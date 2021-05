Güzellik rutininize doğallık katacak 11 makyaj hilesi

Çok fazla zaman harcamadan ve özel aletlere ihtiyaç duymadan güzel, doğal görünümlü makyaj elde etmenin yolları…

Doğal makyaj veya makyajsız görünümlü makyaj, özelliklerimizi ve güzelliğimizi sadece birkaç ürün, orta tonlar kullanarak ve çok fazla zaman harcamadan doğal bir şekilde vurgulamayı amaçlıyor. Makyajın, yüzünü pek sevmeyen kadınlar için günlük kullanım için harika bir seçenek olduğuna inanıyoruz. Ayrıca çok gelişmiş makyaj tekniklerinde uzman olmayan kişiler için de harika bir seçenektir. İşte, size doğallık katacak makyaj hilelerinden bazıları;

1. CİLDİNİZİ HER ZAMAN NEMLİ TUTUN

Biraz makyaj yaparken bile doğal ve güzel bir görünüm elde etmek istiyorsanız, cildinizin ihtiyaçlarının neler olduğunu gerçekten keşfederek başlamanız önerilir. Donuk cildiniz var mı? Kuru mu yağlı mı? Karma cildiniz var mı? Tavsiyemiz, cilt tipinize göre özel olarak hazırlanmış bir kremle cildinizi her zaman nemli tutmaktır. Ayrıca, kendinize sadece dışarıdan değil, içeriden de bakmanın önemini her zaman vurgulanmaktadır. İyi nemlendirilmiş bir cilde sahip olmak için bol miktarda su içmeniz gerekir.

2. CİLT TONUNUZA UYGUN BİR FONDÖTEN SEÇİN

Bunu oldukça açık bir ipucu olarak düşünebilirsiniz, ancak yine de küçük bir hatırlatma kimseye zarar vermez. Bazen bazı insanlar ciltleri için doğru olmayan bir renk seçebilir. Bunu yaptığınızda, fondöten tabakası kolayca fark edilir ve bazen boynunuz bile farklı bir gölge gibi görünür. Makyözler, fondötenin cildinizin rengini değiştirmemesi gerektiğini, basitçe eşitlemesi gerektiğini söylüyor. Fondöten doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak için yapmanız gereken ilk şey, satın almadan önce elinizde test etmeyi bırakmaktır. Bunun yerine, doğrudan yüzünüzde test etseniz iyi olur. Bu şekilde doğru olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ten renginizle kaybolursa veya karışırsa, doğru olanıdır. Seçim yaparken pembe pigmentli fondötenlerden kaçının çünkü daha az doğal görünüyorlar. Sarı pigmentli olanlar için gitmeye çalışın.

3. KUSURLARI KAPATMAK İÇİN KAPATICI KULLANMAYIN

Güzel bir görüntü yakalamak için makyözler, cildinizdeki kusurları kapatmak için göz altı kapatıcınızı kullanmamanız konusunda uyarmak istiyor. Bunun nedeni, genellikle bu ürünün daha hafif olması ve kamufle etmeye çalıştığınız detayı gizlemek yerine, onu vurgulamanıza neden olması. Bu nedenle, yüzdeki lekeler, sivilce veya kızarıklık gibi kusurları kapatmak için özel olarak oluşturulmuş bir kapatıcı kullanmak daha iyidir. Daha önce fondöten ile açıkladığı gibi cilt tonunuza uygun olduğundan emin olmayı unutmayın. Kapatıcı, temelden hemen sonra uygulanmalıdır ve sadece parmaklarınızı kullanarak yayılabilir.

4. GÖZ ALTI KAPATICIYI DOĞRU ŞEKİLDE UYGULAYIN

Gözünüzün altında çok koyu renkli torbalar olduğunda, onları biraz aydınlatmak için pembe veya şeftali rengi bir kapatıcı kullanabilirsiniz. O zaman, her zamanki göz kapatıcınızı uygulamanız gerekir; bu, sarı alt tonları gösterecek şekilde yapılırsa ve fondöteninizden daha açık bir gölge ise en iyi sonucu verir. Gözyaşı kanalına en yakın alandan gözün dış köşesine kadar her şeyi kapsamalıdır. Çok nazik hareketlerle uygulayın. Son olarak, sarı alt tonlara sahip olması gereken bir miktar pudra ile her şeyi bitirebilirsiniz.

5. KAŞ ŞEKİLLENDİRMEDE PROFESYONELLERDEN YARDIM ALIN

İyi tanımlanmış kaşlara sahip olmak için, bu konuda uzmanlaşmış bir kaş tasarımcısından yardım almak gerekiyor. En iyisi, gittiğiniz kişinin, kendiniz için istediğiniz gibi görünen kaşları olan bir arkadaşınız tarafından tavsiye edilmiş olmasıdır. Ardından, tüyleri uzadıkça çıkararak kendi başınıza kolayca şekillendirebilirsiniz. Yüzünüzün doğal görünmesi için bu alanda kullanabileceğiniz renkler ile ilgili olarak saç ile aynı tonda olmalarını tavsiye ederiz, siyah ise koyu kahverengiyi tercih edebilirsiniz. Asılsız tüyleri ehlileştirmek için berrak bir jel kullanışlı olabilir.

6. KİRPİK KIVIRICI YERİNE İŞARET PARMAĞINIZI KULLANIN

Kirpik kıvırıcılar anlık güzel bir görüntü sağlarken, kirpiklerinizi kopararak kırılmasına ve zarar görmesine sebep oluyor. Maskaranızı uyguladıktan sonra beklemeniz ve biraz kurumasına izin verin. Ardından işaret parmağınızı kullanarak hafifçe yukarı itin. Onları birkaç dakika orada tutun ve sonra bırakın. İşte, istediğiniz kıvrık kirpiklere sahipsiniz.

7. GÖZ KALEMİNİ PARMAKLARINIZLA YAYIN

Makyaj yaparken kullandığınız fırçaları rafa kaldırın ve bir kez daha parmaklarınızdan yardım isteyin. Bu sefer amaç lekeli bir göz çizgisi elde etmektir. Göz kalemi ile kirpiklerinizin yakınındaki alanı en üstte ana hatlarıyla belirleyerek başlayın, sonra aynısını altta ama daha yumuşak bir çizgiyle yapın. Şimdi çizgiyi lekelemek için parmaklarınızı kullanma zamanı. İstediğin şekilde elde edene kadar bunu birkaç kez yapmayı deneyebilirsiniz.

8. YANAK KIZARMA TONUNUZA BENZER ALLIK KULLANIN

Allık, yüzünüze doğal bir ışıltı katmak için özel olarak yapılmıştır. Bazen toz halinde veya bazen krem ​​şeklinde gelir. Bununla birlikte, krem ​​söz konusu olduğunda, normal bir krem ​​kadar yoğun bir şekilde uygulanması amaçlanmamıştır. Doğal kızarma tonunuza yakın bir allık rengi seçin. Bu, günlük kullanımda doğal bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilecek allık gölgesidir. Özel günler veya galalar için daha parlak bir gölge seçebilirsiniz.

9. KREM ALLIKLARI GÖZÜNÜZDE VE DUDAKLARINIZDA KULLANABİLİRSİNİZ

Makyaj sanatçılarının en sevdiği ürünlerden biri krem allık. Ayrıca yanaklarınıza sürdüğünüz krem ​​allığı üst göz kapaklarınızda ve dudaklarınızda hafif vuruşlarla (evet, parmaklarınızla da) kullanabilirsiniz. Bu şekilde aradığınız doğal görünümü makyajınızın tüm tonlarını nasıl birleştireceğinizi düşünmek zorunda kalmadan elde edeceksiniz.

10. AYNA OLMADAN RUJ SÜREBİLİRSİNİZ

Aynanız yokken rujunuzu tazeleyebilmeniz için güzel bir yöntemimiz var. Ayna gerektirmeyen ruj sürerken işe alt dudağı boyayarak başlayın. Ardından dudakları birbirine bastırın ve parmağınızla (tekrar) üst dudağı kaplamayı bitirin. Elinizde hiç ruj yoksa ve yine de dudaklarınıza biraz renk katmak istiyorsanız, nazikçe ısırabilirsiniz. Bu, kendiliğinden özçekimler için işe yarayabilecek iyi bir numaradır.

11. CİLDİNİZİN SAĞLIKLI GÖRÜNMESİ İÇİN DİYETİNİZE DİKKAT EDİN

Makyözler, sahip olduğu tüm farklı sosyal medya hesaplarında ve kitaplarında birçok güzellik ve makyaj ipucu paylaşıyor. Ancak fondötenler, kapatıcılar ve rujlar hakkında konuşmanın yanı sıra, cildinizin harika görünmesini istiyorsanız diyetin belki de en önemli şey olduğundan asla bahsetmiyor. İşlenmiş gıdalardan, fazla tuzdan, şekerden, beyaz undan ve alkolsüz içeceklerden uzak durduğunuzdan emin olun.