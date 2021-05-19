Hamile kalmanıza engel olabilecek nedenler

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için bu süreci zorlaştırma etkisine sahip etmenleri öğrenmeye ne dersiniz?

Bebek sahibi olma şansını azaltan ana faktörler iyi bilinmektedir: doğum ve emzirme, doğum kontrol hapları kullanmak, sigara içmek. Bununla birlikte, çoğu zaman bu nedenlerin yokluğu bile hamile kalacağınızı garanti etmez. Örneğin, fazla kilonun hamile kalmayı güçleştiren bir etmen olduğu bilinirken, aşırı zayıflığın da aynı etkiye sahip olduğu pek bilinmiyor. İşte, hamile kalmanızı engelleyebilecek gizli kalmış nedenlerden bazıları;

ÇOK FAZLA TRANS YAĞ TÜKETMEK

Unlu mamullerde, pizzalarda, cips gibi atıştırmalıklarda, kızartılmış yiyeceklerde bulunan trans yağları yemek doğurganlığı olumsuz etkileyebilir, yani yumurtlama meydana gelmez. Sağlıklı karbonhidratlar yerine bu tarz gıdaları tüketmek, yumurtlama bozukluğu riskinin % 73'e kadar artmasına neden olabileceğinden, bu yiyeceklerin tüketimini sınırlamaya çalışın. Bu trans yağlı karbonhidratları özlediğinizde, muz, tam tahıllı çıtır çıtır ekmek, badem veya çilekli yoğurt gibi atıştırmalıklar yemek daha iyi bir seçim olacaktır.

AŞIRI BİR EGZERSİZ PROGRAMI

Egzersiz yapmak doğurganlığınızı bir dereceye kadar artırabilir, ancak doğru miktarda egzersiz yapmak önemlidir. Vücudunuzdaki kasları zorlamak enerji dengenizi ve üreme döngünüzü olumsuz etkileyebilir. Araştırmalar, uzun ve yoğun günlük egzersizin hamile kalma yeteneğinizi etkileyebileceğini göstermiştir. Ölçülü olmak, sağlığınızı ve zindeliğinizi korumanın anahtarıdır.

DÜŞÜK VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

Normalden daha düşük bir vücut kitle indeksine sahip olmak, sizi yumurtalık disfonksiyonu, kısırlık ve erken doğum riskinin artmasına neden olabilir. Yeme bozuklukları, daha düşük bir BMI ile ilişkilendirilebilir ve bazen menstrüasyon ve doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Beslenmenizi takip edemiyorsanız, kalorilerinizi ve kilonuzu ve diğer sağlıkla ilgili semptomları takip edecek özel uygulamalar kullanabilirsiniz.

AŞIRI STRES

Araştırmalar, bir erkeğin doğurganlığının iş, aile ve sosyal yaşam dahil olmak üzere yaşam stresinden önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Bu sorunlarla baş edememek en büyük olumsuz etkiye sahiptir. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin özellikle bu dönemde stresten uzak durması gerekmektedir. Bunun için her gün sizi rahatlatan aktivitelere ve hobilere vakit ayırmanızda fayda var.

DOĞURGANLIK DÖNEMİNİ YANLIŞ HESAPLAMAK

Bazen, özellikle adetiniz düzensizse, doğru tahminlerde bulunmak zordur. Doğru döngü tahminleri yapan uygulamalar bu konuda size yardımcı olabilir. Ek olarak, hamile kaldığınızda, yalnızca hamilelik moduna geçerek ve bebek gelişimi bilgilerinin ve kişiselleştirilmiş sağlık bilgilerinin keyfini çıkararak uygulamayı koruyabilirsiniz.