Gözlerinizi ön plana çıkaracak 8 makyaj hilesi

Profesyonellere taş çıkaracak dokunuşlarla gözlerinizi ışıltıyı ortaya çıkarmaya yarayacak makyaj hilelerini sizler için hazırladık…

Gözlerinizi daha büyük ve daha etkileyici göstermek için makyaj gurusu olmanıza gerek yok. Uygulayacağınız birkaç küçük hile sayesinde istediğiniz görüntüyü yakalayabilir, tüm ilgiyi üstünüze toplayabilirsiniz. Elinizdeki malzemelerle harikalar yaratmanızı sağlayan makyaj ipuçlarını öğrenmeye ve gözlerinize çekicilik katmaya ne dersiniz? İşte, kolaylıkla uygulanabilecek yöntemlerden bazıları;

1. KAŞLARI VURGULAYIN

Kaşlara odaklanarak, yüz özelliklerinizi vurgulayabilir veya yüzünüzün genel simetrisini iyileştirebilirsiniz. Kaşlar tüm göz çevresini açarak yüz şeklinizi daraltabilir veya genişletebilir. Göz farı ve kaş kalemleri, kaşların mükemmel şeklini oluşturmaya yardımcı olabilir. Örneğin, kaş maskaraları kaşlara hacim katabilir ve kaş jeli onları yerinde tutabilir.

2. SU HATTINA BEYAZ KALEM UYGULAYIN

Gözlerinizin taze ve parlak görünmesini istiyorsanız, su hattına beyaz bir göz kalemi veya sıvı eyeliner sürmeniz yeterlidir. Fildişi veya inci gibi açık tonlar bunun için mükemmeldir. Kirpiklerinizin mükemmel görünmesini sağlamak için önce eyelinerı noktalı çizgiler olarak çizin. Anahattan memnun olduğunuzda, noktaları dikkatlice birleştirin. Noktalar ne kadar büyükse ok o kadar kalın olur.

3. AYDINLATICI FAR KULLANIN

Gözlerinizi aydınlatmak için aydınlatıcı veya inci renginde bir göz farı kullanın. Bunları kaş kemiğinize, gözünüzün iç köşesine ve göz kapağınızın ortasına uygulayın.

4. KİRPİKLERİ KIVIRIN

Düz veya gevşek kirpikleriniz varsa, kirpik kıvırıcı kullansanız iyi olur. Maskara uygulamadan önce kirpik diplerinden başlayarak kirpiklerinizi kıvırın. Asayı kirpiklerinizin köklerine yerleştirerek ve yukarı doğru hareket ettirerek maskara uygulayın. Takma kirpikler de gözlerinizin daha büyük görünmesine yardımcı olabilir.

5. BEJ GÖZ FARI EDİNİN

Açık kahverengi göz farı paleti, istisnasız herkes için mükemmeldir. Göz kapağına hafif gölge uygulayın, dış köşede rengi daha koyu yapın ve ardından kırışıklığa tekrar açık bir renk uygulayın. Gözlerinizin şeklini vurgulamaya yardımcı olacaktır.

6. KİRPİK ÇİZGİSİNİ KOYULAŞTIRIN

Kirpik çizgisini koyulaştırmak, gözlerinizi öne çıkaracaktır. Açık gölgeniz ile koyu gölgeniz arasında artık sert bir çizgi görmeyene kadar koyu gölgenizi yumuşak bir şekilde karıştırabilirsiniz.

7. MAVİ GÖLGEYLE GÖZLERİNİZİ AYDINLATIN

Mavi renkte gölgelendirme, yeşil, kahverengi veya mavi farketmeden her kadında güzel durur. Bu renk gözlerinizi daha derin ve daha etkileyici gösterecektir. Koyu makyajınızı maviyle aydınlatarak gözlerinizdeki ışıltıyı ortaya çıkarın.

8. RENKTEN KORKMAYIN

Renkli göz farlarını vurgu eklemek veya tüm göz kapağınıza uygulamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, renk konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, en doğru seçim iris renginize uyan gölgeyi kullanmaktır. Görünümünüzü aydınlatmak için tamamlayıcı renkler uygulayın.