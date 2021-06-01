Güzellik rutininize etkisi olmayan 7 ürün

Günlük olarak kullandığınız bakım ürünlerinin güzelliğiniz üzerindeki etkilerini araştırarak yararsız olanları sizler için listeledik.

Yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir kadın günde yaklaşık 16 kozmetik ürün kullanıyor. Kozmetik markalarının bizi cezbeden cilt bakımı ve makyaj malzemelerinin çeşitliliği sayesinde bu oran çok da şaşırtıcı değil. Bu durum, giderek daha fazla satın almanın cazibesine direnmeyi de zorlaştırıyor. Onca para ve zaman harcayarak yaptığınız bakım rutinlerinizi gözden geçirmeye, kullandığınız ürünlerin etkinliği hakkında bilgi edinmeye ne dersiniz?

1. GECE KREMİ

Gece yüz kremleri tamamen işe yaramaz değildir. Genellikle güneş ışınlarının etkisiyle gündüz çalışmayan retinol gibi bileşenler içerirler. Yine de dermatologlar, gün boyunca cilde gerektiği kadar özen göstererek gece kremi kullanmaya gerek olmadığını ve ekstra bir maliyeti önleyebileceğinizi söylüyor.

2. KADIN TIRAŞ KREMLERİ VE KÖPÜKLERİ

Köpükler ve jeller tüyleri yumuşatır ve cildi nemlendirerek tıraşı daha pürüzsüz hale getirir. Bu nedenle hem kadın hem de erkek tıraş malzemelerinin içeriği hemen hemen aynıdır. Sahip oldukları tek fark, ambalajın kokusu ve tasarımıdır. Koku sizin için çok önemli değilse, özel kadın tıraş ürünleri almanıza gerek yoktur. Erkek tıraş ürünleri her zaman daha az maliyetlidir. Nemlendirici etkili bir duş jeli veya saç kremi de tüyleri yumuşatmaya yardımcı olabilir.

3. SİYAH NOKTA BANTLARI

Siyah noktalar, ciltteki kıl folikülünün tabanında bakteri birikmesi ve aşırı cilt salgıları nedeniyle ortaya çıkar. Gözenek şeritleri ise sadece yüzeydeki kiri temizler ve koruyucu tabakasını alarak cildi travmatize eder. Şeritler sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olmaz, bu yüzden bunlar yerine salisilik asit içeren iyi bir temizleme jeli satın almak daha iyidir.

4. BOYUN KREMLERİ

Boyun derisi çok ince ve hassastır, bu nedenle düzenli nemlendirmeye ihtiyaç duyar. Ancak bunun için özel bir krem ​​almaya gerek yoktur. Yüz için normal bir gündüz kremi yeterli olacaktır. Aşağıdan yukarıya doğru yumuşak hareketlerle uygulayın.

5. YÜZ SPREYLERİ

Reklamlara göre yüz için spreyler gün boyunca yüz cildini nemli tutmaya ve tazelik hissi vermeye yardımcı oluyor. Ancak dermatologlar bunun tam tersini söylüyorlar: Derideki nem, bu tür spreylerin içerdiği su ile birlikte buharlaşarak kuruluğa neden olabilir. Nemlendirici bileşenli spreyler böyle bir etki yaratmaz. Ancak, bu tür spreylerin yüksek fiyatı, onu yine de işe yaramaz bir satın alma haline getiriyor.

6. MATLAŞTIRMA MENDİLLERİ

Matlaştırma özelliği olan mendiller, ciltteki fazla sebumu emen ince kağıt parçalarıdır. Normal kağıt mendiller veya havlular da aynı etkiyi verebilir, ancak yağlı lekeler üzerlerinde göründüğü kadar görünmez.

7. TERMAL SAÇ SPREYLERİ

Termal saç spreyleri, yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan fazla nemin buharlaşmasını önler. Koruyucu etki çoğunlukla silikon sayesinde yaratılır. Bu, şekillendirici spreyler ve bakım yağları dahil birçok saç ürününün bileşiminde bulunur. Bu nedenle özel termal koruyucu kozmetik ürünler almaya gerek yoktur.