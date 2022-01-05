Gün içerisinde fazladan kalori harcamanın 6 kolay yolu

Formunuzu korumak istiyor ve spor yapmaya zaman ayıramıyorsanız, günlük işlerinizde yapacağınız birkaç değişiklik sayesinden fazladan kalori yakabilirsiniz…

Egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek kesinlikle formda kalmanıza yardımcı olurken, kalori yakmanın başka, daha alışılmadık yolları da var. Çoğu fazla zaman almaz ve düzenli olarak yapıldığında spor salonunda saatler harcamadan formda kalmanıza yardımcı olurlar.

Kalori yakmanın bazı kolay yolları sayesinde formunuzu korumak istiyorsanız, bu ipuçları sayesinde siz de istediğiniz görüntüye kavuşabilirsiniz. Ama unutmayın, günlük rutininizde yapacağınız farklılıklara ek olarak beslenme şekliniz de özen göstermelisiniz. İşte, ekstra kalori yakmanın kolay yollarından bazıları;

1. SICAK DUŞ ALMAK

Sıcak bir duş, akşamları rahatlamak ve stresten uzaklaşmak için güzel bir yoldur. Ancak sıcak bir duşta veya banyoda bir saate kadar vakit geçirmek, fazla kiloları da alıp götürebilir. Sıcak suda duş aldığınızda, vücudunuzun normal sıcaklığını korumak için daha fazla çalışması gerekir ve bu da daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Araştırmalar, bir saatlik sıcak duş veya banyo yapmanın 130 kalori yakabileceğini ve kilo kaybı için iyi bir strateji olabileceğini göstermiştir.

2. SOĞUK SU İÇMEK

Su içmeniz genel sağlığınız ve iyiliğiniz için kesinlikle çok önemlidir, ancak suyunuzu içme şekliniz aslında kalori yakmanızı artırabilir. Suyunuzu oda sıcaklığında veya ılık olarak tercih ediyorsanız, içine biraz buz küpü eklemek aslında birkaç kilo vermenize yardımcı olabilir. Soğuk su içtiğinizde, vücudunuzun onu vücut sıcaklığına kadar ısıtması gerekir, bu da metabolizmanızı geçici olarak hızlandırır.

3. VANİLYA KOKLAMAK

Taze pişmiş çikolata parçalı kurabiyelerin kokusunun kilo almanıza neden olabileceğini hissettiyseniz, belirli kokuların kilo vermeye gerçekten katkıda bulunabileceğini öğrenmek sizi rahatlatacaktır. Araştırmacılar, vanilya kokulu parfüm kullanan aşırı kilolu kişilerin tatlılara daha az istek duyduğunu keşfetti. Vanilyalı parfüm fikrinden hoşlanmıyorsanız, lezzetli kokmanızı sağlayacak ve ek bir avantaj olarak iştahınızı bastırabilecek vanilya kokulu bir parfüm tercih edin.

4. EV İŞLERİ YAPMAK

Yerleri yıkamak ve bulaşıkları yıkamak can sıkıcı olabilir, ancak küçük ev aktiviteleri aslında kilo vermenize ve evinizi temiz tutmanıza yardımcı olabilir. Dolu bir lavaboyu yıkayıp kurutmak için bir saat harcamak 100 kalori yakmanıza yardımcı olabilir ve banyonuzu 35 dakika ovmak, koşu bandında 35 dakikalık bir yürüyüş kadar kalori yakmanızı sağlar.

5. YEŞİL ÇAY İÇMEK

Yeşil çay antioksidanlarla doludur ve cildinizin daha genç görünmesini sağlamanın yanı sıra etkili bir şekilde kalori yakabilir. Kafein ve kateşinler içerdiğinden metabolizmanızı hızlandırabilir ve vücudunuzun yağları daha kolay parçalamasına yardımcı olabilir. Ancak günde sadece bir fincan yeşil çay işe yaramaz, araştırmalar sonuçları görmek için günde 3 ila 5 bardağa ihtiyacınız olduğunu göstermiştir.

6. ODANIN ISISINI AZALTMAK

Dışarısı soğudukça, doğal olarak ısıtıcıyı açmak istiyoruz, ancak odanızı serin tutmak aslında kilo vermenize yardımcı olabilir. Tıpkı soğuk suyu yudumlamak gibi, soğuk bir odada olmak da kalori yakan faydalara sahip olabilir. Araştırmalar, soğuğa maruz kalmanın kalori yakımını tetikleyebileceğini ve kilo kaybına katkıda bulunabileceğini göstermiştir.