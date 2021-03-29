Güzelliğinizi ortaya çıkaracak kahveli 5 doğal tarif

Sabahların vazgeçilmez içeceği kahvenin, cildiniz ve saçınız üzerinde iyileştirici etkisiyle güzelleşmek ister misiniz?

Taze demlenmiş bir fincan kahve, her sabah için mükemmel bir başlangıçtır. Ve gün boyunca bir fincan kahve, 5 dakikalık lezzetli rahatlamaya eş değerdir. Kozmetik dünyasında, kafein aynı zamanda cildi uyarmak ve uyandırmak için de mükemmeldir ve ana bileşen olarak günlük içtiğimiz kahveyi kullanarak evde yaptığımız temel güzellik rutinimize dahil etmek mümkündür.

KAHVENİN GÜZELLİĞİNİZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kahvenin içinde bolca olan kafein, ana alkaloit bileşiktir. Kozmetikte bu element cilt sağlığına sağladığı faydalarla bilinmektedir. Kullandığınız kozmetik ürünlerin etiketlerine bakarsanız birçok formülde kafeinin bulunduğunu fark edeceksiniz.

Elbette cilt tipine ve tedavi edilecek bölgeye bağlı olarak kafein farklı şekillerde etki gösterir. İşin iyi yanı, bu maddenin en doğal haliyle, cildinizi ve saçınızı sağlıklı ve parlak hale getirmeye yardımcı olan yapay bileşenler içermeyen kremler, şampuanlar ve ev yapımı fırçalar hazırlamak için kullanılabilmesidir. İşte 5 çok kolay tarif:

1. PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN

Kahve, ölü deri hücrelerini temizlemek için mükemmel bir doğal eksfoliyandır. Kolajen üretimini uyarır ve antiinflamatuar görevi görür. Rahatlatıcı bir kahve maskesinden sonra boyun ve yüzdeki cilt yumuşak, temiz ve pürüzsüz olacaktır.

Malzemeler

- 1 bardak çekilmiş kahve

- 1 su bardağı esmer şeker

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve maskenin çok kalın olmadığından emin olun. Doku oldukça hafif ve yüze yayılması kolay olmalıdır. Yüzünüze ve boynunuza bir kat maske uygulayın. Bunu yaparken cilde masaj yapma fırsatını değerlendirin. Kuruyana kadar bekletin ve ılık suyla durulayın. Maskeyi haftada bir uygulayabilmeniz için kabı buzdolabında sıkıca kapalı tutun.

2. DUDAK PEELİNGİ İÇİN

Güzel bir ülüşe sahip olmak için, dudaklarınızı nemli ve sağlıklı tutmanız gerekir. Bu, yeterince su içerek, günlük dudak kremi kullanarak ve kuru cildi temizleyerek başarılabilir. İşin iyi yanı, evde basit ve ucuz bir ovalama yapabilmenizdir.

Malzemeler

- 1 çay kaşığı çekilmiş kahve

- 2 çay kaşığı zeytinyağı (veya tercih ettiğiniz başka bir yağ)

Yapılışı

Her iki malzemeyi de birleşene kadar bir kapta veya kasede karıştırın. Sert bir macun olmasını sağlayın. Hazırladığınız doğal ürünü dudaklarınıza parmağınızla dairesel hareketlerle nazikçe masaj yaparak uygulayın. Haftada en az 3 kez kullanın. Suyla durulayın ve ardından en sevdiğiniz nemlendirici balsamı uygulayın.

3. SAÇI UZATMA ETKİSİ İÇİN

Kahve, saç ve saç derisi bakımı için mükemmel kılan özellikler içerir. Kan dolaşımını uyarır ve ölü deri hücrelerini temizleyerek saç dökülmesini önler. Ayrıca saçı güçlendirir, doğal rengi biraz koyulaştırır ve hoş bir ton almasını sağlar. Uzun ve sağlıklı saçların hayalini kuruyorsanız, bu ev yapımı şampuan tam da ihtiyacınız olan şey.

Malzemeler

- Nötr şampuan

- 5 yemek kaşığı çekilmiş kahve

- 1 su bardağı su

Yapılışı

Banyoda sahip olduğunuz en nötr olan pek çok bileşen içermeyen bir şampuan kullanın. Suyu kaynatmadan biraz ısıtın. Biraz soğumaya bırakın ve suyu aynı fincandaki kahve ile karıştırın. Bir huni yardımıyla karışımı şampuan şişesine dökün. Kapağını kapatın ve iyice sallayın. Şampuanı kullanmadan önce 2 saat bekletin. Şampuanı normalde yaptığınız gibi saç derisine dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Ürünü 5 dakika bekletin ve iyice durulayın. Haftada 2 veya 3 kez kullanabilirsiniz.

4. GÖZALTI TORBALARI İÇİN

Yetersiz uyku, stres veya hastalık, gözlerin altında yorgun ve yaşlı görünmenize neden olan torbaların ve koyu halkaların ortaya çıkmasının sık görülen nedenleridir. Onlarla savaşmak çok basit ve bunu sadece 2 malzeme kullanarak yapabilirsiniz: kahve ve patates. Sade kahve, kolajen üretiminde artışa neden olur. Üstelik patates cilde iyi gelen B6 vitamini ve D vitamini içerir.

Malzemeler

- 1/4 fincan şekersiz konsantre siyah kahve

- 2 patates dilimi

Yapılışı

2 patates dilimini bir fincan çok soğuk koyu kahveye batırın. Dilimleri kahvede 2 dakika bekletin ve süzün. Dilimleri gözünüzün üzerine yerleştirin ve 20 dakika bekletin. Bu yöntemi gün içerisinde ihtiyaç duyduğunuz kadar kullanabilirsiniz.

5. SELÜLİT GİDERİCİ ETKİSİ İÇİN

Kahve selülitle mücadelede çok iyidir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kahve, kan dolaşımını uyarır. Bu yöntem, bağ dokusunda biriken fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Güzellik rutininize kahveyi dahil etmek fazladan birkaç dakika alır, ancak kesinlikle zaman ayırmaya değer.

Malzemeler

- 5 çay kaşığı çekilmiş kahve

- 3 çay kaşığı buğday tohumu yağı

- Streç film

Yapıışı

Her iki malzemeyi de kalın bir macun oluşturana kadar bir kasede karıştırın. Karışımı vücudunuzun sorunlu olduğunu düşündüğünüz bölgelere (uyluklar, kollar, kalçalar ve göbek) uygulayın. 30 dakika boyunca streç film ile örtün. Sargıyı çıkarın, bölgeye 5 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın ve ılık suyla durulayın. Haftada iki kez kullanın.