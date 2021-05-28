Günlük rutininizde uygulayabileceğiniz 7 güzellik hilesi

Doğal güzelliğinizi ortaya çıkarırken mükemmel bir görüntüye sahip olmanın yollarını sizler için hazırladık…

Güzellik birçok faktörden oluşur, ancak hepimiz biliyoruz ki uygun bakım olmadan görünüşümüz bu kadar parlak ve çarpıcı olmayacaktır. Uyguladığınız bazı günlük rutinler sayesinde kendimizi daha özgüvenli ve başarılı hissedebilirsiniz. Emin olun, bakımsız olduğunuz bir gün iş görüşmesi veya randevunuz o kadar iyi geçmez. İşte, sahip olduğunuz güzelliği ön plana çıkarmaya yarayacak güzellik hilelerinden bazıları;

1. RUJUNUZU MAT YAPIN

Herhangi bir ruju mat yapmak neredeyse çok kolaydır. Sadece bir mendile ve yarı saydam bir pudraya ihtiyacınız var. Mat yapmak istediğiniz herhangi bir ruju uygulayın. Bir parça kağıt mendil alın, katmanları ayırın ve ağzınızı tek katla kapatın. Bundan sonra bir fırçaya ve yarı saydam bir toza ihtiyacınız var. Tozu ağzınızın üzerindeki dokuya nazikçe uygulayın. Ardından peçeteyi dudağınızdan kaldırın ve mat rujunuzun keyfini çıkarın.

2. SİVİLCELERİNİZ İÇİN TUZ KULLANIN

Birçok kız buz yardımıyla ciltlerindeki iltihabı azaltmaya çalışır. Ancak her birimizin evde bulabileceği çok iyi bir hile var; tuz kullanın. Gözeneklerden yağı çıkarmaya yardımcı olan iyi bilinen bir antibakteriyel tedavidir. Ve bu tam olarak sivilcelerden kurtulmak için ihtiyacınız olan şey. Bir çay kaşığı deniz tuzu alın ve bir macun yapmak için yeterli su ekleyin. Sorunlu noktaya uygulayın ve kurumasını bekleyin. Hassas ciltler için yaklaşık 10 dakika bekletmek daha iyidir. Daha sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

3. ÖLÜ DERİDEN DİŞ FIRÇASIYLA KURTULUN

Kuru dudaklardan bıktıysanız ve sonuçsuz tonlarca krem ​​sürmeden durumunu iyileştirmek istiyorsanız, o zaman bu hile kesinlikle tam size göre. Bir diş fırçası alın, ıslatın ve ölü deri gidene ve dudaklarınız yumuşayana kadar dudaklarınıza dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapmaya başlayın. Bundan sonra, biraz nemlendirici krem ​​veya merhem sürün.

4. GÖZ FARI VE KREM İLE KENDİ RUJUNUZU YAPIN

Hiç bir etkinliğe hazırlanırken dudaklarınızı vurgulayacak o mükemmel ruja sahip olmadığınızı fark ettiniz mi? Sorun çözüldü. Sadece bir dudak balsamı alın, beğendiğiniz bir far pigmenti ile karıştırın ve yeni rujunuzu parmağınızla veya bir fırça ile uygulayın.

5. FONDÖTEN LEKELERİNİ TIRAŞ KREMİYLE ÇIKARIN

Kıyafetlerinizde hiç makyaj lekesi oldu mu? Bazen işe ya da randevuya gitmek için acele edersiniz ve kazara bluzunuza ya da tişörtünüze makyaj yaparsınız. Ve her kız bu lekelerden kurtulmanın ne kadar zor olduğunu bilir. Çok basit ve hızlı bir çözüm var. Bölgeye biraz tıraş kremi sürün, bırakın ve ardından çamaşır makinesine koyun veya elle temizleyin.

6. YUMURTA İLE SİYAH NOKTALARDAN KURTULUN

Gözeneklerinizi temizlemek için pahalı bir maske almanıza gerek yoktur. İhtiyacınız olan tek şey yumurta ve mendiller. Bir yumurtayı karıştırın ve 3 kere üst üste sürüp kurutun. Toplamda 30 dakika kurumaya bırakın ve maskeyi çıkarın.

7. YUMURTALARLA SAÇINIZI KALINLAŞTIRIN

Yumurtalar, sadece cildinizi iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda saçınızı kalınlaştırmanıza da yardımcı olabilecek bir üründür. Bir bardakta 2-3 yumurta çırpın ve saçınızı onunla yıkayın. Bu maskeyi 3-5 dakika bekletin, sonra durulayın ve saç kremi ile devam edin. Bu yumurta tedavisini haftada bir veya iki kez saçlarınız için kullandıktan sonra olumlu bir fark göreceksiniz.