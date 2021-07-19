Güneş yanığında kaçınılması gereken 8 uygulama

Güneşte çok fazla zaman geçirdiğiniz ve cildinizin zarar gördüğü durumlarda hangi hatalardan kaçınmanız gerektiğini gelin birlikte öğrenelim…

Yüzünüze çiğ patates ezmesi veya biraz bal sürmek gibi güneşten yanmış cildi doğal olarak tedavi etmenin birçok yolu vardır. Ancak görünüşte masum bazı eylemler güneş yanığını daha da kötüleştirebilir. Görünüşe göre, yediğiniz yiyecekler veya giydiğiniz giysiler bile güneş yanıklarınızın iyileşmesine veya daha fazla acı vermesine yardımcı olabilir. İşte, güneş yanığınız olduğunda uzak durmanız gereken uygulamalardan bazıları;

1. KATKILI ALEO VERA JELLERİ

Aloe, kızarıklığı yatıştırmaya yardımcı olsa da, cildinize uyguladığınız aloe jelinin türüne dikkat etmelisiniz. Benzokain veya lidokain gibi bazı yapay bileşenler tahrişi daha da kötüleştirebilir ve cildinizin daha da kaşınmasına neden olabilir. Dermatologlar, güneşten zarar görmüş cildi tedavi etmek için saf aloe nemlendiricileri kullanmanızı önerir.

2. DAR KIYAFETLER GİYMEK

Dar kıyafetlerin üzerinizde harika görünebileceğine şüphe yok, ancak güneş yanığı çekiyorsanız kesinlikle en iyi moda seçimi değildir. Güneşten yanmış cilt üzerine dar giysiler giymek nefes almasına ve kendini iyileştirmesine izin vermez. Dar kot pantolonlarınızı giymek yerine, pamuk gibi nefes alabilen kumaşlardan yapılmış daha bol giysiler tercih edin.

3. KAHVE İÇMEK

Güneş yanıkları genellikle baş ağrısına neden olur ve bir fincan kahve sizi rahatlatacak gibi görünse de aslında kendinizi daha kötü hissetmenize neden olur. Güneşte çok uzun süre kalmak susuz kalmanıza neden olur ve bol su içmek kaybedilen vücut sıvılarını yerine koymak için çok önemlidir. Kafein idrar söktürücü olduğu için daha sık tuvalete gitmenize ve vücudunuzun daha fazla sıvı ve temel mineral kaybetmesine neden olur.

4. MAKYAJLA KAPATMAK

Soyulan bir güneş yanığını makyajla kapatmak cazip gelebilir, ancak tıpkı dar giysiler gibi cildinizin nefes almasına izin vermez. Mutlaka makyaj yapmanız gerekiyorsa, ağır ürünlerden kaçınmaya ve yumuşak fırçalar kullanmaya özen gösterin. Cilt bakımı uzmanları, cilde daha nazik davrandıkları için nemli süngerlerle çalışmayı da tavsiye eder.

5. PEELİNG

Güneşten yanmış cilt göze hoş gelmez ve vücudunuzdaki kuru, soyulan cildi pul pul dökmek istemeniz doğaldır. Ancak peeling ürünleri cilt üzerinde agresif olma eğiliminde olduğundan, aslında cilde daha fazla zarar verebilir. Bunun yerine, genellikle 7 gün kadar süren güneş yanığının doğal olarak iyileşmesine izin verin.

6. YANLIŞ VÜCUT KREMİ UYGULAMAK

Vücut kremi uygulamak güneşten zarar görmüş cildi nemlendirmeye yardımcı olabilir, ancak kullandığınız ürünün alkol bazlı olmadığından emin olun. Alkol, ürünlerin cilde ulaşmasına ve daha derine nüfuz etmesine yardımcı olur, ancak aynı zamanda cildinizin nemli kalması için ihtiyaç duyduğu doğal yağları da ortadan kaldırabilir.

7. PORTAKAL SUYU İÇMEK

Narenciye içecekleri antioksidanlarda yüksek olsa da, cildinizi ışığa daha duyarlı hale getirebilirler. Portakal suyu içmekten tamamen vazgeçmek zorunda kalmayacaksınız, sadece daha fazla güneş kremi uyguladığınızdan ve bol miktarda içtikten sonra doğrudan güneş ışığından uzak durduğunuzdan emin olun.

8. SPF NEMLENDİRİCİ KULLANMAK

SPF'li bir nemlendiricinin cildinizin güneş yanığı olmaması için ihtiyaç duyduğu şey olduğunu düşünebilirsiniz, ancak aslında cildinizi güneşin zararlarından korumanın en iyi yolu değildir. Bir araştırma, çoğu insanın SPF nemlendirici uygularken yüzündeki önemli bölgeleri kaçırdığını, gerçek güneş koruyucu kullanan kişilerin ise daha eşit şekilde uyguladığını göstermiştir.