Gün boyu zinde kalmanın 6 kolay yolu

Gün içerisinde enerjinizi artırmanın yollarını arıyor ve daha zinde olmanın peşinde koşuyorsanız, sizler için hazırladığımız yöntemler sayesinde günün kahramanı siz olabilirsiniz…

Çok fazla kahve içmek veya daha fazla enerji elde etmek için takviye satın almak, gün boyunca daha uyanık olmak istediğinizde her zaman işe yaramaz. Mümkün olan en doğal şekilde enerjik kalmak en iyisidir. Yorgun hissettiğinizde kendinizi zinde tutmanın birçok sağlıklı yolu vardır. Günlük rutininizde en küçük değişiklikleri yapmak bile hayatınızdaki en büyük farkı yaratabilir.

Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmenin, kafeini azaltmanın ya da aromaterapi yapmanın enerjiniz üzerinde fark yaratacak etkilerine gelin birlikte göz atalım!

1. KISA BİR ŞEKERLEME YAPIN

Bazı insanlar için kısa bir şekerleme yapmak, uyanıklığı ve performansı artırmaya yardımcı olur. Öğleden sonra 20-30 dakikalık kısa bir şekerleme yapmak, yeniden şarj olmanıza yardımcı olabilir ve gerçekten kesin olmak ve zamanlayıcınızı doğru ayarlamak istiyorsanız, en iyi faydaları elde etmek için 26 dakikalık bir şekerleme idealdir.

Ne kadar çekici gelse de, şekerlemeyi aşırıya kaçmayın çünkü bu gece aldığınız uyku miktarını azaltabilir ve gün boyunca daha az enerjiye yol açabilir.

2. KAFEİNE SINIR KOYUN

Kafein vücuda fazladan enerji sağlamasıyla bilinir. Buna rağmen gün içerisinde alacağınız kafein miktarını ayarlamak oldukça önemlidir. Aktif kalmak için ona bağlı olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz ve bir şeye bağımlı olmak asla iyi bir fikir değildir.

Ayrıca stresinizi artırabilir ve endişeli hissetmenize neden olabilir. Sahip olmanız gereken en uygun kafein miktarı 400 miligrama kadardır. Unutmayın! Kafein vücudunuzdaki enerjiyi daha aktif kullanmanıza yardımcı olacaktır.

3. İHTİYAÇLARINIZI GÖRMEZDEN GELMEYİN

En önemli 3 arkadaşınızı iyileştirmek için yağların kokularını kullanır: beden, zihin ve ruh. İster inanın ister inanmayın, zihnimiz kokuları etkileyici bir şekilde solur. Uçucu limon yağını solumak, yorgunluk ve depresyonla savaşmamıza yardımcı olabilirken, nane yağı konsantrasyonu ve uyanıklığı artırır.

- Duştan önce 2 damla esansiyel limon yağını şampuanınıza veya saç kreminize karıştırın.

- 2 damla nane esansiyel yağını suyla dolu bir sprey şişesinde karıştırın ve antrenmandan önce ayakkabılarınızın veya spor çantanızın her yerine püskürtün.

4. DIŞARIDA EGZERSİZ YAPIN

İçeride değil dışarıda egzersiz yapmak enerjiyi artırır, stres seviyelerini azaltır ve uyanıklığı artırır. Ayrıca coşku ve azalan öfke gibi duygularınız üzerinde genel olarak iyi bir etkisi vardır. Bu faydalara ek olarak, yaz aylarında güneşten ruh halinizi yükselten endorfinleri artıran bir miktar D Vitamini de alabilirsiniz.

Dışarıda egzersiz yapmanın birçok faydası olmasına rağmen, bölgenizdeki hava kirliliği seviyeleri gibi bazı önlemler vardır; bu durum astım ve alerji gibi şeyleri tetikleyebilir. Koşu bandında koşmanın tamamen kötü olduğunu düşünmeyin. aslında kontrolün sizde olmasına yardımcı olur ve sizi motive eder, böylece daha mutlu ve daha iyi hissetmenizi sağlar.

5. PROTEİN TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Protein yemek, enerji seviyenizi yükseltir ve kan dolaşımınızda vücudunuzda oksijen taşınmasında önemli bir rol oynar. Canınız bir şeyler yemek istediğinde tatlılardan ve karbonhidratlardan uzak durmak en iyisidir çünkü o anda sizi tatmin edebilecek olsalar da sonrasında mideniz bulanabilir.

Bunun yerine, enerji seviyenizi artırmak için sebzeler ve soslar, meyveli yoğurt veya fıstık ezmesi gibi protein ve yağ içeren yiyecekleri atıştırmaya çalışın.

6. BOL BOL SU İÇİN

Enerjinizi korumak için her gün 8 bardak su içmeye özen gösterin. Çünkü zihniniz hidrasyon durumunuzdan güçlü bir şekilde etkilenir. Minimal dehidrasyon bile beyin fonksiyonunuzun bazı kısımlarını azaltabilir. Susuz kalmak, ruh halinizi, hafızanızı ve konsantrasyonunuzu azaltabilir, baş ağrılarını ve yorgunluğu artırabilir.