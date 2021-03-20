Günde atmanız gereken ideal adım sayısı kaç olmalı?

Hareketsiz kalmanın vücut üzerinde olumsuz etkileri biliniyor. Peki, bu durumu aksine çevirebilmek için günde kaç adım atmanız gerektiğini öğrenmeye ne dersiniz?

Bir araştırmaya göre, yürümek mutluluk seviyemizi artırabilirken, bir başkası da bizi daha üretken hale getirebileceğini öne sürüyor. Bizim için ne kadar iyi olursa olsun, her şey gibi, ölçülü yapmak en iyisidir. Attığımız adımların sayısı önemlidir ve bunun yalnızca yararlı değil, aynı zamanda ulaşılabilir bir görev olduğundan da emin olmalıyız.

GÜNDE 10.000 ADIM ATMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürüyor olsanız da olmasanız da, muhtemelen sağlıklı olmak için günde 10.000 adım yürümeniz gerektiğini duymuşsunuzdur. Ama neden bu tam sayı? Görünüşe göre, 1965'te satılan ve Manpo-kei adı verilen ve kelimenin tam anlamıyla ‘10.000 adım metre’ anlamına gelen Japon bir adımsayar. Tüm dünyaya yayıldı ve sonunda herkes için günlük adım hedefi haline geldi ve 2009 yılında ilk giyilebilir cihazlarının piyasaya sürülmesiyle popüler hale geldi.

Bazı araştırmalar kalp ve zihin sağlığını iyileştirebileceği ve diyabet riskini azaltabileceği için 10.000 adımın bazı insanlar için iyi olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, gerçek şu ki, daha fazla adımın daha fazla sağlık yararı sağladığına dair gerçek bir kanıt olmadığı için bu sayı çoğu insan için aslında gereksiz olabilir. Bu nedenle, günlük hedefe ulaşamazsanız, cesaretiniz kırılmasın, çünkü çok daha düşük bir sayı sizin için faydalı olabilir.

Dahası, günde 10.000 adım çok büyük bir hedef ve pek çok insan bunu başarmak için gerekli zamana sahip değil. Dolayısıyla, sürekli olarak ona ulaşmada başarısız olursanız, muhtemelen psikolojik düzeyde üzerinizde olumsuz etkileri olacak ve moral bozucu olacaktır.

ÖNERİLEN ADIM SAYISI ÇOK DAHA DÜŞÜK

10.000, hem insanlar hem de fitness takipçileri için varsayılan hedef haline geldi, ancak araştırmalara göre günde 4.400 adım kadar az yürümek bile çok faydalı. Yapılan bir çalışmada, 62 ve 101 yaşları arasında kadınlar incelendi. Kalçalarına monte edilmiş ivmeölçerler, 2011 ve 2015 yılları arasında dört ila yedi gün arasında, hareketlerini günde en az on saat takip edecek şekilde verildi.

Sonuçlar, günde yaklaşık 4.400 adım yürüyen kadınlarda ölüm oranının, günde yalnızca 2.700 adım atanlara kıyasla % 41 azaldığını gösterdi. Günde 7.500 adım yürüyen kadınlar ise ölüm oranlarını % 65 azalttı. Bu, varsayılan hedeften daha az adım atmanın bizim için hala iyi olduğunu ve bunu başarmayı da biraz daha zorlaştıracağını kanıtlıyor. Ve daha az yürümenin mutlaka kötü bir şey olmadığını bilmek, insanlar üzerinde olumlu bir psikolojik etkiye sahip olabilir.

GÜNLÜK HEDEFLENEN ADIMA ULAŞABİLMEK

Yaşam kalitemizi iyileştirmek veya herhangi bir bilişsel veya fiziksel sorunu önlemek için günlük attığımız adım sayısının dışında da yapılabilecek bazı aktiviteler var. Adımları saymak, egzersizi zaman içinde ölçmekten daha az ezici ve daha yapılabilir hissettirebilir. Yoğunluk önemli değil, her adım önemlidir. Hayatınız hareketsizse, 2.000 adım daha eklemeyi düşünmelisiniz, böylece günlük en az 4.400 adıma ulaşabilirsiniz. Elbette, hepsini bir kerede yapmak zorunda değilsiniz, bunun yerine, mümkün olduğunda fazladan adımlar atmayı deneyin.

- Asansör yerine merdivenleri kullan,

- Girişe en yakın olana değil, gördüğünüz ilk boş alana park edin,

- Hedefinizden bir durak önce otobüsten inin,

- Evde ev işlerinde aktif olun,

- Akşam yemeği yemeklerini arabanızdan mutfağa veya bakkaliye getirmek için birden fazla yolculuk yapın.