Hamile olduğunuzu gösteren 8 işaret

Gün içerisinde kendinizi farklı durumların içerisinde buluyorsanız, bu alışılmadık durumların nedeni yeni bir bebeğin yolda olduğu anlamına gelebilir.

Hamilelik sırasında insan vücudu birçok fiziksel, duygusal ve psikolojik değişime uğrayabilir, o kadar ki onları takip etmek zor bir hayli zordur. Aniden ve beklenmedik şekillerde karşınıza çıkabilen bu belirtiler hamile olduğunuz konusunda bile bazı uyarılarda bulunabilir. Her kadının hamilelik deneyimlerinde farklı durumlar ortaya çıkabilir.

Sizin ve tanıdığınız biri hamilelik sırasında bu belirtilerden hangisini yaşadı? Başka alışılmadık hamilelik belirtileri biliyor musunuz? Yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz…

1. VÜCUDUNUZDA CİLT LEKELERİ OLUŞABİLİR

Cilt etiketleri, hormon seviyelerindeki değişiklikler veya kilo alımı nedeniyle hamilelik sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde gelişebilen etli cilt büyümeleridir. Cilt etiketleri genellikle doğumdan sonra kaybolur. Yine aşırıya kaçması durumunda bir doktora danışmakta fayda vardır.

2. DAHA FAZLA TÜKÜRÜK SALGILARSINIZ

Ptyalism gravidarum olarak da bilinen aşırı tükürük, mide bulantısı ve kusma ile eşleşir. Bunun neden olduğu bilinmiyor, ancak bazı hamile kadınların aşırı tükürüğü kontrol etmek için kağıt bardaklara ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Konuşurken bile zorlanacağınız cinste bir tükürükten bahsediyoruz.

3. YİYECEKLERİN TADI SİZE METAL GİBİ GELİR

Hamileliğin başlarında, yiyeceklerin tadı ekşi ve metalik olabilir, bu olaya disguzi denir. Asitli yiyecekler tüketmek veya dişlerinizi fırçaladıktan sonra tuz veya kabartma tozu ile durulamak bu korkunç metalik, ekşi tadı hafifletebilir.

4. DİŞ ETLERİNİZ AĞRIR

Diyet ve hormon seviyelerindeki değişiklikler, hamilelik sırasında diş eti iltihabı olarak bilinen ağrılı, kanamalı diş etlerine neden olabilir. Bu diş eti hastalıkları doğumdan sonra ortadan kalkacaktır, ancak ağrıyı hafifletmek için nazik fırçalama ile iyi ağız hijyeni uygulamanızda fayda var.

5. BURUN AKINTISI BAŞLAR

Hamilelik riniti, hapşırma ve burun akıntısı hamile kadınların %20'sini etkiler. Bu rahatsız edici semptomlar geçicidir ve düzenli egzersiz, nemlendiriciler, burun spreyleri ve dekonjestanlarla tedavi edilebilir.

6. NEFES DARLIĞI YAŞABİLİRSİNİZ

Hamileliğin erken evrelerinde hormon seviyelerindeki değişiklikler nefes darlığına neden olabilir. Hamilelik sırasında solunumunuzu artırmak için, pratik iyi bir duruş ve dikkatli nefes teknikleri çalışabilirsiniz. Ayrıca, hafif tempolu yürüyüşler daha iyi oksijen almanıza yardımcı olur.

7. DAHA İYİ KOKU ALMAYA BAŞLARSINIZ

Hamile kadınlar, özellikle parfüm, kahve, benzin veya bozulmuş gıdalara karşı yüksek bir koku alma duyusuna veya hiperozmiye sahip olabilirler. Neyse ki hiperozmi sadece geçicidir ve ilk trimesterden sonra sona erer.

8. GIDA DIŞINDA ŞEYLER YEMEK İSTERSİNİZ

Bazı hamile kadınlar mısır nişastası, pişmemiş pirinç, tebeşir, sabun ve metal için can attığını bildirmiştir. Bu aşerme, gıda dışı maddeleri tüketme arzusu pika olarak bilinir. Aniden bir taş parçası deneme isteği duyarsanız. Böyle durumlar genellikle vitamin eksikliği işaret eder, hemen doktorunuzu ziyaret edin.