftada en az üç kez tekrarlayın ve sonucu gözlerinizle görün.