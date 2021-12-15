Göz altı torbalarından kurtulmanın en etkili 7 yolu

Güzelliğinizi korumanın ve sizi yorgun gösteren göz altı koyulaşmalarının önüne geçmenizi sağlayacak yöntemleri sizler için sıraladık…

Göz altında oluşan siyah halkaların can sıkıcı bir görüntüye neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni teknolojilere uygun olarak üretilen, tam da bu iş için harika olan göz altı maskeleri, doğal görüntüye kavuşmamız sağlıyor.

Ancak, satın alınan bazı ürünlere ev bütçemiz dayanamayabiliyor. Peki, bu göz altı torbalarından kurtulmak için tek yol mu? Tabii ki, hayır! Gözaltınızı doğal görüntüsüne kavuşturmak için günlük rutininizde bazı değişikliklere girmeniz bunun için yeterli olacaktır. İşte, daha genç görünümlü gözler için yapmanız gerekenler;

1. KAFEİN TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Kafeinli içecekler içmek aslında sıvı kaybına ve dehidrasyona neden olmaz. Yine de hafif bir idrar söktürücü etkisi olabilir. Kahvenin sizi kurutabileceğinden ve göz çevresindeki cildin kalitesini etkileyeceğinden korkuyorsanız, sorun bu değil.

Ayrıca kafein bir vazokonstriktördür ve göz çevresindeki kan damarlarını küçülterek şişlik ve yorgunluk görünümünü azaltır. Yüzünüze de uygulayabilirsiniz.

Yine de kafeinli içecekler bazı insanlarda baş ağrısına ve uykusuzluğa neden olabilir, bu nedenle günde 4 fincandan fazla kahve içmeye dikkat edin.

2. SİNÜS TIKANIKLIĞINI AZALTIN

Sürekli burun akıntınız varsa dikkatli olun. Kronik sinüs tıkanıklığı, göz altı damarlarının koyu renkli kanla dolmasına neden olabilir. Sonuç olarak, damarlar deriden görülebilir ve göz çevresinde koyu halkalar oluşturabilir. Uzmanlar, sinüslerinizi zaman zaman temizlemenizi öneriyor.

3. RETİNOL VE NİASİAMİD KULLANIN

Niasinamid, kızarıklığı ve hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olan ve iltihaplı cildi yatıştıran bir antioksidandır. Etkiyi ikiye katlamak için sıklıkla retinol içeren ürünlere eklenir. Bu yüzden bu elementlere sahip cilt bakım ürünlerine dikkat edin.

4. İKİ YÖNLÜ YAKLAŞIM KULLANIN

Koyu halkalar ince veya açık tenden kaynaklanabilir. Bir uzmana göre tedaviye iki yönlü bir yaklaşım deneyebilirsiniz. Göz altı bölgesindeki cildi dolgunlaştırmak ve güçlendirmek için bir hyaluronik asit serumu ve retinol kremini eşleştirmeniz yeterlidir.

5. KAHVALTINIZA AVOKADO EKLEYİN

Vücudunuzu doğal yağlardan mahrum etmeyin. Avokado, somon, peynir ve diğer süt ürünleri gibi şeyler yemek, su ve besin maddelerini tutacak sağlıklı hücre zarlarını korumanıza yardımcı olabilir. Örneğin, kahvaltınıza ekstra avokado ekleyin.

6. UYURKEN BAŞINIZIN POZİSYONUNA DİKKAT EDİN

Sizin için çok alçak olmayacak doğru yastığı alın. Bütün gece düz yatarsanız, göz kapaklarınızın altında sıvı birikebilir. Şişlik ve yorgun bir görünüme neden olabilir.

7. KOKULU ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Örneğin, astım nedeniyle kalıcı tahriş nedeniyle koyu halkalar görünebilir. Durumun böyle olduğunu düşünüyorsanız, bir uzman günde iki kez yüzde 1 hidrokortizonlu krem kullanmanızı ve kokulu cilt bakım ürünlerinden kaçınmanızı önerir. Ayrıca ekranların önünde mavi ışıklı gözlükler takın.