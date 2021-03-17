Gün boyu yorulan ayaklarınızı rahatlatmanın 7 yolu

Yorgunluktan şişen ve ağrıyan ayaklarınızla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek kolay yöntemleri öğrenmek ister misiniz?

İnsan ayağında yaklaşık 29 kas ve beyine kadar uzayan sinir uçları vardır. Zor bir günün ardından veya uzun süre ayakta durduktan sonra, ayaklarınızın imdat çığlığını tüm vücudunuzda hissedebilirsiniz. En çok ihmal edilen yerlerden biri olan ayaklar, tüm gün sizi üzerinde taşıyarak şımartılmayı ve biraz bakımı bizce hak ediyor. İşte, kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerle ayaklarınızı rahatlatacak ipuçları…

1. DUYUSAL YÜRÜYÜŞ YAPMAYI DENEYİN

Duyusal yürüyüş, çeşitli dokular üzerinde yalınayak yürüyerek yapılan bir faaliyettir. Yuvarlak kayaların, ağaç kabuğunun, yaprakların ve çimlerin birleştiği parklar, farklı malzemelere basarken size rahatlatıcı bir his verir. Bunu, kendinize ve ayaklarınıza rahatlatıcı ve rahat bir deneyim yaşatmak için çimen veya yumuşak halı üzerinde yürüyerek de gözleriniz bağlı olarak yapmayı deneyebilirsiniz.

2. AYAK PEELİNGİ UYGULAYIN

Pürüzsüz ve yorgun ayaklar için, güzel bir ayak masajını biraz peeling ile birleştirmeyi deneyin. Banyonuz sırasında kese veya süngertaşı gibi bir peeling kullanın ve nazikçe ayaklarınıza masaj yapın. Bu, topuklardaki nasır ve çatlaklardan kaçınmaya çalışanlar için de harika sonuçlar çıkaracaktır. Bundan sonra, ılık suyla durulayın ve yeni yumuşayan ayaklarınızı nemlendirin.

3. TENİS TOPUYLA MASAJ YAPIN

Rahatlatıcı bir masaja ihtiyacınız varsa, ancak uzun bir çalışma gününün ardından anında rahatlama istiyorsanız, işte size bir çözüm. İhtiyacınız olan şey ya bir rulo ya da bir tenis topu. Hamstringlerinizi gevşetebilecek güzel bir masaj için ayağınızın tabanıyla hafifçe ileri geri kaydırın. Bu, krampları önlemenize, gerginliği gidermenize ve rahatlama sağlamanıza yardımcı olacaktır.

4. AYAK EGZERSİZİ YAPIN

Ayaklarınızı güçlendirmek için germeyi ve egzersiz yapmayı deneyin. Deneyebileceğiniz çok basit bir egzersiz var.

- Yere küçük bir havlu koyun; en iyisi pürüzsüz bir yüzeydir.

- Tabanlarınızı havlu kumaşının üzerinde bırakarak ayağınızı havlunun ucuna yerleştirin.

- Topuğunuzu havluya bastırın ve kumaşı sıkıştırarak ayak parmaklarınızı içe doğru kıvırın.

5. BUZ UYGULAYIN

Topuklarınız ağrıyorsa veya şişmiş gibi görünüyorsa, muhtemelen bir tür iltihaplanma yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda, bir havluya buz sarmayı deneyin ve 15 dakika boyunca ayağınıza uygulayın. Ağrı devam ederse, ayaklarınızı ve sağlığınızı tedavi etmenin başka yollarını keşfetmek için bir doktora danışın.

6. MUZ EZMESİ DENEYİN

Ayaklarınızın yorgun ve pediküre ihtiyacı olduğunu hissediyorsanız, çare mutfağınızda olabilir. Bunun için muz ezmesi oldukça basittir.

- Bir kase veya tabakta, bir muzu ezerek macun haline getirin.

- Ayaklarınızı ılık suya batırın.

- Bir ayağınızı sudan çıkarın ve macunla masaj yaparak ayağınızı baldırınıza kadar kapatın. Bunu 4 dakika boyunca dairesel hareketlerle yapın.

- Durulayın ve diğer ayak için de aynı şeyi tekrarlayın.

7. TIRNAKLARINIZI KESİN

Ayakkabı giyerek geçirdiğiniz uzun bir günün ardından ayak parmaklarınızın ağrıdığını hiç hissettiniz mi? Ayak tırnaklarınız çok uzun olabilir. Tırnaklarınız ayakkabınıza bastırmaya devam ederse, travma, kalınlaşmış tırnaklar, nasırlar ve hatta ağrı yaşayabilirsiniz. Merak etmeyin, çözüm basit. Tırnaklarınızı orta uzunlukta düzeltmek, temizlemek ve keskin kenarları törpülemek tırnaklarınızın ve ayaklarınızın geri kalanının sağlıklı ve ağrısız kalmasına yardımcı olacaktır.