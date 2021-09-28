Hamile kalma şansını artırmanın en etkili 5 yolu

Günlük rutininizde yapacağınız birkaç değişiklik sayesinde sağlıklı olmanızı sağlarken doğurganlığınızı artırmaya da yardımcı olacak yöntemleri keşfetmeye ne dersiniz?

Kadın sağlığı ve doğurganlığı her zaman çok tartışılan konular olmuştur. Doğurganlık sorunları, her iki cinsiyetten ve farklı yaş gruplarındaki insanlar arasında sürekli bir artış göstermektedir. Tüm dünyada çiftlerin yaklaşık yüzde 15'inin doğurganlık sorunlarıyla uğraştığını biliyor muydunuz? Toplam kadın nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u, kadınlara ilişkin farklı faktörler nedeniyle doğurganlık sorunları ile karşı karşıyadır.

Polikistik over, endometriozis, tüp tıkanması ve miyom gibi sorunlar, denemelerine rağmen hamile kalmasını engelleyen yaygın doğurganlık sorunlarıdır. Yiyecek ve yaşam tarzı seçimleri kadın doğurganlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkiler. Doğurganlık sorunlarından muzdarip olmak, onu yönetme seçeneğinin olmadığı anlamına gelmez. İşte, gebe kalma şansınızı artırmaya yardımcı olacak bazı yollar;

1. YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Sağlıklı bir diyet, kadınlarda doğurganlığı artırmada faydalı olabilir. Sonuç olarak, lif açısından zengin yiyecekler yemek ve diyete çinko ve folat gibi antioksidanlar açısından zengin yiyecekler eklemek önemlidir. Antioksidanlar yumurtalara zarar verebilecek kök hücresini devre dışı bırakır ve lifler vücuttan fazla östrojeni uzaklaştırır. Günlük diyette tam buğday gıda maddeleri, balık, yulaf, yumurta, kuruyemiş, meyve ve sebzeler iyi bir protein, C vitamini ve E kaynağıdır. Aynı zamanda, sağlıklı yağ tüketmeniz ve bunlardan uzak durmanız önerilir. Trans yağlar, yumurtlama döngüsü için risk oluşturabilir. Trans yağlar genellikle hidrojene bitkisel yağlar, kızarmış yiyecekler, işlenmiş veya konserve ürünler ve fırınlanmış ürünlerde bulunur.

2. FAZLA KAFEİNDEN KAÇININ

Kafein alımının miktarı, yumurtaların yumurtalıklardan rahme taşınmasından sorumlu olan fallop tüplerindeki kas aktivitesini azalttığı için kadınlarda kısırlıkta önemli bir rol oynar. Bu, kadınlarda hamile kalma şansını azaltabilir. Bu nedenle kafein alımının sınırlandırılması ve günde 200 miligram ile sınırlandırılması önerilir. Hem kafeini önceden azaltmak hamilelik döneminizi de olumlu etkiler.

3. KİLONUZU KONTROL ALTINA ALIN

Sağlıklı bir kilo, kadın doğurganlığını belirleyen en etkili faktörlerden biridir. Obezite, adet fonksiyonlarını, yumurtlama döngüsünü ve yumurta üretimini bozmanın önemli bir nedenidir. Doğurganlıkla ilgili en yaygın varsayımlardan biri, kadınlarda kısırlığın birincil nedeninin fazla kilolu olmasıdır. Bununla birlikte, zayıf olmanın da kadın doğurganlık sorunlarından eşit derecede sorumlu olabileceğini anlamak önemlidir. Bu nedenle yaşa ve fiziksel özelliklere bağlı olarak sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksinin yönetilmesi çok önemlidir. Polikistik over sendromundan muzdarip kadınlar için sürdürülebilir bir kahvaltı, kilolarını yönetmede de yardımcı olabilir.

4. FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ ARTIRIN

Hareketsiz bir yaşam tarzı, doğurganlık sorunlarına ve kalp rahatsızlıkları gibi diğer temel sağlık sorunlarına açık bir davettir. Orta dereceli egzersizler yapmak sağlıklı bir kilo vermeyi sağlarken aynı zamanda enerjinin tüm vücutta eşit olarak dengelenmesini de sağlayacaktır. Yoga ve germe, doğurganlık üzerinde doğrudan etkisi olan egzersiz türleridir. Ayrıca, obezite ile başa çıkmaya da yardımcı olabilir.

5. STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜRÜN

Doğurganlığı artırmanın bir başka yolu da stres düzeyini yönetmektir. Bir kadın hamile kalmaya çalışıyorsa, yüksek stres seviyeleri hamile kalma şansını azaltabilir. Depresyon, kaygı ve sıkıntı riski vücuttaki hormonal seviyeyi değiştirebilir ve ana üreme faaliyetlerini durdurabilir. Bu nedenle, düzenli danışmanlık, yoga ve meditasyon yoluyla stres düzeyini yönetmeniz önerilir. Uykusuzluk da stres düzeyini artırabilir. Bu nedenle vücudun dinlenmeye ve toparlanmaya zaman ayırması için en az 8 saat uyku alınması önerilir.