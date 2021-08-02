Grileşen saçlarla baş etmenin yolları

Son zamanlarda moda haline gelen doğal gri saçlarınızı eski rengine döndürmenize yarayacak uygulamaları bizimle keşfedin.

Yaşlanma belirtilerinden biri olarak karşımıza çıkan saç beyazlama, özellikle kadınların korkulu rüyası. Saçlarımızın beyazlamasının altında genetik faktörler yatsa da uzmanlar, dış etkenlere bağlı olarak gelişebileceğinin altını çiziyor. Bir gece de bile saçları grileşen insanları duymuşsunuzdur. Çoğunlukla strese bağlı olarak gelişen bu durumu tersine çevirmek mümkün. İşte, saçlarınızın grileşmesini durdurmanıza yaracak yöntemler…

SAÇLAR NEDEN BEYAZLAR?

Tıpkı ten renginizde olduğu gibi saç rengini belirleyen kimyasala da melanin denir. Zamanla, saçtaki pigment hücreleri ölür ve bu da saçın grileşmesine neden olur. Irksal kökenlere göre saçların beyazlama yaşları da farklılık gösterir. Kafkaslıların genellikle 30’lu yaşlarında saçları grileşmeye başlar. Asyalılar içinse bu otuzlu yaşlarının sonlarında olur, oysa Afrikalıların kırklı yaşlarının ortalarına geldiklerinde grileşmeye başlaması muhtemeldir. Bununla birlikte, bu süreç sizin için daha erken veya daha geç başlayabilir; bu büyük ölçüde genlerinize, özellikle de melanin üretimini ve depolanmasını düzenleyen proteine bağlıdır.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, çoğumuzun sezgisel olarak bildiği şeyi sonunda kanıtladı; stres, saçların erken grileşmesine neden oluyor. Bilim adamları, gönüllülerin saçlarındaki protein seviyelerini ölçtüler ve psikolojik stresin mitokondriyi etkilediğini buldular. Vejetaryen olmanın ise, B12 vitamini eksikliği ve diğer sağlık koşullarına bağlı olarak diğer bazı faktörlerin de benzer etkileri vardır.

BEYAZLAMA SÜRECİ TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR

Grileşmeyi psikolojik stresle ilişkilendirmekle birlikte, yukarıda bahsedilen çalışma, insanların daha az stresli olduklarında saç rengini geri alabileceklerini buldu. Hal böyle olunca da saç rengini kısmen eski haline getirmeyi başaran katılımcılardan biri tatile çıktı. Bununla birlikte, bu yöntemin bazı sınırlamaları vardır. Saçları uzun süredir beyaz olan birinde bu yöntem işe yaramayacaktır.

Saçınızın rengini korumak istiyorsanız, yeterli vitamin (B12 ek olarak, E, D ve A vitaminleri) ve mineralleri (çinko, demir) aldığınızdan emin olun. Ayrıca, saçınızı güneşe maruz bırakmamakta ve sert şampuanlar kullanmamakta da fayda var. İşte, bunlara ek olarak evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler;

1. Hindistan cevizi yağını yıkamadan bir gece önce saçınızın köklerine ve uzunluğuna sürün.

2. Bir çay kaşığı taze zencefil ve bir yemek kaşığı balı karıştırın ve bunu her gün yiyin.

3. Her gün yaklaşık 240 mililitre havuç suyu tüketin.

4. Aynı miktarda limon suyu, amla suyu ve badem yağı alın. Bunları karıştırın ve ürünü 3 ay boyunca günde iki kez saçınıza ve saç derinize uygulayın.